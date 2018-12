Welche Weihnachtslieder mögen eigentlich Menschen, die sich professionell mit Musik befassen? Eine kleine (nicht repräsentative) Umfrage unter Musikern der Südwestdeutschen Philharmonie zeigt, dass bekannte Weihnachtslieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“ auch bei ihnen hoch im Kurs stehen. Auffällig ist aber auch, dass amerikanische Importe wie „Jingle Bells“ bei ihnen offenbar keine Rolle spielen. Selbst ein Lied wie „Stille Nacht“ steht nicht gerade oben auf der persönlichen Hitliste. Dafür sind es christliche Traditionslieder, deren Melodien oft bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, wie etwa „Es ist ein Ros entsprungen“, die die Musiker ansprechen.

Und wie gestalten sie ihr Weihnachtsfest? Auch unter Musikern gibt es Weihnachtsbegeisterte und Weihnachtsmuffel. Manche haben Rituale entwickelt mit Geschichten und bestimmten Liedern, für andere gehört die Mitgestaltung der Weihnachtsmette zum jährlichen Brauch. Wieder andere haben mit dem Weihnachtsrummel gar nichts am Hut. Auch das ist verständlich: Gerade Musiker und Musikerinnen sind in der Weihnachtszeit besonders gefragt und sind manchmal froh, wenn die Festtage einfach vorbei sind.

Erich Born, Klarinette: In Gedanken bei den Großeltern

Meine beiden Lieblingsweihnachtslieder sind „Kommet ihr Hirten“ und „Maria durch ein Dornwald ging“. Ersteres lädt die Menschen so wunderbar positiv ein und „Maria durch ein Dornwald ging“ ist anrührend schön. Auf unserer Großfamilienweihnachtsfeier am zweiten Weihnachtsfeiertag hat die Großmutter immer schon sehr abgegriffene Kopien verteilt, auf denen vierstimmige Sätze von „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Vom Himmel hoch“ und „Hört der Engel helle Lieder“ stehen. Die werden dann vor der Weihnachts-geschichte, die der Großvater liest, gesungen. Leider sind beide dieses Jahr verstorben, sie werden fehlen.

Peter Achtzehnter, Viola: Baum mit Bienenwachskerzen

Mein „Weihnachtshit“ ist eigentlich ein Adventslied: „Nun komm, der Heiden Heiland / Veni redemptor gentium“. Es ist ein Hymnus des Ambrosius von Mailand aus dem vierten Jahrhundert, der von Luther und der Reformation aufgegriffen wurde und in zahlreichen Vertonungen und Bearbeitungen nach wie vor kursiert. Unter dem Christbaum (mit Bienenwachskerzen!) kommt bei uns immer: „Es ist ein Ros entsprungen“ zum Einsatz. Ich liebe die Poesie der Verse und natürlich den zauberhaften vierstimmigen Satz von Michael Praetorius.

Katharina Vogt, 2. Violine: Die Frau im Mittelpunkt

„Maria durch ein Dornwald ging“ gefällt mir am besten, weil es erstens in Moll steht, mir Harmonik und Melodie sehr gut gefallen und ich es mag, dass die Person Marias in den Vordergrund gerückt ist (aus meiner feministischen Perspektive halt). Ich feiere Weihnachten eigentlich nicht groß. Mein Weihnachtsritual besteht aber darin, die Mitternachtsmesse in der Kirche zu spielen.

Margit Bonz, Viola: Bis die Tochter auf Bescherung drängt

Es gibt so viele Lieblingsweihnachtslieder, da wird die Wahl schwierig! Ich mag besonders „Es ist für uns eine Zeit angekommen …“. Die Beschreibung von der ruhigen weiten Schneelandschaft ist so besonders schön und friedlich. Außerdem mag ich natürlich die Melodie. Wenn wir aus der Kirche kommen und die Kerzen am Baum angezündet sind, singen wir vor der Bescherung immer ganz viele Lieder, beginnend mit „Ihr Kinderlein kommet“ – bis es unsere Tochter nicht mehr aushält und auf die Bescherung drängt.

Johanna Kreuzhuber, Cello: Der Dialekt erdet

Ich habe verschiedene Weihnachtslieder, die ich sehr gerne singe oder höre, aber einen besonderen Stellenwert nimmt für mich „Es wird scho glei dumpa“ ein, da es mich durch den Dialekt mit meiner Heimat Österreich verbindet. Mit diesem Lied fühle ich mich sozusagen geerdet. Generell gehört für mich das Singen von Weihnachtsliedern einfach zu Weihnachten dazu, und das darf gerne in Gemeinschaft mit der Familie oder Freunden geschehen.

Susanne Schlegel-Creutzburg, 2. Violine: Das andere Wunder

Am Heiligabend wird gesungen und musiziert, eisern, mit Hingabe, seit jeher. Aber neben dem religiösen, spirituellen Weihnachtswunder findet im Advent stets ein ganz besonderes Ereignis statt: das instrumentalpädagogische Weihnachtswunder. All das, was man als Musiker über das ganze Jahr an die Instrumentalschüler hinunterrichtet, in der Weihnachtszeit erfüllt es sich wundersamerweise. „Stille Nacht“ im Sechsachteltakt – kein Problem! Punktierungen bei „Alle Jahre wieder“– easy! Zweiter Finger in „Ihr Kinderlein kommet“ hoch oder tief – überhaupt kein Thema! So ist das Singen und Musizieren von Weihnachtsliedern ein Schatz in jeder Hinsicht.