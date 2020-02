Wenn gar nichts mehr hilft, dann muss es ein Lied sein. Mit Vorsingen – und seien Tonlage noch so schief und Rhythmus noch so verkehrt – kriegt man jedes Kind still, heißt es. Und das Opus ist üppig, reicht von der Baby-Wiegen-Walzer bis zum zackigen Kindergarten-Boogie.

Oma im Hühnerstall

Nur ist das mit den Kinderliedern heute eben so eine Sache. Da muss es nicht einmal die Oma im Hühnerstall sein, die es fertig gebracht hat, ein Skandälchen zu stricken und eine ganze Nation in gefühlten Aufruhr zu versetzen. Nur, weil ihr altes Zwei-Takt-Motorrad laut WDR-Kinderchor fürs Klima eher nicht so gut sein soll. Ein nicht ganz ernst gemeinter Blick auf andere Klassiker aus der eigenen Kindheit beweist: Skandalös geht es auch anderswo zu.

Kommen bei „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ nicht etwa ein Müller und Seemann vor? Dass erster ein Beruf und nicht nur ein Nachname ist, muss dem Nachwuchs erst einmal erklärt werden. Und könnte es nicht sein, dass der Seemann auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert hat und damit das Klima kaputt schippert oder die Meere leer fischt?

„Zore“ und „Konduktör“

Der Fuchs, der die Gans gestohlen hat, geht auch nicht. Erstens, weil er eine Straftat begeht und zweitens dann auch noch höchst blutrünstig („schießt auf dich den Schrot, dass dich färbt die rote Tinte“) vom Jäger erledigt wird.

Scheinbar harmlos: Eine Kita. Dabei ist manches Kinderlied ein regelrechter Affront gegen die politische Korrektheit – falls man sich unbedingt empören will. | Bild: Monika Skolimowska

Weiter im Singkreis und eingestiegen in die „schwäbsche Eisebahne“, in der unter anderem vom „Zore“ und vom „Konduktör“ die Rede ist. Bitte von was? Disqualifiziert, weil selbst Mundart-Liebhaber Winfried Kretschmann das Ende des Dialekts nahen sieht.

Im „spannenlangen Hansel“ wird die Dirn als „nudeldick“ gemobbt und dass es ausgerechnet Chinesen sind, die wegen ihres Kontrabassspiels von der Polizei kontrolliert werden, muss diskriminierende Gründe haben. Und das soll alles kindgerecht sein?

Nur gut, dass uns längst ein breites Spektrum nationaler Pop-B- oder C-Prominenz von Nena bis zu Lena mit eingängigem, aber ziemlich duseligen Vorsing-Liedern versorgt. Da spielt der Text wenigstens keine Rolle. Was zählt sind: sinnfreie Lalala-Gesänge, maximales Tempo und – schon für die Kleinsten – reichlich Bass-Gewummer auf die Ohren.

Dann doch lieber die Klassiker singen. Das darf dann auch gerne die Oma im Hühnerstall sein, sie muss ja nicht gleich zur Umweltsau werden.