von Stefan Simon

Sieben Kirchenbänke und 40 TV-Monitore vom Kölner Künstler Bernd Reiter zur monumentalen Installation (schein-)heilig arrangiert oder ein Dübel aus 14-karätigem Gold, den der Stuttgarter Künstler Martin Bruno Schmid auf Wunsch auch in der Wand verschwinden lässt.

Der imposante Skelettbau einer Kuppel mit medialer zeitgenössischer Kirchenkritik und das kaum wahrnehmbare goldene „L’art pour l’art“-Bekenntnis (Die Kunst genügt sich selbst) sind zwei künstlerische Positionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide sind ab heute auf der 16. Ausgabe der Art Karlsruhe zu sehen.

Die Werke "Michelle" (links) aus dem Jahr 2019 und "Lucky Guy" aus dem Jahr 2018 von Künstler Christof Paul. | Bild: Uli Deck / dpa

Es sind Kunstformen, die im Sinne einer Messe letztlich auch ihre Käufer finden werden. Der Erfolg der Art Karlsruhe, die sich selbstbewusst gegenüber ihren Mitbewerbern wie der Art Cologne behaupten kann und andere Messen wie die in Frankfurt am Main und Berlin längst abgehängt hat, trägt einen Namen: Ewald Karl Schrade.

Ewald Karl Schrade ist Kurator der Art Karlsruhe. | Bild: Uli Deck / dpa

Der erfolgreiche Galerist mit Niederlassungen in Karlsruhe und im Schloss Mochental bei Ehingen ist ein agiler Netzwerker. Er hat die Art Karlsruhe als Kurator der ersten Stunde trotz aller skeptischen Prognosen auf den Weg gebracht.

Ein sicheres Rezept für den Erfolg gibt es nicht, sagt der 77-Jährige. Auch in Karlsruhe spielten viele Dinge eine Rolle, etwa die Hallen, die großzügige Aufteilung, ein engagierter Messe-Service für Aussteller und Besucher. Baden-Württemberg sei eben das Sammlerland Nummer eins, so der Messe-Erfinder.

Ein Ausschnitt aus "Family Walking Into Stripes (30)" von Bel Borba. | Bild: Uli Deck

Hier fänden sich Sammler, die „mit Leidenschaft für die Kunst“ Kunst erwerben und nicht nur als reine Investition. „Abseits des üblichen Kunstmarktgetümmels begegnen sich hier Künstler, Galeristen und Kunstliebhaber auf Augenhöhe und pflegen intensiven Austausch“, sagt Schrade.

Als Kurator hat er von Anfang an darauf geachtet, dass nicht nur das gesamte kunsthistorische Spektrum seit etwa 1900 bis in die jüngste Gegenwart geboten wird. Schrade hat immer Aussteller mit unterschiedlichsten Programmen berücksichtigt – von der Klassischen Moderne bis zur Street Art.

Ein echter Hingucker: "Affe" (2019) von Marc Felten. | Bild: Uli Deck / dpa

Ihm ist es zudem wichtig, der Messe mehrere Standbeine und damit ein eigenes Profil zu geben. „Die Art Karlsruhe braucht – wie alle Kunstmessen – eine Identität, die sich aus dem Zusammenwirken aller Beteiligten ergibt, die natürlich auch etwas mit ihrem Ort zu tun hat.“

Schrade will sich deutlich von anderen Messen absetzen und hat dabei schon in der Gründungsphase die Idee entwickelt, mit großzügigen Skulpturenplätzen und vielen sogenannten One-Artist-Shows sowohl Künstler und Galeristen als auch das Publikum zu überzeugen.

"Zu Ihren Diensten" von Künstlerin Sala Lieber stammt aus dem Jahr 2018. | Bild: Uli Deck / dpa

Die Angebote, die von den Ausstellern nach wie vor intensiv genutzt werden, dienen einerseits einer umfangreicheren Präsentation einzelner künstlerischer Handschriften – andererseits führen sie dazu, dass die Messehallen nicht überladen wirken.

Schrade, der nicht nur weiß, wie seine Kollegen ticken, sondern vor allem, was die Kunden erwarten, hat zusammen mit einem Fachbeirat auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass dieses Gesamtbild inhaltlich stimmt.

Die schöne Fassade mit nicht verkäuflicher Ware zeigt sich hier tatsächlich im Vergleich zu anderen Messen auf hohem Niveau. Passend zum Bauhaus-Jubiläum steht auch die Sonderausstellung in Halle 1 ganz im Zeichen der Konkreten Kunst.

Dana Meyers "Schweine" stammen aus dem Jahr 2013. | Bild: Uli Deck / dpa

Von Anfang an begeisterte sich Peter C. Ruppert für die Reduktion auf das Wesentliche, ein Merkmal konstruktiv-konkreter Kunst, die sich durch rationalen Bildaufbau und gleichzeitig überraschende Wahrnehmungseffekte auszeichnet. Mit großer Fachkenntnis entstand in mehr als 30 Jahren die Sammlung „Konkrete Kunst in Europa nach 1945“. Das verleiht der Messe museales Flair.

Freilich nicht ganz selbstlos realisiert, wie Kurator Schrade einräumt. „Wir brauchen solche Positionen, aber der Handel finanziert letztlich den Laden.“ Wie bei der facettenreichen Kunstschau, so heißt es auch beim Konzept: Die Mischung macht’s.

"Mohnochrom" (2018) ist ein Werk der Künstlerin Franziska Maderthaner. | Bild: Uli Deck / dpa

Weil die Art Karlsruhe keine kleine Messe ist, sondern in vier Hallen stattfindet, hat der Kurator vor allem die Besucher im Visier. So gilt es, einen kompletten Rundgang möglich zu machen, aber auch Sammlern die Chance zu geben, zunächst gezielt in die Hallen zu gehen, die das Gesuchte bieten.

Wer also hochkarätige Klassische Moderne bevorzugt, steuert die Halle 3 an. Wer sich für Fotografie oder Editionen interessiert, darf sich auf die Halle 1 freuen.

Ob kostengünstige Grafik oder hochkarätiges Unikat – letztlich geht es immer um Kunst, und so drängt sich die Frage auf, wie Schrade die Messe verortet sehen will. Als Museum? Als Marktplatz? „Vielleicht ist dieser Marktplatz auch als Museum zu sehen, das kann gut sein. Ganz sicher ist die Art Karlsruhe aber ein Ort der Inspiration“, sagt er.

"Arty farty-Betty" heißt dieses Werk von Künstler Holger Kurt Jäger. | Bild: Uli Deck / dpa

Die Künstlerliste zeigt, dass auch die aktuelle Schau sowohl im Bereich der klassischen Moderne als auch der Gegenwartskunst alle relevanten Namen der Branche führt – von Jean Arp und Francis Bacon über Alberto Giacometti und Paul Klee bis hin zu Pablo Picasso und Oskar Schlemmer. Ein Verzeichnis, das seine Fortsetzung in der etablierten Gegenwartskunst findet.

Jeff Koons gibt es bei Premium Modern Art (Heilbronn) und preisgünstige Multiples von Ottmar Hörl bei der Galerie ABTArt. Michael Schultz aus Berlin zeigt neben der imposanten Installation aus Kirchenbänken unter anderem Arbeiten von Sigmar Polke und Gerhard Richter.

Die Werke "Goldi" (links) und "Kiki" aus dem Jahr 2019 stammen von Matthias Garff. | Bild: Uli Deck / dpa

Ebenfalls aus Berlin ist die Galerie König mit Künstlerinnen wie Alicja Kwade, Jorinde Voigt und Monica Bonvicini vertreten. Bonvicini erhält auch den diesjährigen Hans-Platschek-Preis. Die Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier überzeugt mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung von klassischen Positionen im Spannungsfeld zwischen Realismus und Konkreter Kunst.

Schließlich gibt es bei einem Rundgang noch unbekannte Positionen zu entdecken – so wie zum Beispiel die starken Wortmalereien von SAXA bei Luzia Sassen.