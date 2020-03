Früher, als Fußball noch ein Sport fürs einfache Volk war, eignete er sich in Klassenzimmern, Schulbussen oder an heimischen Esstischen als mahnendes Beispiel. „Benehmt euch gefälligst!“, lautete dann die Ansage: „Wir sind hier nicht auf dem Bolzplatz!“

Auf dem Bolzplatz nämlich durfte man sich daneben benehmen. Da gab es noch Männer von altem Schrot und Korn, die nicht gleich einer Therapie bedurften, wenn eine Bemerkung mal unter die Gürtellinie zielte.

Das Beleidigen zählte so selbstverständlich zum guten Ton, dass die besten Unverschämtheiten sogar in eine Anthologie mündeten. Der Band „Du pfeifst fürn Arsch! Fußball-Schmähungen von Amateur bis Zidanes Schwester“ ist ein Genuss für Freunde des gepflegten Tiefschlags. Und wer darin blättert, stellt bald fest: Besonders groß im Austeilen sind stets die Funktionäre gewesen.

„Elf Clowns mit schönen Autos„

René C. Jäggi, Präsident des 1. FC Kaiserslautern, nannte seine Spieler „elf Clowns mit schönen Autos„. Gaetano Patella, Schatzmeister der Frankfurter Eintracht, fragte einen Vereinsfreund, ob er ihm „zuerst ins rechte oder ins linke Auge“ spucken soll. Und Edgar Geenen, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg beschimpfte seine Mannschaft als „Dreck“, „Abschaum“, „Müll“: „Ihr seid wie Lepra!“ Am liebsten würde er ihnen „in die Fresse hauen“. Trainer Klaus Augenthaler fand das in Ordnung. „Im Fußball fallen manchmal harte Ausdrücke“, sagte er.

In der Anthologie heißt es: „Was außerhalb des Stadions eindeutig den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt, geht auf dem Feld als Qualitätsprädikat durch.“ Zum Zeitpunkt der Drucklegung im Jahr 2016 mag das noch gestimmt haben – heute nicht mehr. Denn inzwischen isst man auch auf dem Bolzplatz mit Messer und Gabel statt wie einst die Bratwurst aus der Faust.

Strenge Sittenwächter

Am strengsten wachen die Funktionäre über die Einhaltung der guten Sitten. Das ist schon deshalb lobenswert, weil die Steuerhinterzieher und Schmiergeldzahler unter ihnen aus eigener Erfahrung wissen, wie schnell so ein moralischer Fehltritt passieren kann.

Ihr Kampf gilt der Diskriminierung, und da gibt es viel zu tun. Clemens Tönnies zum Beispiel, Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04, machte sich unlängst über Afrikaner lustig: Wir Europäer sollten ihnen Kraftwerke liefern, damit sie endlich aufhören „wenn‘s dunkel ist, Kinder zu produzieren“. Die Früchte dieses Humors erntete zuletzt der schwarze Fußballprofi Jordan Torunarigha in Form von Affenlauten – im Stadion von Schalke 04.

Sauberer Sport?

Man könnte meinen, die Vorkämpfer in Sachen Sitten und Moral setzten an diesem Punkt an mit ihren Maßnahmen für einen sauberen Sport. Aber nein, vorerst sind sie mit dem scheinbar dringlicheren Schutz einer anderen Opfergruppe beschäftigt: einflussreiche Milliardäre.

Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge (der mit dem Strafbefehl für nicht verzollte Luxus-Uhren) lobte diese Woche die Scheichs von Katar über den grünen Klee. In dem Land, das Homosexuelle einsperrt, Frauen benachteiligt und Arbeiter versklavt, entwickelten sich die Dinge so positiv wie nirgends sonst im arabischen Raum. Leider gebe es aber neben solch schönen Themen auch echte Ärgernisse: etwa das Wort „Hurensohn“, entdeckt auf einem Transparent im Fanblock. „Mit aller Härte“ wolle er dagegen vorgehen.

Auch dieses Ansinnen ist erfreulich, schließlich zeugt der Begriff „Hurensohn“ von übelster sexistischer Gesinnung. Und ganz bestimmt gilt die Empörung ja auch dieser sexistischen Dimension – und nicht der Empfindlichkeit eines Milliardärs. Oder etwa nicht?