In der Malerei gibt es ein Gestaltungsmittel, das nennt sich Hell-Dunkel-Malerei. Im Barock wurde es dazu benutzt, die Kontraste im Bild und damit auch dessen Ausdruck zu intensivieren. Italienische Maler wie Caravaggio wandten diese Technik der Dramatisierung an, die in Italien „Chiaroscuro“ heißt.

Diesen Namen hat sich auch ein Streichquartett gegeben. Das Chiaroscuro Quartet kommt zwar nicht aus Italien – es ist in London ansässig und die Musiker und Musikerinnen kommen aus Russland, Spanien, Schweden und Frankreich -, aber es hat sich dem klassischen Repertoire verschrieben, für das es gewissermaßen die Hell-Dunkel-Malerei auf die Musik überträgt. Dafür folgt es den Erkenntnissen der historisch informierten Aufführungspraxis, die genau diese Art der kontrastreichen Gestaltung nahelegt.

Alina Ibragimova (Violine), Emilie Hörnlund (Viola), Claire Thirion (Violoncello) und Pablo Hernán Benedí (Violine) sind das Chiaroscuro Quartet. | Bild: Eva Vermandel

Es gibt inzwischen etliche Musiker und auch Ensembles, die sich der historischen Aufführungspraxis verschrieben haben. Seltsamerweise aber nur wenige Streichquartette – vielleicht weil die Einsicht, dass die historischen Spielweisen über das Barock hinaus ihre Gültigkeit haben, erst relativ spät eingesetzt hat. Jedenfalls ist das Chiaroscuro Quartet eine Ausnahme. Und war jetzt als Ensemble in Residence bei den Kammermusiktagen in der Bergkirche Büsingen zu hören – die damit einmal mehr ihre Leuchtturmfunktion als hochkarätiges Festival am Hochrhein unterstrichen.

Keine Ausgrabungen hatten die Chiaroscuros im Gepäck, sondern Klassiker wie Streichquartette aus Beethovens Opus 18 oder Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ (das das Quartett soeben auch auf CD bei BIS vorgelegt hat), die es nun also – Stichwort Hell-Dunkel-Malerei – in einem neuen, intensiveren Licht zu zeigen galt.

So muss es klingen!

Zu einem Höhepunkt am Wochenende geriet das Matinée-Konzert am Sonntag, bei dem der Cembalist und Forte-Piano-Spieler Kristian Bezuidenhout zum Streichquartett stieß und der Cellist Christian Poltéra (künstlerischer Leiter der Kammermusiktage Büsingen) zu Bezuidenhuit. Man hatte den Nachbau eines historischen Forte-Pianos (einer Vorstufe des Hammerklaviers) aus der Clavierwerkstatt Christoph Kern in Staufen in die Bergkirche geschafft.

Darauf spielte Bezuidenhuout Mozarts Klaviersonate Nr. 14 c-Moll. Fazit: Man möchte das Stück nie mehr anders hören! Auch Bezuidenhout beherrscht die Hell-Dunkel-Malerei aufs Schönste. Und all die Farben, die er diesem Instrument entlockte – mal eine runde warme, mal eine dramatische Tiefe, mal ein Cembaloklang in der Mitte und oben eine glasklare Höhe – sind auf modernen Flügeln, die auf homogene Registerfarben getrimmt sind, gar nicht denkbar.

Kristian Bezuidenhout (Fortepiano) und Christian Poltéra (Cello) spielen Beethoven. | Bild: Schwind, Elisabeth

Auch bei Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 414, das Bezuidenhout zusammen mit den Chiaroscuros spielte, vermisste man nicht nur nichts, sondern hörte Struktur und Stimmführung besser als normalerweise. Als mehr als bloße Bonmots entpuppten sich auch Beethovens Variationen über Themen aus Mozarts „Zauberflöte“, die Poltéra und Bezuidenhout präsentierten. Auch hier tat sich ein ganzer Kosmos an Ausdrucksnuancen auf. Leichtigkeit, Wärme, Beethovenscher Ingrimm – alles dabei.

Für Poltéra war „Chiaroscuro“ gewissermaßen das Motto des gesamten Wochenendes. Er selbst sorgte dabei mit seinem Nachtkonzert mit Cello-Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach (c-Moll BWV 1011) und Benjamin Britten für die dunklen Seiten. Für das Helle, Verspielte und Virtuose hingegen war das fabelhafte Colores-Trio zuständig.

Fabian Ziegler, Luca Staffelbach dun Matthias Kessler vom Colores Trio. Bilder: Schwind | Bild: Schwind, Elisabeth

Die drei jungen Schweizer Marimba- und Percussion-Spieler, die teils bei Martin Grubinger in die Lehre gegangen sind, mischten das Kirchlein mit einem abwechslungsreichen Programm aus Latino-Rhythmen, vertrackten bulgarischen Metren, Bearbeitungen von Debussy-Arabesken, Piazzollas „Libertango“ oder Steve Reichs Minimal-Music-Klassiker „Piano Phase“ auf. So viel gute Laune bei gleichzeitiger Hochpräzision kam auch beim Publikum gut an. Auch wenn es im Altarraum in diesem Jahr zeitweise recht eng wurde – es hat sich gelohnt.