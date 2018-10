Es gibt eine Anekdote, die einst Johanna von Schopenhauer erzählte, die Mutter des Philosophen Arthur: Goethe hatte sich mit seiner Geliebten Christiane Vulpius, der Mutter seines Sohnes, trauen lassen. Die Weimarer Gesellschaft war nicht begeistert gewesen von der wilden Ehe, die der Dichter bis dahin geführt hatte. Nun wollte er seine Gattin offiziell einführen und bat um eine Einladung bei Johanna: „Ich empfing sie, als ob ich nicht wüsste, wer sie vorher gewesen ist. Ich denke, wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben.“

So tickte Weimar im November 1806. Drei Jahre später erschien Goethes Gedanken- und Gefühlsroman „Die Wahlverwandtschaften“, den Felicitas Brucker (Regie) und Viola Hasselberg (Dramaturgie) jetzt für das Schauspielhaus Zürich dramatisiert haben. Der Roman gilt als Goethes bester, zugleich aber auch als sein rätselhaftester.

Ein Paar und noch ein Paar

Er beschreibt darin die Geschichte des in selbst gewählter Isolation lebenden Paares Charlotte und Eduard, deren spätes Liebesglück – es ist ihre zweite Ehe – durch das Hinzukommen zweier weiterer befreundeter Personen auseinanderbricht: Die vernunftgesteuerte Charlotte wendet sich dem tatkräftigen Otto zu, der leidenschaftliche Eduard der reizvollen Ottilie. Der Konflikt führt zu einem tragischen Ende – auch in der Zürcher Aufführung.

Dazu sollte man wissen: Der Begriff „Wahlverwandtschaften“ stammt aus der Naturwissenschaft, wo er das anziehende und abstoßende Verhalten von chemischen Verbindungen beschreibt. Diese Gesetzmäßigkeit unterlegt Goethe den beiden Paaren. Und das Spiel ziehen Charlotte, Eduard, Otto und Ottilie auch auf der Zürcher Bühne mit entsprechend beschrifteten Klötzchen durch: Wenn A und B als Paar verbunden sind und man C und D hinzufügt, werden bei stärkeren Affinitäten sofort neue Paare – Wahlverwandtschaften – gebildet: A verbindet sich mit D und C mit B. Sie wissen also, was sie tun.

Die Bühne ist wie ein Labor: Charlotte (Julia Kreusch, von links), Otto (Hans Kremer), Eduard (Matthias Neukirch) und Ottilie (Elisa Plüss). | Bild: T+T Fotografie / Toni Suter und Tania Dorendorf

Dass die Dinge des Lebens, zumal Liebesdinge, sich komplizierter gestalten, als es die Chemie erklärt, das wusste Goethe. Er betrachtete seine Versuchsanordnung mit kalter Ironie. Seine Figuren kommen nicht in Balance mit der Natur im Allgemeinen und ihrer eigenen im Besonderen. Sie lieben offensichtlich falsch. Aber so ist die Liebe. Die wichtigsten Werke der Theaterliteratur, aber auch die großen Romane bauen auf der Unmöglichkeit der Liebe auf, auf ihrer Prüfung, ihrer Tragödie.

Bruckers und Hasselbergs Bühnenfassung ist nicht die erste. Goethes Roman wurde auch schon als Musical und Detektivgeschichte auf die Bühne gebracht – tatsächlich gibt es am Ende drei Tote, aber keinen Mörder. Die Herkunft des Romans lässt sich in Bruckers Inszenierung, die der Chronik des Buchs folgt, nicht verleugnen, auch wenn sie dem tragischen Liebesquartett Outfits von heute verpasst (Kostüme: Sara Schwartz) und die Handlung aus der Garten-Idylle in ein schwarzes aseptisches und verspiegeltes Laboratorium (Bühne: Viva Schudt) verlegt. Das ist brav gemacht – oder anders gesagt: wenig experimentierfreudig.

Handwerklich solide Inszenierung

Um den komplexen Inhalt der „Wahlverwandtschaften“ rüberzubringen – Brucker schafft das in weniger als zwei Stunden –, lässt sie mal die Dialoge sprechen, mal zentrale Roman-Passagen deklamieren – auch aus dem Off. Da zeigt sich ein Problem der handwerklich soliden Inszenierung: Die Rollen bleiben äußerlich, sie werden vorgeführt und nicht gelebt. Hier trifft zu, was an Umschreibungen auch mal Unbehagen auslöst: dass Romane auf der Bühne oft wie bebilderte Inhaltsangaben wirken – ein matter Abglanz des Lese-Erlebnisses. Der Bewegungsablauf der etwas blutarmen Figuren wirkt zwangsläufig statisch oder aber unmotiviert.

Aber auch das künstlerische Ziel von Bruckers Inszenierung, die auf einer hohen Abstraktions- und Symbolebene agiert, wird nicht ganz klar, außer dass wir mit der zeitlosen Gewissheit nach Hause gehen: Zwei Liebende liegen niemals allein im Bett, sie haben immer auch ihre Projektionen – hier: Sehnsuchtsmenschen – im Hinterkopf. So begründet Goethe das Kind, das er Charlotte und Eduard in ihrer letzten gemeinsamen Liebesnacht zeugen lässt und das unter dramatischen Umständen ertrinkt. Es trägt Züge von Otto …

Schauspieler machen Inszenierung zum Ereignis

Zürich hat Schauspieler, die auch eine eher mittelmäßige Inszenierung wie diese, die Goethes Roman nicht durchdringt, gar aufsprengt oder neu durchfühlt, zu einem kleinen Ereignis machen. Julia Kreusch als Charlotte ist die kühle Hausherrin, die einen Entschluss fordert, wo der liebestolle Eduard noch um Aufschub bittet. Charlotte wird mit der Zeit härter und höhnischer gegenüber ihrem Gatten, zugleich ist sie aber unfähig, sich auf die erträumte Beziehung mit Otto einzulassen.

Matthias Neukirch ist Eduard, der wie ein großer (auch dummer) Junge durch die Irrungen und Wirrungen geht. Man könnte ihn vielleicht einen Softie nennen. Hans Kremer gibt den Otto als bebrillten Pseudo-Intellektuellen, der niemandem zu nahe treten will und es dann doch tut – tun muss, als er um Charlotte wirbt. Schließlich Elisa Plüss als Ottilie. Die Mädchenfrau sagt kaum ein Wort, da ist ihr Eduard rettungslos verfallen. Plüss beeindruckt auch mit einer Gesangsnummer und einem Ausdruckstanz, bei dem man um fast ihre Gelenke fürchten muss.

Übrigens: Nach dem Tod seines Vaters wollte Arthur Schopenhauer der Mutter den Umgang mit einem Hausfreund verbieten. Das ging ihr zu weit. Sie warf ihren Sohn aus dem Haus.

