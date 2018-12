Herr Fitzek, in diesem Sommer ist kaum eine Woche vergangen, ohne dass wieder irgendwo jemand von einem Kreuzfahrtschiff gefallen wäre. Sie selbst gehen gerne auf Kreuzfahrten, obwohl sie solche Schiffe in ihrem Roman "Passagier 23" als Ort für den perfekten Mord beschreiben. Haben Sie gar keine Skrupel?

Ich würde mich nicht als absoluten Kreuzfahrer bezeichnen. Aber es stimmt, hin und wieder mach ich eine Schiffsreise. Angst habe ich dabei nicht, aber die jüngsten Vorfälle haben mich traurig gestimmt. Skrupel? Die Idee zu dem Buch ist mir gekommen, nachdem ich einen Artikel las, dass auf Kreuzfahrtschiffen Menschen verschwinden. Das ist die Realität. Und ich bin weit entfernt davon, den Anschein erwecken zu wollen, aktuelle tragische Ereignisse als Blaupause für Unterhaltungsliteratur zu nehmen.

Was ja nicht der Fall ist!

Nein. Die Idee zu "Passagier 23" hatte ich bereits 2008. Als ich den Artikel gelesen hatte, dachte ich sofort, diesem Phänomen musst du nachgehen. Intensiv damit beschäftigt habe ich mich dann 2010. Dass sich jetzt 2018, also vier Jahre nach Erscheinen meines Buches die Fälle häufen, finde ich sehr tragisch. Wobei ich hinzufügen muss: Das Phänomen des Verschwindens auf Kreuzfahrtschiffen gibt es nach wie vor weltweit. Und nicht immer kann es Suizid sein.

Sebastian Fitzek (rechts) vor dem Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier auf der Frankfurter Buchmesse. | Bild: privat

Eigentlich kann einem als Autor doch nichts besseres passieren, als dass ein Roman tatsächlich an die Lebenswirklichkeit anschließt, oder?

Ich möchte nicht an die Lebenswirklichkeit anschließen, sondern relevant sein. Und das mit Themen, die mir auf den Nägeln brennen, manchmal als Familienvater, manchmal als politischer Bürger.

Sie sind in den vergangenen Jahren zu Deutschlands erfolgreichstem Thrillerautor aufgestiegen. Welchen Nerv haben Sie bei Ihrem Publikum getroffen?

Thrillerautoren werden häufig auf Spannung reduziert. Manchmal auch auf den Blutzoll, auf die Plots oder skurrile Figuren. Kurz: auf die Unterhaltung. Nun ist es auch tatsächlich wichtig, die Leser zu unterhalten. Aber die wenigsten lesen ein Buch in der Hoffnung, dass am Ende alle tot sind. Ein Thriller ist deshalb immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Leben und den Werten, die es zu erhalten gilt. Im Kern sind alle meine Bücher Familiengeschichten.

Wie bitte?

Ja, tatsächlich. Ich bin Familienvater und verarbeite als solcher die Themen, die mir auf der Seele liegen. Übrigens sind alle erfolgreichen großen Thriller Familiengeschichten. "Das Schweigen der Lämmer" zum Beispiel: Da verarbeitet Clarice Starling den Verlust ihres Vaters, und ihr innerer Konflikt wird zum Titel des Buches erhoben.

Die Gesellschaft hegt ein großes Misstrauen gegenüber ihren Institutionen: gegenüber den Medien, der Wirtschaft, der Politik. Ihre Bücher spiegeln diese Entwicklung. In "Noah" zum Beispiel löst eine kleine mächtige Clique eine Seuche aus. In "Passagier 23" enthüllen Sie die dunkle Seite eines glitzernden Hochglanzgewerbes. Und im aktuellen Roman, "Insasse", tauchen plötzlich im Zusammenhang mit Psychiatrie Themen wie Prostitution und Alkoholsucht auf. Ist das der Nerv, den Sie treffen?

Das könnte natürlich sein, auch wenn keine andere Absicht dahinter steckt, als die Realität so zu beschreiben, wie sie ist. Prostitution zum Beispiel gibt es ja in Gefängnissen nun mal tatsächlich, also auch in Gefängniskliniken. Dazu kommt, dass ein sehr guter Freund von mir an einer psychischen Erkrankung gestorben ist. Das hat mich ganz sicher beeinflusst: Je mehr Persönliches man in ein Buch einbringt, desto authentischer und glaubhafter wird es natürlich.

Sebastian Fitzek bei der Vorstellung seines Buchs "Passagier 23" auf der Leipziger Buchmesse 2015. | Bild: dpa

Ein Motiv kehrt in ihren Romanen immer wieder: Der Vater sucht sein verschollenes Kind. Auch in "Der Insasse"!

Ja, das Wesentlichste in einer Familie sind die Kinder, das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz. Für die Familie und die Kinder stellen wir unsere persönlichen Belange hinten an. Wenn ich vom Verschwinden eines Kindes schreibe, bearbeite ich damit eine meiner Urängste. Meine Kinder gehen jetzt in die erste und zweite Klasse: Da ist es ziemlich normal, dass man sich Gedanken darüber macht, was auf so einem Schulweg alles passieren könnte.

Zum Beispiel?

Es ist inzwischen möglich, mit Smartphones oder Uhren von Kindern zu überwachen. Wenn die Noten schlechter werden und das Kind sich plötzlich die Haare schwarz färbt, könnte man als Vater schon mal auf die Idee kommen, von diesen Möglichkeiten heimlich Gebrauch zu machen. Ich tendiere dazu, solche Fälle fiktional durchzuspielen und zu schauen, wohin das führt. So ist meine Arbeitsweise: Was mich privat bewegt, verarbeite ich in einem fiktionalen Fall und am Ende von 400 Seiten habe ich für mich eine Antwort gefunden.

Sein neuester Roman: "Der Insasse". | Bild: Droemer Verlag/dpa

Sie hätten durch eine Frühgeburt beinahe ihren Sohn verloren. In "Der Insasse" beschreiben Sie jetzt, wie Kinder in Brutkästen gehalten und misshandelt werden. Ehrlich gesagt fragt man sich beim Lesen schon: Was geht in diesem Autor nur vor?

Natürlich ist ein Brutkasten eine tolle, lebensnotwendige Einrichtung. Gleichzeitig ist das aber auch furchtbar: Sein Kind darin liegen zu sehen, man ist hilflos der hoch technischen Intensivmedizin ausgeliefert. Als Thrillerautor kann ich diese Erfahrung in solchen Szenen verarbeiten. Im Übrigen ist die Frühchenstation selbst auch ein Ort, an dem ich irgendwann einmal einen Thriller spielen lassen werde. Es gibt nur wenige Orte, die wir zu kennen glauben, ohne je dagewesen zu sein. Es gibt auch wenige Orte, an denen so unterschiedliche Gesellschaftsschichten aufeinanderprallen: Da liegt das Frühchen des reichen Bankers neben dem der drogenkranken Mutter.

Wir glauben, dass wir im digitalen Zeitalter die Welt komplett erfasst haben. Doch tatsächlich tun sich immer wieder Nischen auf!

Genau das ist es. Bei einem Baby stand kein Name dran: Da setzt natürlich die Fantasie ein.

Haben Sie die Geschichte dazu schon parat?

Zumindest eine Ausgangssituation. Aber die verrate ich nicht.

Was sagt eigentlich Ihre Frau dazu, wenn Sie solche Szenen wie die mit den Brutkästen liest?

Sie selbst schaut sich Filme an, die ich nicht aushalte. Beim Lesen hat man ja zum Glück die Möglichkeit, seine eigene Fantasie spielen zu lassen. Moritz Bleibtreu, der die Hauptrolle in unserem Film "Abgeschnitten" nach dem Buch von Michael Tsokos und mir spielt, hat mir von einer Studie erzählt. Da hat man einer Gruppe von Männern und Frauen jeweils das gleiche Buch zu lesen gegeben. Anschließend wurden die Versuchtsteilnehmer nach dem Aussehen der Hauptfigur befragt.

Mit welchem Ergebnis?

Die Männer hielten sich fast sklavisch an die Beschreibung des Autors, die Frauen dagegen hatten sich jeweils ein anderes Bild von ihm gemacht. Als Leser lasse ich gern meine eigene Fantasie spielen und habe auch die Möglichkeit, Szenen abzumildern, oder eine Stelle einfach zu überblättern. Das funktioniert beim Kinofilm nicht: Da sind Sie den Szenen gnadenlos ausgesetzt. Insofern finde ich die Verfilmung von "Abgeschnitten" viel härter als mein Buch, obwohl sie im Prinzip eins zu eins dem Buch entspricht.

Warum lassen sich Frauen anders als Männer ungerne fremde Bilder vorsetzen?

Das kann ich auch nicht erklären. Meine Kollegin Melanie Raabe hat aber eine interessante Antwort auf die Frage, warum Frauen verstärkt zu Kriminalliteratur greifen: Sie sagt, Frauen seien statistisch gesehen viel öfter Opfer von Verbrechen. Deshalb haben sie ein dringendes Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen. Am besten in einem gewaltfreien Ambiente, also zuhause.

Was macht einen guten Thriller für beide Geschlechter aus?

Auf einer Achterbahnfahrt hoffen wir ja nicht, am Ende herausgeschleudert zu werden. Aber wir spielen mit dem Thrill und werden für unsere Nahtoderfahrung mit Endorphinen belohnt. Ein guter Thriller sollte deshalb so etwas wie eine sichere Nahtoderfahrung sein.

Sebastian Fitzek: "Der Insasse", Droemer Knaur Verlag: München 2018; 384 Seiten, 22,99 Euro.

Im Kino: "Abgeschnitten" mit Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer und Lars Eidinger.