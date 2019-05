Alle reden von Nachhaltigkeit. Wir auch. Ob ein Buch etwas taugt, kann man daran ablesen, ob es sich in unser Gedächtnis einbrennt. Bei mir war es Karl May, ein Autor, den leider auch Adolf Hitler gerne las. Peinlich. Themenwechsel. Was lesen unsere Politiker heute?

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, haben die Grünen die Nase vorne – dieselbe steckt Anton Hofreiter gerne in ein Buch von Friedrich Dürrenmatt. Wie der grüne Toni einem Kollegen anvertraute, stammt sein politisches Credo aus Dürrenmatts „Physikern“. Es lautet: „Was alle angeht, können nur alle lösen. Jeder Versuch eines Einzelnen, für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern.“ Muss man sich merken.

Nummer eins ist die Bibel

Einer, der es nicht so mit Lösungen hat, die alle angehen, ist Donald Trump. Gleichwohl liest er. Sagt er. Nicht nur seine Kontoauszüge studiert er, sondern auch Bücher. Nummer eins: die Bibel. Lieblingsstelle: „Auge um Auge.“ Kein Witz. In Realpolitik umgesetzt, kann das Alte Testament bös ins Auge gehen. Wenn gar nichts mehr geht, behilft sich Trump mit „The Power Of Positive Thinking“ von Norman Vincent Peale – die Macht des positiven Denkens.

Nachhaltig beeinflusst hat den US-Präsidenten Ayn Rand (1905-1982). Die Autorin war eine zum Kapitalismus konvertierte Russin. Ihr Roman heißt „Atlas Shrugged“, Atlas wirft die Welt ab. Es geht darum, dass die Wirtschaftsführer die Last des Wirtschaftsführens abwerfen, weil sie die Staatsregulierung und Steuerzahlerei satt haben. Die Großindustriellen ziehen sich in die Berge zurück, das Land zerfällt, ade, du schöne Zeit des Raubtier-Kapitalismus.

Nachhaltige Literatur aus Europa

Der Rand-Roman von 1957 gehört zu den einflussreichsten Büchern in den USA. Auch Rex Tillerson schwärmte davon. Der einstige Chef von ExxonMobil war bei Trump Außenminister. Dem Atlas Tillerson nahm Trump die Last der Welt von den Schultern, indem er ihn feuerte. Jetzt hat er Zeit zum Lesen. Unsere Empfehlung: etwas Nachhaltiges aus Europa, etwa „Richard III.“ oder „Faust“ vom alten Minister Goethe.