Literatur vor 1 Stunde

Was lesen Sie, Herr Würth? Der Unternehmer über seine Vorliebe für Krimis

In unserer Kolumne schreiben prominente Persönlichkeiten aus der Region über ihre aktuellen Lektüre-Erlebnisse. Steffen Würth erklärt, Geschäftsführer der Firma Straub Verpackungen in Bräunlingen, erklärt, warum ihn Geschichten über Verbrechen in der Voralpenregion so faszinieren.