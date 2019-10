Ist es nicht an der Zeit, den Klimanotstand auszurufen? Muss man den Menschen nicht richtig Angst machen, damit endlich etwas passiert? Es ist auch Hans Roslings Buch „Factfulness“ zu verdanken, dass ich diese Frage konstant mit Nein beantworte.

Der schwedische Arzt und Statistiker Rosling berichtet von einer Begegnung mit Al Gore, dem beinahe-Präsidenten der Vereinigten Staaten, der wohl mehr als jeder andere dazu beigetragen hat, die Risiken des Klimawandels global bewusst zu machen. Al Gore habe versucht, so Rosling, ihn davon zu überzeugen, die Öffentlichkeit durch die Präsentation der schlimmstmöglichen Folgen des Klimawandels für die Menschheit wach zu rütteln. Rosling verweigerte sich mehrfach diesem Ansinnen und begründete das mit einem einfachen Satz: „Data must be used to tell the truth, not to call to action, no matter how noble the intentions.“ Daten müssen genutzt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und nicht dazu, Menschen zum sofortigen Handeln zu bewegen, ganz egal welche hehre Absichten damit verfolgt werden.

Hans Rosling: Factfulness, Ullstein Verlag 2018, 400 Seiten, 24 Euro | Bild: Ullstein

Das ist der Schlüsselsatz eines Buches, das ganz ohne Religion auskommt und doch so viel Hoffnung vermittelt wie die Bibel. Rosling zeigt unterhaltsam und überraschend auf, wie falsch wir die Lage der Welt einschätzen, ganz besonders die der sieben Milliarden Menschen, die nicht in den höchst entwickelten Ländern leben. Und er belegt, dass wir durch nüchterne Analyse der Fakten und darauf gründendes planvolles Handeln alle Probleme der Menschheit lösen können. Panik ist hingegen nie ein guter Ratgeber, auch nicht im Klimawandel.