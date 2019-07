Wie oft haben wir früher in der Schule gemunkelt, dieser oder jener Lehrer, das sei noch ein alter Nazi. Einer, der entweder tatsächlich noch mitgetan habe im Dritten Reich oder der zumindest noch Reste dieser Ideologie mit sich herumtrage. Die Nazis – das waren grundsätzlich die Alten.

Aber auch die alten Nazis waren mal jung. Auch sie waren mal Schüler. Davon handelt Ödon von Horváths Roman „Jugend ohne Gott“, der 1937 veröffentlicht und von den Nazis sofort verboten wurde. Er handelt von einem Geschichtslehrer an einem Provinzgymnasium in totalitären Zeiten. Horváth spricht nicht von Nationalsozialisten, sondern von den „reichen Plebejern“ und dem „Oberplebejer“. Aber die Sache ist klar. Die Lehrpläne sind bereits nationalistisch umgeschrieben, die Schüler werden auf einen kommenden Krieg eingeschworen. „Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät“, stellt der Ich-Erzähler fest. Es ist der Lehrer. Er versteht seine Schüler nicht mehr. Das „Zeitalter der Fische“ ist angebrochen, eine Zeit der Kälte und der Mitschwimmer.

Der Lehrer versteht seine Schüler nicht mehr. „Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld“, stellt er fest. Auf dem Bild (von links): Jörg Hartmann, Bernardo Arias Porras, Damir Avdic, Lukas Turtur und Laurenz Laufenberg. | Bild: Barbara Gindl/dpa

Regisseur Thomas Ostermeier hat Horváths ebenso scharfsinniges wie desillusioniertes Gesellschaftsbild für die Salzburger Festspiele auf die Bühne gebracht. Aber was ihn daran interessiert, ist nicht etwa die Spiegelung in die Gegenwart. Was auch gut so ist, denn der heutige Rechtsextremismus speist sich weniger aus einem fehlgeleiteten jugendlichen Enthusiasmus als aus der Verbitterung und Enttäuschung einer bereits erwachsenen Generation.

Der Mut, die Wahrheit zu sagen

Was Ostermeier interessiert, ist die Geschichte eines Menschen, der den Mut aufbringt, die Wahrheit zu sagen – „und das in einer Zeit, in der man den Mut zur Wahrheit, wenn nicht mit dem Leben, so doch zumindest mit dem Verlust von sozialem Status, der Arbeitsstelle, der Reputation bezahlen muss“. Es ist die Geschichte des Lehrers – und diese ist letzten Endes zeitlos aktuell.

Dabei ist auch dieser Lehrer nicht ohne Tadel. Ja, in gewisser Weise ist er selbst ein Mitschwimmer im kalten Teich der Fische. Einem Schüler streicht er den Satz „Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul“ im letzten Moment doch nicht aus dem Aufsatz, weil ihm einfällt, diesen Satz bereits selbst im Radio gehört zu haben. Und „was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen.“

Diese Vorsicht ist begründet. Denn als der Lehrer den Schüler doch einmal darauf hinweist, dass doch auch Neger Menschen seien, löst er damit einen Eklat unter Schülern und Eltern aus. Dem Lehrer werden „Humanitätsduselei“ und „Sabotage am Vaterland“ vorgeworfen. Also hält er lieber weitgehend still.

Endlich ringt sich der Lehrer (Jörg Hartmann) dazu durch, alles offenzulegen. Außerdem auf dem Bild: Damir Avdic (links), Bernardo Arias Porras und Lukas Turtur. | Bild: Barbara Gindl/dpa

Doch gerade durch diese Stillhaltetaktik macht er sich mitschuldig an dem Mord an einem seiner Schüler. Es dauert lange, bis er sich endlich dazu durchringt, alles offenzulegen – was zwar an den Tatsachen nicht viel ändert, aber doch einiges in Gang bringt. Die Mordgeschichte gibt Horváths Buch Züge eines Kriminalromans, aber auch hier geht es eher um die Mechanismen eines Rechtssystems, das für Verleumdung und Vorverurteilung bereits durchlässig geworden ist.

All das bringt Ostermeier überaus werktreu auf die Bühne. Hinten sieht man einen Wald (Bühne: Jan Pappelbaum) – hier schlagen bei der als Klassenfahrt getarnten Militärübung Schüler, Lehrer und Feldwebel ihre Zelte auf. Hier wird auch der Mord geschehen.

Handwerkliche Virtuosität

Sechs Schauspieler und Schauspielerinnen (Bernardo Arrias Porras, Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Moritz Gottwald, Laurenz Laufenberg, Alina Stigeler und Lukas Turtur) übernehmen im fliegenden Wechsel die zahllosen Rollen von Schülern, Eltern, Feldwebel, Richter, Verteidiger, Pfarrer, Bäckermeister und vielen mehr. Nur Jörg Hartmann verkörpert ausschließlich den Lehrer.

Die raschen Szenenwechsel, die von den knappen Kapiteln herrühren, werden mit wenigen Mitteln handwerklich virtuos gelöst. Zugleich kommt die Inszenierung leise und nachdenklich und keineswegs belehrend daher – auch wenn die Vorlage an manchen Stellen behutsam geglättet wird, Ostermeier etwa manche Passagen streicht, die heute frauenfeindlich wirken könnten, oder das Wort „Neger“ politisch korrekt durch „Afrikaner“ ersetzt, obwohl damit gerade in dem rassistischen Kontext etwas an Schärfe verloren geht.

Kein antifaschistisches Handbuch

„Jugend ohne Gott“ ist kein antifaschistisches Handbuch. Schließlich lebte auch Horváth selbst in einem ähnlichen Zwiespalt wie der Lehrer seines Romans. Auch er war kein bedingungsloser Antifaschist, sondern schrieb zeitweise Drehbücher für Nazi-Filme, um überleben zu können. Im Buch aber ringt er sich schließlich zur Aufrichtigkeit durch. Dieser Prozess ist auch etwas wie eine Suche nach Gott, mit dem der Protagonist immer wieder hadert. Am Schluss erkennt er: „Gott ist die Wahrheit“. Es ist keine einfache Wahrheit. Daher der Buchtitel „Jugend ohne Gott“. Horváths Wahrheit passt in kein rechtsextremistisches Weltbild. Das macht sein Buch auch heute aktuell – und Ostermeiers Dramatisierung sehenswert.

Weitere Aufführungen: 1., 4., 7., 9., 10. und 11. August. Premiere an der Schaubühne in Berlin: 7. September