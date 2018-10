900 000 Euro jährlich. Fünf Jahre lang. Das ist der Traum einer jeden Kulturinstitution. Die Südwestdeutsche Philharmonie konnte diesen Traum träumen. Im November 2016 erhielt sie die Nachricht, dass sie in ein Exzellenz-Programm des Bundes aufgenommen wurde. Doch auf den Traum folgte das böse Erwachen: Die Philharmonie war Opfer eines internen Kompetenzgerangels in Berlin geworden, das dazu geführt hatte, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Exzellenzprogramm wieder kippte – um es anschließend in Form eines Wettbewerbs neu aufzulegen. Das immerhin gab der Philharmonie die Chance, den Traum doch noch wahr werden zu lassen. Unter der Leitung des damaligen Intendanten Beat Fehlmann entwickelte es eine ausgefeilte Bewerbung mit 13 Einzelprojekten.

Jeweils 450 000 Euro für drei Jahre

Das fruchtete: Die Philharmonie wurde tatsächlich in das Förderprogramm aufgenommen – für drei Jahre mit je 450 000 Euro. Das ist zwar nicht mehr ganz so traumhaft, dennoch handelt es sich um den höchst möglichen Zuschuss, der in dem neu aufgelegten Programm zu erzielen war. Endlich konnte die Philharmonie anfangen zu arbeiten.

Nur womit eigentlich? Die Inhalte des Exzellenzprogramms gerieten während der politischen Diskussion um Verfahren, Termine und Summen völlig in den Hintergrund. Inzwischen steckt die Philharmonie mitten in der Umsetzung. Und dass sie den Zuschlag in voller Höhe bekommen hat, dürfte auch daran liegen, dass viele der Projekte auf Nachhaltigkeit und Modellcharakter zielen. Mit anderen Worten: Die Philharmonie möchte zum Vorbild für andere Orchester werden, die auf die Studien und Projekte der Philharmonie zurückgreifen können.

Vermittlung und Forschung

Die Projekte lassen sich grob in solche teilen, die in öffentlich wahrnehmbare Ergebnisse wie einer Aufführung oder einem Angebot für Schulen münden, und in Forschungsprojekte zum Beispiel zur Musikergesundheit oder Zufriedenheit von Konzertbesuchern.

Vermittlungsprojekte: Hier gibt es ein Bündel an Vorhaben, das sich an Kinder, Schjülerm, baer auch Erwachsene richtet. Beispielsweise soll ein Schiff an verschiedene Stationen um den See geschickt werden, das von Schulklassen besucht werden kann. Es bietet interaktive Möglichkeiten, Musik kennenzulernen oder Instrumente auszuprobieren. Für ein anderes Projekt sollen Musiker der Philharmonie zusammen mit Kindergärten vor Ort Konzepte entwickeln, um bei den Kindern ein grundsätzliches Interesse für Musik zu wecken. Vorbild ist der Sport-Garten des Konstanzer Handballclubs HSG. Auch dort geht es nicht in erster Linie darum, dass die Kinder Handball lernen, sondern darum, Freude an der Bewegung zu wecken.

Für ein weiteres groß angelegtes Vermittlungsprojekt gibt es bereits Termine im Juli 2019. Dann soll in einer temporären Konzerthalle – Arbeitstitel "Lustschloss" – eine große Produktion gezeigt werden, die mit Schülern und Schülerinnen der Konstanzer Geschwister-Scholl-Schule, mit Bürgern und einem Profi-Team entwickelt wird. Übergreifendes Thema des Projekts: "Daheim". Der Titel zielt nicht zuletzt auf die fehlende Heimat des Orchesters selbst.

Musikvermittlung bedeutet auch, sich neue Publikumsschichten zu erschließen. Darin hat die Philharmonie ja schon einige Übung – man denke an die Auftritte auf dem Oktoberfest oder in der Bodensee-Therme. Auch die bereits bestehende Crossover-Reihe "Unlimited" fällt in diese Kategorie. In diese Richtung wird nun weitergedacht.

Forschungsprojekte: Von ihnen wird die Öffentlichkeit vielleicht nicht viel mitbekommen. Die Forschungsarbeiten können im Idealfall aber anderen Orchestern als Modell dienen. Zusammen mit der Universität St. Gallen beispielsweise wird versucht, das Controlling-System des Orchesters, das in den letzten Jahren entwickelt wurde, auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen und somit objektivierbar zu machen.

Für ein anderes Projekt arbeitet die Philharmonie mit dem Freiburger Institut für Musikermedizin zusammen. Es geht dabei um die Arbeitsbelastung der Musiker und die Frage, wie sich eine solche objektivieren lässt. Bislang wird eine hohe oder niedrige Belastung an den Diensten, mit anderen Worten den Arbeitszeiten der Musiker festgemacht. Manche Stücke sind aber technisch anspruchsvoller als andere, manches Repertoirestück geht routiniert von der Hand, anderes muss erst mühevoll erlernt werden. In dem Forschungsprojekt mit dem Freiburger Institut geht es nun um die Frage, ob solche Belastungskurven wissenschaftlich objektiviert werden, um das Gefühlte und das Gezählte miteinander in Einklang zu bringen.

Eine andere Forschungsarbeit dreht sich um das Thema Konzerterlebnis. Hier kommt wieder das Publikum ins Spiel. Was nimmt es aus einem Konzertbesuch mit? Was hat es bewegt, was kalt gelassen und warum? Auch hier geht es wieder darum, gefühlte Erkenntnisse zu objektivieren – wofür die Philharmonie mit dem Allensbacher Institut für Demoskopie zusammenarbeiten will.

Alles in allem: ein Bündel an Projekten der unterschiedlichsten Zielrichtungen. Beat Fehlmann selbst, der im Sommer zur Staatsphilharmonie Ludwigshafen gewechselt ist, konnte sie nur noch anstoßen. Die Wissenschaftsprojekte mit der Universität in St. Gallen und der Musikermedizin in Freiburg möchte er allerdings von Ludwigshafen aus weiterführen. Viele andere Teilprojekte wird nun seine Nachfolgerin Insa Pijanka ausgestalten. Man darf gespannt sein, wie sie sie mit Leben füllen wird.

Daheim "Daheim. Eine Odyssee" heißt eines der Teilprojekte, mit denen sich die Südwestdeutsche Philharmonie beim Bund für die Exzellenzförderung beworben hatte. "Daheim" ist ein großes Beteiligungsprojekt, an dem nicht nur Schüler mitwirken, sondern sich alle interessierten Bürger einbringen können. Unter Anleitung eines Profi-Teams wird ein musikalisch-theatralisches Kunstwerk entwickelt und am 4. und 5. Juli 2019 in einer temporären Konzerthalle in Konstanz aufgeführt. Wer vor oder hinter der Bühne mitmachen will, kann sich bis 14. November melden bei: corinna.bruggaier@konstanz.de oder Tel. 07531/900817. (esd)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein