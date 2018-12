Gut Ding will manchmal Weile haben. Der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda kann davon ein Lied singen: Seit 2001 ist er mit seinen Filmen immer wieder im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes vertreten, doch erst in diesem Jahr konnte er dort endlich die Goldene Palme gewinnen.

Anders als in früheren Filmen ließ sich Kore-eda für „Shoplifters – Familienbande“ nicht von persönlichen Erfahrungen inspirieren, sondern von Zeitungsmeldungen in seiner Heimat, etwa über Rentnerinnen, die den Tod ihres Gatten nicht melden und weiter dessen Pension beziehen, oder die wachsende Zahl von Ladendiebstählen. Auch im wohlhabenden Japan nämlich wächst die Armut, was sich allerdings leicht übersehen lässt, so sehr sind sowohl die von ihr Betroffenen als auch die Gesellschaft insgesamt darum bemüht, sie zu verstecken.

Er habe, so sagt Kore-eda im Interview, mit „Shoplifters“ einen Film drehen wollen über Menschen, deren Lebensumstände im Alltag unsichtbar bleiben, und dafür erzählt er nun von einer Familie am Existenzminimum. Osamu (Lily Franky) jobbt auf dem Bau, seine Frau Nobuyo (Ando Sakura) in einer Fabrik, ihre Schwester (Matsuoka Mayu) in einem Stripclub. Gemeinsam leben sie im kleinen Haus der Oma (Japans jüngst verstorbene Kinolegende Kiki Kirin) und stiften den Sohn (Jyo Kairi) zu Ladendiebstählen an. Als sie eines Tages ein vernachlässigtes Mädchen von einem kalten Balkon retten, wenden sie sich nicht an die Behörden, sondern nehmen die Vierjährige (Sasaki Miyu) bei sich auf. Und ohnehin zeigt sich bald, dass die familiären Strukturen hier andere sind als vermutet.

Ohne den Zeigerfinger zu erheben, zeichnet Kore-eda ein ebenso klares wie komplexes Bild gesellschaftlicher Missstände, wobei im Mittelpunkt eigentlich die Frage nach der Definition von Familie steht. Was macht uns zu Eltern oder allgemein zu Verwandten, die Biologie oder doch eher die Liebe? In „Shoplifters“ wird daraus ein zartes, lebensbejahendes und erschütterndes Drama voller Überraschungen, für das der Japaner ein bis in die Kinderrollen famoses Ensemble gewinnen konnte. Ein kleines, tief zu Herzen gehendes Meisterwerk!

Abspann

Originaltitel: Manbiki kazoku

Regie:Hirokazu Kore-eda

Darsteller:Lily Franky, Ando Sakura, Kiki Kirin, Matsuoka Mayu

Produktionsland:Japan 2018

Länge: 121 Minuten/ FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Herausragende und berührende Familiengeschichte aus Japan