Jetzt hat der Mensch das Fliegen gelernt, überquert per Flugzeug Ozeane, stürzt sich mit dem Gleitschirm von Bergen oder reist mit Raketen zum Mond – und doch wäre er noch immer lieber ein Vogel. Staunend, neidisch verfolgen wir, wie Bussarde und Adler majestätisch ihre Runden drehen. Sehnsuchtsvoll blicken wir den Gänsen und Störchen auf ihrem Weg gen Süden nach.

Boten einer höheren Dimension

Vögel haben dem Menschen schon immer als Boten einer höheren Dimension gegolten – ob der Liebe (Schwan), des Todes (Rabe) oder auch der Weisheit (Eule). Und trotz aller technischen Errungenschaften konnte er ihr Geheimnis nie lüften. Was also ist es, das die Vögel uns voraus haben?

Literatur Vergesst die 68er! Warum in Deutschland 1969 das entscheidende Jahr war Das könnte Sie auch interessieren

Die Künstlerin Rebecca Horn hat sich systematisch auf die Suche begeben. Im Basler Museum Tinguely ist zu sehen, wie sie sich mit selbstgebastelten Flügeln in die Natur begibt und das Fliegen übt. Nicht wirklich, kein albernes Flügelschlagen, wo man doch sowieso längst weiß, dass dieser Vorgang komplexeren Gesetzmäßigkeiten folgt. Es geht ihr vielmehr um die Bewegung an sich: das Öffnen und Schließen als ästhetischer, tänzerischer Akt.

Flügelfrau: Weißer Körperfächer (1972). | Bild: Rebecca Horn Collection / Prolitteris

Flügelschlagen, das vermag der Mensch noch. Ein Rad zu schlagen wie ein Pfau, dazu bedarf es schon einer Maschine. Horn konstruiert einen Motor, der in regelmäßigen Abständen das Balzgehabe eines männlichen Vogels imitiert. Das Spreizen der Federn, das Ausfächern zu einem prächtigen Rad: Dieser erhabene Vorgang entfacht so viel menschliches Begehren, dass dazu im Hintergrund der Installation ein eigenes Fieberthermometer den Erhitzungsgrad misst. Je nach Stand der Quecksilbersäule reicht die Fantasie von der Kategorie „Mord“ über „Hochzeit“ bis hin zu „Paradies“.

Die Pfauenmaschine (1981). | Bild: Museum Ludwig Köln / Rebecca Horn / Prolitteris

Doch so sehr Horn auch technische Mittel in Anspruch nimmt, um die Glückseligkeit eines Vogels zu erlangen, es will ihr nicht gelingen. Einen Raum weiter findet sich die Apparatur zur Erzeugung eines Pfauenrads ein zweites Mal – jetzt allerdings ohne Federn. Wo sich eben noch ein tänzerisch leichtes Schauspiel darbot, spreizen sich jetzt plump dicke Aluminiumstangen. Die Maschine ist enttarnt, die Anmut weicht einer stumpfen Mechanik.

Anmut und Schönheit

Es geht bei unserer Bewunderung für Vögel aller Art offenbar gar nicht um ihr fliegerisches Können, um ihre Anmut oder um ihre Schönheit. Es geht vielmehr um das Bewusstsein unserer eigenen eingeschränkten Möglichkeiten.

Oper Wenn ein Riss durch die Familie geht Das könnte Sie auch interessieren

Als einziges Wesen ist sich der Mensch seiner eigenen Leerstellen bewusst. Und mithilfe von Technologie versucht er, diese Leerstellen künstlich zu füllen. Das mag ihm zwar über manches Alltagsproblem hinweghelfen, nicht aber über das Leiden an seiner Identität: Der Mensch ist sich nicht nur als einziges Wesen seiner eigenen Beschränktheit bewusst – er kann deshalb auch als einziges Wesen nie mit sich im Reinen sein. Es ist diese natürliche Unbeschwertheit, die wir dem Tier neiden.

Sehnsüchte und Irrwege

Mit ihren Geräten an der Schnittstelle von Technik und Kunst kommt Rebecca Horn nicht nur unseren Sehnsüchten und Irrwegen auf die Spur. Sie zeigt auch, wie wir in der trügerischen Hoffnung auf die Kraft der Technologie unsere naturgegebenen menschlichen Fähigkeiten aufs Spiel setzen.

Schreibmaschine fürs Reisegepäck

Das gilt zum Beispiel für die nur scheinbare Erleichterung unserer Kommunikation durch die Erfindung der Schreibmaschine und damit des technischen, von individuellen Merkmalen bereinigten Schriftbilds. „Erika“ nennt Horn ihre Installation mit Schreibmaschinen, nach dem beliebten Modell fürs Reisegepäck. Ein Motor setzt die Maschinen in regelmäßigen Abständen in Gang. Dann rattert und klappert es, dass man meinen könnte, in einem industriellen Betrieb gelandet zu sein.

„Erika“ (1992) von Rebecca Horn. | Bild: Museum Tinguely / D. Spehr

Dient dieser mechanische, anonyme Vorgang wirklich noch der Verständigung und Überbrückung von Unterschieden? Oder haben wir mit der Ablösung von unseren menschlichen Charaktermerkmalen den tieferen Sinn des Schreibens verraten? Was 1991 bei Entstehung der Installation noch abwegig erschienen sein mag, wirkt heute mit Blick auf die mehr trennende denn verbindende Kommunikation in digitalen Netzwerken geradezu prophetisch.

Stuttgart „Die Physiker“ am Stuttgarter Schauspielhaus: Regisseurin Cilli Drexel erklärt den stärksten Satz des Abends Das könnte Sie auch interessieren

Rebecca Horns Maschinen imitieren nicht nur Vögel oder erleichtern uns das Schreiben. Sie aktivieren auch Tanzschuhe, spielen selbsttätig auf der Geige und malen sogar Bilder. Damit füllen sie nicht nur unsere Leerstellen, sondern nehmen uns sogar jene Tätigkeiten ab, für die es sich doch überhaupt erst zu leben lohnt. Übrig bleibt bloß noch der Mensch als so beschäftigungs- wie sinnloses Wesen. Das einzige auf diesem Planeten, das in der Lage ist, sich selbst überflüssig zu machen. Eine reizvolle Ausstellung, die diese Erkenntnis reifen lässt.

Rebecca Horn – Körperphantasien: bis 22. September im Museum Tinguely Basel.

Geöffnet Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Informationen auf http://www.tinguely.ch