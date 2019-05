Mit dem Kreis ist es ein Kreuz in unserem Leben. Dabei sollen kreisförmige Bewegungsabläufe unser Leben doch eigentlich erleichtern.

Ob im Beruf, in der Liebe oder in der Familie: Indem wir mit unserem Tun immer wieder zum vertrauten Ausgangspunkt zurückkehren, gewinnen wir Sicherheit, Routine. Gewohnte Abläufe infrage zu stellen, Rituale über den Haufen zu werfen, das fällt nicht umsonst vielen Arbeitnehmern schwer.

Der Kreis nervt

Und doch: Der Kreis nervt. So wenig wir von der Routine lassen können – wir ahnen doch auch, dass sie Stillstand bedeutet. In der Kreisbewegung sehen wir tagtäglich unser eigenes Unvermögen, auszubrechen, etwas Neues zu wagen und Mut zu fassen.

Wie kein zweiter Dichter hat der irische Autor James Joyce (1882-1941) unsere Hassliebe zum Kreis ergründet. Sogar ein Wort hat er dafür gefunden: Paralyse, eigentlich ein Fachbegriff für Lähmungserscheinungen. Leopold Bloom, der Held seines größten Epos „Ulysses“, kreist einen ganzen Tag lang um seine Stadt, um sein Leben, um sich selbst. Und auch in Joyces Kurzgeschichten „Dubliners“ findet sich das Motiv des Kreisens. Eine davon, „Die Toten“, hat nun Barbara Frey auf die Bühne des Zürcher Schauspielhauses gebracht. Es ist ihre Abschiedsinszenierung als Intendantin des Theaters.

Barbara Frey wird im Sommer das Zürcher Schauspielhaus verlassen. | Bild: A1885 epa Keystone Steffen Schmidt

Joyce zu lesen, das ist schon schwer genug. Ihn auch noch auf der Bühne zeigen wollen, ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb lässt Frey ihn auch nicht zeigen. Sondern singen.

Traurig entrückt

Eine traurig entrückte Truppe schleicht durch die Räume eines düsteren Hauses (Bühne: Martin Zehetgruber). Mit exaltierter Stimme intonieren sie ein Werk des 20. Jahrhunderts: Bizarre Wortspiele aus Joyces „Ulysses“ mit „Sindbad dem Seefahrer, Tindbad dem Teefahrer, Findbad dem Feefahrer“ und so weiter. Sie schleichen im Kreis, und sie singen im Kreis. Immer weiter, immer wieder von vorne. Der Kreis: ein Fluch von kurioser Schönheit, wie eine Mischung aus Dadaismus und gregorianischen Gesängen.

Eine traurig entrückte Truppe. | Bild: Artist

Passend zum Zeitalter der Gregorianik befindet sich in Zürich im Zentrum der drehbaren Bühne (Im Kreis natürlich, was sonst!) eine lange Tafel, wie sie König Artus wohl gefallen könnte. Hier findet das Fest statt. Eine Familienfeier im Hause Morkan. Wer alles geladen ist? Vor allem „irische Helden des Altertums“, heißt es. Die traurigen Gestalten setzen sich zu Tisch und werfen sich in Nachrichtensprecher-Pose. Dann zählen sie die „irischen Helden“ auf – im Chor, im Singsang, wie gewohnt: „Dante Alighieri, Julius Cäsar, Karl der Große, Mohamed, der letzte Mohikaner …“

An dieser Tafel wird gesungen. | Bild: Matthias Horn

Wer sich bei dieser Beschreibung einen sehr seltsamen, skurril-melancholischen Abend vorstellt, der trifft damit buchstäblich ins Schwarze. Es ist eine gleichermaßen lustvolle wie quälende Hingabe an die kreisförmig abgehaltenen Rituale unseres Alltags, in ihr spiegelt sich der tägliche Promi-Wahnsinn des Fernsehens ebenso wider wie das lästige Abarbeiten von gesellschaftlichen Terminen.

Gute Laune sieht anders aus: Eine Festgesellschaft leidet am ewigen Kreisen. | Bild: Matthias Horn

Einer mit Namen Gabriel hält eine von falschem Lob auf den Gastgeber nur so strotzende Tischrede. Eine andere spielt Klavier und ist dabei die Einzige, der es gefällt. Niemand widerspricht, keiner muckt auf. Besser im Kreis mitmarschieren, als beim Ausbruchsversuch Schiffbruch erleiden. Überhaupt: Wäre außerhalb des Kreises wirklich so etwas wie Glück zu erwarten? Oder könnte es nicht viel schlimmer kommen?

Als das Fest vorbei ist, bleiben Gabriel und seine Frau Gretta allein zurück. Gesungen wird nicht mehr. Stattdessen erzählt Gretta eine kleine Geschichte: Sie müsse an einen Jungen denken. Er habe einst in ihrer Nachbarschaft gewohnt und sie begehrt. Mit 17 Jahren sei er dann gestorben: wegen ihr.

Tod aus Liebe

Was für eine Nachricht. Ein Mensch ist gestorben, und Grund war seine Liebe zu deiner eigenen Ehefrau. Wir sehen Gabriel auf seinem Stuhl kauern, äußerlich regungslos, innerlich ringend um einen Umgang mit diesem plötzlichen Moment des Stillstands. Damit, unversehens aus dem Alltäglichen, Kreisförmigen hinauskatapultiert zu werden in eine Dimension von existenzieller Wahrhaftigkeit. „Ephiphanie“ nennt Joyce dieses Phänomen.

Gabriel und seine Frau nach dem Fest. | Bild: Matthias Horn

Ist diese Epiphanie also erstrebenswert? Sollen wir uns grämen, ihr so selten nahe zu kommen? Vielleicht kommt es auf den Anlass an, vielleicht auch auf den Charakter. Eine eindeutige Antwort findet sich nur in Gabriels Bewusstsein. Das aber bleibt uns verschlossen.

Viele Fragen sind offen, doch das Glück überwiegt, dass sie gestellt werden. Wenn sich die Stärke eines Theaterabends daran bemisst, dass er nach Ende der Vorstellung überhaupt erst anfängt – im Kopf des Publikums auf dem Heimweg: Dann ist Barbara Frey mit dieser rätselhaft poetischen Inszenierung ein grandioser Abschied geglückt.

Weitere Vorstellungen von „Die Toten“ am 26., 29. und 31. Mai sowie am 2., 4., 11. und 13. Juni im Zürcher Schauspielhaus.

