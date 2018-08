von Ulrich Steinmetzger

Es ist ihre erste gemeinsame Nacht. Sonja hat eineindeutige Signale ausgesandt. Bruno will es auch. Sie mag ihn wegen seiner leisen Scheu. Er ist weder redselig noch forsch. Was er macht, tut er systematisch. Später wird er es damit zu etappenweisem Erfolg bringen. Jetzt aber beginnt er bei ihren Schuhen. Als sich die Schnürsenkel verfitzen, resigniert er schon. So ist Bruno.

„Man kann den Hund nicht zum Jagen tragen“, weiß Arno. Er ist der Möchtegern-Casanova unter den ungleichen Brüdern. Jedenfalls nach dem zweiten Glas, wenn er sich unterm Tisch an den Frauenbeinen hochtastet. Drei Tage nach Brunos Tod wird er damit bei Sonja Erfolg haben. Ein einziges Mal, das sie sich später nicht mehr erklären können wird. Aber bis dahin sind mehr als drei Jahrzehnte vergangen. Sie vergingen im „Lindenhof“ am Bodensee zwischen Bregenz und Basel in drei Etappen: Aufbruch, Höhepunkt und Niedergang.

Geheim-Tipp deutschsprachiger Literatur

Davon erzählt Karl-Heinz Ott in wunderbarer Beiläufigkeit. Er erzählt in unaufdringlich klugen Sätzen. So ist er zum zu bewundernden Geheim-Tipp der deutschsprachigen Literatur geworden, zu einem Leisen, der wie Wilhelm Genazino, Alois Brandstätter oder Franz Schuh das Schrullige, Allzumenschliche hintergründig abschnurren lässt in einer Logik, die nicht der üblichen Logik entspricht und die er von jenseits des Zeitgeistes den Menschen zugewandt mild flanieren lässt.

Karl-Heinz Otts Roman "Und jeden Morgen das Meer" erscheint im Verlag Carl Hanser (144 Seiten, 18 Euro). | Bild: Carl-Hanser-Verlag

Man muss die Bücher von Karl-Heinz Ott mögen, weil sie detailscharf, liebevoll und voller Herzenswärme von der Basis berichten. Man muss sie mögen, weil in ihnen Menschen in ihrem Handeln hergeleitet werden, die man neben dem Gängigen als schützenswerte Subjekte in Erinnerung behält. Er schreibt eine glasklare poetische Prosa, die man in diesem Fall möglichst langsam lesen sollte, damit man mit dem schmalen tragikomischen Roman nicht so schnell fertig ist. Nichts an diesem Buch ist aufdringlich, alles aber ist lebensweise klug und sorgfältig arrangiert.

30 Jahre Seite an Seite

Gut 30 Jahre hat Sonja an Brunos Seite verbracht. Mit der Zeit wurden ihre Gefühle für ihn immer uneindeutiger. Einst war er der Richtige, um sie aus dem Nonnen-Internat zu erlösen. Plötzlich stand die Welt offen. Dann starb sein Vater. Er musste den „Lindenhof“ übernehmen. 20 Zimmer, Restaurant, Brot und Arbeit für Dutzende Angestellte und Lehrlinge. Er stand in der Küche, sie wurde zur Prinzipalin für den Rest. Er erdachte Kreationen, die nicht nur die Staats-Chefs Helmut Kohl und Jacques Chirac anlockten, sondern auch die Schauspieler Horst Tappert („Derrick“) und Marianne Sägebrecht sowie die Michelin-Herrschaften: Schnecken in Zitronenschaum oder Hirschleber mit geschmorten Aprikosen.

Bruno wurde mit 40 zum sterndekorierten „Nachwuchs-Koch des Jahres“, zum Neuerfinder der Landküche. Er blieb der wortkarge, immer müde Arbeiter an der Küchenfront, fremd gegenüber den Verlockungen von Fast-Food-Herstellern, Hochglanz-Magazinen und schnellem Geld, als der „Lindenhof“ über Wochen ausverkauft war. Er machte einfach nur seine Arbeit. „Komponisten stolzieren auch nicht im Konzertsaal rum, während ihre Werke aufgeführt werden“, rechtfertigte er sein gesammeltes Schweigen.

Das Haar in der Suppe

Sonja schottete ihn ab, stockte das Personal auf, hielt Finanzamt und Bank bei Laune – die doch wussten, dass hier die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Dann saß da irgendein Herr Siebeck und fand ein Haar in der Suppe. Plötzlich war der Stern weg und sie, die ihre letzte Fortbildung gemacht hatte, als von Fax auf E-Mail umgestellt wurde, betriebswirtschaftlich überfordert. Logisch, dass zwischen den beiden Kinderlosen bei so viel Hamsterrad der Abgrund wuchs, ohne dass sie die Gründe dafür rekonstruieren konnten. In Etappe drei lallte Bruno von der Zurückverwandlung in eine Dorfkneipe mit Besteck in Bierkrügen, Knorr-Soße und Ketchup. Er verzog sich im Weinkeller in die Grappa-Ecke. Dann war er tot, Tabletten waren im Spiel.

Mit 62 ist Sonja allein und will nur noch weg. Mr. Pettibone, der bis zuletzt auf seinem Weg nach Zürich im „Lindenhof“ Station gemacht hatte, bot der im Gastronomie-Gewerbe nicht mehr Vermittelbaren eine Alternative an, von der er gleichzeitig abriet: das marode Hotel „Ocean Bay“ im walisischen Abydyr. Rundum Ödnis, Wind, kaum Gäste und nichts Südliches. Hier steht sie nun jeden Morgen auf den Klippen, weil das Schicksal gnadenlos sein Geschäft erledigt. Sie könnte springen und wäre sofort weg. Ganz weit weg aber ist sie hier ohnehin. Alle Flüsse münden ins Meer, das muss etwas bedeuten. Karl-Heinz Ott erzählt davon, wie sich das Leben von heute auf morgen radikal ändern kann. Ein Buch mit Stern.

Der Autor Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, studierte Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaft. Ende der 80er-Jahre leitete er die Schauspielmusik an der Württembergischen Landesbühne Esslingen, anschließend an den Städtischen Bühnen Freiburg. Danach war er Chef-Dramaturg der Oper am Theater Basel. Seit 1996 ist Ott freischaffender Schriftsteller, 1998 erschien sein Debüt „Ins Offene“. Neben Romanen hat er unter anderem mehrere Theaterstücke zusammen mit seiner Frau Theresia Walser geschrieben. Ott wurde mehrfach ausgezeichnet, 2005 erhielt er den Alemannischen Literaturpreis. Im Herbst liest Karl-Heinz Ott aus seinem neuen Roman – am 17. Oktober 2018 im Literaturhaus Freiburg, am 21. Oktober in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen und am 25. Oktober in der Buchhandlung RavensBuch in Friedrichshafen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein