von Martin Schwickert

Mit dem Wort sollte man vorsichtig umgehen. Aber für diesen Film kann es keine andere Bezeichnung geben: Alfonso Cuaróns „Roma“ ist ein Meisterwerk. Zu Recht wurde das Werk 2018 beim Filmfestival in Venedig mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnet. Trotzdem war der Film in Deutschland nur eine Woche lang in 31 Kinos zumeist nur in wenigen Einzelvorstellungen zu sehen. Der Grund: „Roma“ ist nicht nur ein Meisterwerk, sondern auch eine Netflix-Produktion.

Der Streamingdienst und das Kino stehen aber seit jeher auf Kriegsfuß. Online-Portale wie Netflix und Amazon Prime haben in den vergangenen Jahren das Konsumverhalten der Zuschauer radikal verändert. Sie machen Film zu einer Massenware, die rund um die Uhr mit wenigen Mausklicks bequem verfügbar ist. Darunter leiden am meisten die Kinobetreiber, die mit einem Besucherrückgang zu kämpfen haben.

Zwischen den Fronten

Zwischen die Fronten dieses Film-Kulturkampfs ist „Roma“ geraten. Denn der Film ist zwar eine Netflix-Produktion, aber eigentlich wie für das Kino geschaffen. Kein rauschhaftes 3D-Kino-Erlebnis, sondern ein Werk, das auf sanfte Weise tief berührt. Im Zentrum des Geschehens steht keine Superhelden-Gestalt, sondern eine indigene junge Frau, die im Mexiko-Stadt der 70er-Jahre als Haushälterin für eine Mittelschichtsfamilie arbeitet. „Roma“ ist Cuaróns cineastische Liebeserklärung an sein Kindermädchen.

Er gewinnt mit "Roma" einen Preis nach dem anderen: Regisseur Alfonso Cuarón nach der Verleihung der Golden Globes. | Bild: Kevin Winter / AFP

Ein Großteil der deutschen Kinobetreiber aber hat die Aufführung boykottiert, weil Netflix nur ein Auswertungsfenster von einer Woche angeboten hat, bevor „Roma“ freigeschaltet und damit etwa 130 Millionen Abonnenten in mehr als 130 Ländern zugänglich gemacht wurde. Dabei kommt sich der Konzern im kalifornischen Los Gatos noch großzügig vor. Denn normalerweise werden Netflix-Filme den Kinos nur zeitgleich mit dem Online-Start angeboten.

In diesem Fall rückte man aus strategischem Kalkül von der strikten Firmenpolitik ab. Ein Film wie „Roma“ hätte bei der Oscar-Verleihung große Chancen, wofür ein Kinostart aber unabdingbar ist. Ein Academy Award wäre für den Online-Anbieter ein Prestige-Gewinn, mit dem man die Zahl der Abonnements weiter zu steigern hofft.

Gegenbeispiel Amazon

Der Konkurrent Amazon hat es vorgemacht und konnte 2017 für „Manchester By the Sea“ zwei Oscars mit nach Hause nehmen. Aber Amazon betreibt eben auch eine deutlich weniger konfrontative Politik und respektiert das übliche Auswertungsfenster für Kinobetreiber von 120 Tagen in Deutschland und 90 Tagen in den USA.

Warum Netflix für seine ambitionierteren Produktionen nicht eine ähnliche Strategie der friedlichen Koexistenz fährt, ist wohl der unternehmerischen Arroganz eines Konzerns geschuldet, der zwar die Oscar-Verleihung mitnehmen will, aber am Kino als filmkulturellem Ort der Begegnung keinerlei Interesse hat.

Tragödie für Kinofans

Das Ergebnis dieser Politik ist absurd. Selbst in den USA war „Roma“ nur in wenigen Kinos zu sehen, in Frankreich gar nicht und in Cuaróns Heimatland Mexiko, für das der Film ins Oscar-Rennen gehen soll, nur in drei Städten. Aus cineastischer Sicht ist das eine Tragödie. Denn es gibt nicht viele Filme, die jene ungeteilte Aufmerksamkeit, wie sie sich nur im Kino herstellen lässt, mehr verdient hätten.

Cuarón hat seinen Film im 65-Millimeter-Format und hoch auflösendem Schwarz-Weiß gedreht, das zusammen mit dem Sound eine fast greifbare Räumlichkeit entwickelt. Der Regisseur stellt sein beträchtliches handwerkliches Können ganz in den Dienst der intimen Nähe, die er zu seiner Hauptfigur herstellen will.

Kein Film fürs Heimkino

Konsequent bleibt er der Perspektive der Hausangestellten Cleo treu, die von der Familie ebenso ausgebeutet wie geliebt wird, und lässt gleichzeitig die Umbrüche im Mexiko der 70er-Jahre einfließen. Die stille Kraft dieses Films wird sich auch mit der besten Heimkino-Ausrüstung nicht vermitteln lassen.

Diese Kraft – das darf man in der Diskussion um die Netflix-Bösewichte nicht vergessen – ist das Ergebnis einer künstlerischen Freiheit, die die Produzenten ihrem Regisseur gewährt haben. Es ist paradox: Man darf bezweifeln, dass der Film in dieser Form im herkömmlichen Finanzierungssystem möglich gewesen wäre.

Künstlerische Kompromisse

Die Hollywood-Studios konzentrieren sich nur noch auf ihre Blockbuster, und auch Independent-Produktionen, die sich ihr Budget bei verschiedenen Geldgebern mit eigenen Erwartungshaltungen suchen, müssen immer mehr künstlerische Kompromisse eingehen.

Davon ist in „Roma“ nichts zu sehen. Die unverfälschte Autorenhandschrift ist hier in jeder Minute spürbar. Es wäre durchaus zu begrüßen, wenn Netflix mit seinen umfangreichen Abo-Einnahmen in Zukunft als Mäzen des Arthaus-Films auftritt. Dazu gehört aber zwingend eine entsprechende Generösität gegenüber den Kinobetreibern, die dafür sorgen, dass große Filmkunst auch auf die große Leinwand kommt.