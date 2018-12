Die Kür von "Heißzeit" zum Wort des Jahres soll unter Anspielung auf den zurückliegenden Sommer den Klimawandel ins Bewusstsein rücken. So lobenswert das Ansinnen auch ist: Die Wahl ist fragwürdig – und zwar wegen ihres Bezugs zu diesem Sommer. Denn auch wenn er zweifellos sehr warm ausgefallen ist, so bestand seine Dramatik keineswegs in der hohen Temperatur.

Der heißeste Monat Juli zum Beispiel lag hinter den Vergleichswerten von 1983, 1994 und 2006, und der August war so warm wie vor drei Jahren. Nicht Hitze war dafür verantwortlich, dass deutsche Landwirte gigantische Ernteausfälle hinnehmen mussten, sondern Trockenheit. Den verbreiteten Irrtum, wonach das eine doch das andere zwingend zur Folge habe, widerlegt allein schon die Existenz der Regenwälder.

Mehr als die allmählich ansteigende Temperatur werden es Wetterextreme wie die anhaltende Dürre dieses Sommers sein, die uns den Klimawandel spüren lassen. Vielleicht ist es nächstes Jahr wieder sintflutartiger Regen.