Miss Steinfeld, in „Bumblebee“ ist Ihr Partner in vielen Szenen ein Transformer, der am Computer generiert wurde. Wie war das bei den Dreharbeiten?

Das war schon sehr seltsam und anfangs verwirrend. Eine nicht immer einfache, aber auf jeden Fall spannende Erfahrung. Als mir die Rolle angeboten wurde, ging ich davon aus, dass zumindest ein anderer Schauspieler mit am Set sein würde, der die Dialoge spricht. Doch dann fand ich heraus, dass Bumblebee gar nicht sprechen kann. Kurzzeitig dachte ich wirklich, dass ich vielleicht verrückt werden könnte, wenn ich drei Monate nur mit einem Tennisball spreche. Denn der war am Set der Platzhalter für diesen Roboter, um mir anzuzeigen auf welcher Höhe gerade seine Augen sind. Aber letztlich war es nicht so schlimm. Ich fand es eher reizvoll, mich so sehr auf meine Vorstellungskraft verlassen zu müssen.

Hätten Sie es bevorzugt, wenn der Transformer von einem Performance-Capture-Darsteller verkörpert worden wäre und Sie in diesen Szenen einen Partner gehabt hätten?

Das wäre natürlich ein ganz anderer Film gewesen. Und das war schon alles gut so, wie es war. Denn einer der Gründe, warum mir die Arbeit an „Bumblebee“ so viel Spaß gemacht hat, war ja gerade die Tatsache, dass ich so noch nie gedreht hatte. Außerdem war unser Regisseur Travis Knight stets glasklar in seinen Ansagen. Es herrschte nie Zweifel daran, wie seine Vision aussah und wie wir sie umsetzen würden. Ich glaube, ich war selten mit einem Regisseur so sehr auf einer Wellenlänge.

Anders als die Frauen in früheren „Transformers“-Filmen ist die von Ihnen gespielte Charlie eher burschikos. War das für Sie ein entscheidender Faktor, als Sie die Rolle angenommen haben?

Prinzipiell ist nichts dagegen zu sagen, auch mal eine Frau zu spielen, die sexy ist und ihre Weiblichkeit betont. Aber in „Bumblebee“ bin ich eine Schülerin, die erst dabei ist herauszufinden, wer sie eigentlich ist und wo sie hingehört. Und die gleichzeitig trotzdem recht selbstbewusst und unabhängig ist. Mir gefiel die Art und Weise, wie sie sich kleidet, deswegen besonders gut.

Charlie ist eine leidenschaftliche Automechanikerin. Haben Sie selbst auch Vorlieben, die dem Klischee nach untypisch für Mädchen sind?

So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Entweder macht mir etwas Spaß oder nicht. Auf jeden fall finde ich das Herumschrauben an Autos nicht uninteressant. Natürlich bin ich darin nicht annähernd so gut wie Charlie. Aber wenn man großer Bruder an alten Autos werkelt, helfe ich ihm zumindest gerne dabei. Und ansonsten bin ich vor allem großer Sport-Fan. Mit meinem Vater vor dem Fernseher zu sitzen und Basketball zu gucken, ist für mich das Größte!

Vor acht Jahren waren Sie, mit gerade mal 14, für „True Grit“ für den Oscar nominiert. Wie erinnern Sie sich daran?

Die Nominierung war eine unglaubliche Überraschung und vor allem Ehre. Ein wenig fühlte ich mich wie im siebten Himmel. Dass sich mein Leben für immer veränderte und sich neue Türen öffneten, lag aber nicht nur an der Oscar-Nominierung, sondern in erster Linie an „True Grit“ selbst. Durch die Arbeit mit den Coen-Brüdern, mit Jeff Bridges und allen anderen bekam ich eine neue Perspektive auf die Schauspielerei, aber auch auf das Leben allgemein. Und selbstverständlich wurden durch den Film die Leute überhaupt erst auf mich aufmerksam. Ich werde ewig dankbar für diese Erfahrung sein.

In dem Alter berühmt zu werden, wirft manch jungen Menschen aus der Bahn. Wie haben Sie das verhindert?

Das habe nicht ich verhindert, sondern sicher meine Familie. Meine Eltern und mein Bruder haben mich immer bedingungslos unterstützt und viele Opfer für meine Karriere gebracht. Wer weiß, wo ich ohne ihre Liebe heute wäre.

Aber Paparazzi, Klatschreporter und alle anderen Nebenerscheinungen des Ruhms müssen doch gerade für Teenager unglaublich nervig sein?

Ja, aber gleichzeitig war mir immer klar, dass so etwas dazugehört. Und all die Privilegien, die damit einhergehen, dass ich als Schauspielerin arbeiten darf, wiegen die Nachteile mehr als auf.

Zu den Privilegien gehört, dass Sie eine Karriere als Sängerin begonnen haben. Wie vereinbaren Sie Film und Musik?

Zum Glück war ich bislang nicht in einer Situation, wo ich mich zwischen einer tollen Rolle und einem spannenden Tournee-Angebot entscheiden musste. Aber auch so ist es nicht immer unkompliziert. Vor allem, weil das mit der Musik so schnell ging. Als ich einen Deal mit meiner Plattenfirma machte, nahm ich an, dass das ein bis zwei Jahre dauert, bis die Sache richtig Fahrt aufnimmt. Doch dann war sechs Monate später meine erste Single auf dem Markt und ich gab Konzerte. Wenn es jetzt demnächst daran geht, ein ganzes Album zu veröffentlichen, werde ich das etwas strategischer angehen müssen. Dann muss ich darauf für eine Weile meine gesamte Aufmerksamkeit fokussieren, so wie ich es während der Arbeit an einem Film auch mache.