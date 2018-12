Die Franzosen beherrschen Kultur-Techniken, darüber können die Eingeborenen von Rest-Europa nur staunen. Zum Beispiel Akkordeonspielen, bis sich der Eiffelturm biegt. Oder mit Pastis, diesem Anis-Schnaps, gurgeln, bis der Arzt kommt. Der Franzose kann eine Baguette von einer Flûte unterscheiden und eine Ficelle von einer Gauloise. Und einen Langres von einem Epoisses. Und Leidenschaft von Tralala. Der Franzose liebt seine Lehrerin nicht nur, er heiratet sie auch. Noch was? Bien sûr, Frankreich hat die Revolution und die Haute Couture erfunden.

In diesen aufregenden Tagen kommt wieder mal beides zusammen: der Geist der Revolte und das Gespür für extravagante Kleidung. Stichwort: gilet jaune – gelbe Weste. Der Franzose begnügt sich nicht wie andere aufgeweckte Völker mit Straßenkampf, non und nein, es muss in der gelben Weste sein. Partout. Wenn die Lage nicht so ernst wäre, vor allem für einen gewissen ehemaligen Schüler, der seine Lehrerin geheiratet hat, könnte man sagen: Der dernier cri, der letzte Schrei, im Herbst und Winter 2018 ist die gelbe Weste.

Gelbe Strümpfe kennt man aus der Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“. Gelbe Pullunder kennt man von braungebrannten Herren in Kitzbühel. Beide, die Tiroler Luxus-Destination und die weißhaarigen Pullunder-Freunde sind so out, dass es nicht zum Sagen ist. Das Gelb aber – es ist geblieben.

Gelb ist für Damen schon seit der vergangenen Saison die Modefarbe. Sie ist nicht für jede Dame das Gelbe vom Ei. Blondhaarige Frauen (Gibt es noch andere?) sehen in gelben Kleidern sehr blass aus, malad und hilfsbedürftig. Als ob jetzt unbedingt ein Prinz hermüsste, um die Frau zu retten. Ganz anders dagegen die Herren Straßenkämpfer: Sie wirken in ihren gelben Westen so kräftig, gesund und verlässlich, dass es eine Freude ist. Wunderbar prollig irgendwie. Wie Bauarbeiter am Straßenrand. Oder wie jener nette Mann vom Automobil-Club, der mir vorm Schweizer Belchentunnel mit Benzin aushelfen musste. Ja, die „Gilets Jaunes“, sie sind die Pannenhelfer unserer Zeit.

Alles in Bewegung

Wer die Panne, in der wir derzeit alle stecken, verursacht hat, und wie man sie beseitigen könnte, das weiß natürlich niemand, nicht einmal die berühmte Lehrerin. Denn Voraussetzung für eine

Pannenbewältigung ist ja, dass man weiß, woraus die Panne besteht. Frankreichs klassikergestählter Präsident Emmanuel Macron weiß es nicht. Er eroberte sein Amt mit einem Schwundstufenprogramm: „En marche!“ Bewegung! Es muss sich was ändern. In welche Richtung? Egal. Hauptsache gemeinsam, die Spaltung Frankreichs zwischen Rechts und Links überwinden: „La République en marche!“

Jetzt ist die Republik in Bewegung, Rechte, Linke, Bemittelte und Unterbemittelte, halb Paris ist en marche – und zwar gegen den Präsidenten. Es ist kein ordentlicher Demonstrationsmarsch, sondern das Chaos en masse. Die Gelbwesten kennen keine Parteien mehr, keine Parolen, keine klaren Forderungen. Was sie einzig und allein zusammenhält, ist ihre gelbe Weste. Marchons, marchons. Dernier cri.