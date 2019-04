Er selbst sieht sich als Querkopf. Das sei bloß die Vorstufe zum Querulanten, sagt Boris Palmer. Viele grüne Parteifreunde des Tübinger Oberbürgermeisters dürften das anders sehen: Mit immer neuen, immer bizarrer anmutenden Thesen erregt er seit Jahren die Gemüter.

Unvermeidbarer Shitstorm

Mal irritiert er mit harter Kritik an der Bundeshauptstadt („Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands“). Mal legt er sich mit einem Studenten an und schießt dabei in Manier eines Sheriffs Beweisfotos („Ich hätte sogar körperlichen Zwang einsetzen dürfen, worauf ich natürlich verzichtet habe“). Zuletzt kritisierte er ohne jede Not die Deutsche Bahn für eine Werbekampagne: Weil diese überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund zeigt, könne er sich von ihr nicht angesprochen fühlen. „Der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein“, schrieb er dazu vorausahnend auf Facebook. Und das soll nicht querulant sein?

"Vor Gericht klagen"

Tatsächlich unterliegt die gängige Definition des Querulanten einem Missverständnis. Anders als der Querkopf bezieht er sich nämlich nicht auf schräg zum Mainstream verlaufende Denkstrukturen. „Quer“ entstammt hier vielmehr dem lateinischen „queri“: „vor Gericht klagen.“

Boris Palmer sieht sich selbst als Querkopf. | Bild: Sebastian Gollnow

Ein Querulant ist also jemand, der vor Gericht klagt, und zwar besonders gerne und ausgiebig, selbst wenn der Anlass kaum noch in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand des Verfahrens steht. Michael Kohlhaas zum Beispiel: Der Held aus Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle fühlt sich von einem Junker um zwei Pferde betrogen und brennt im Kampf um sein gutes Recht bald ganze Städte nieder. Für einen Schuldspruch seines Gegners nimmt er schließlich sogar die eigene Hinrichtung in Kauf.

Kein Justizwahnsinn

Von derartigem Justizwahn kann bei Palmer keine Rede sein. Im Gegenteil: Statt Gerechtigkeit in eigener Sache einzufordern, sitzt er ja lieber selbst zu Gericht. Kritisiert von Tübingen aus die Zustände in Berlin. Nimmt sich pöbelnde Studenten zur Brust. Rügt Werbekampagnen. Ist er also statt eines Querulanten ein Querkopf?

Konstanz Vergesst endlich die Klassiker! Warum Goethe und Schiller uns fragwürdige Vorbilder liefern Das könnte Sie auch interessieren

Wer nach einer Definition dieses Begriffs sucht, stößt auf die Vokabel „laterales Denken“. Auch diese kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet („Latus“) die Seite. Lateral denkt, wer eine Sache von der Seite betrachtet statt von vorn. Anders als im sogenannten vertikalen Denken sind laut Experten Assoziationen, subjektive Empfindungen und sogar Fehler zugelassen.

Des Kaisers neue Kleider

Wie vorteilhaft laterales Denken sein kann, zeigen uns Kinder. So mancher große Ingenieur hat seine beste Erfindung einer nur vermeintlich naiven Anregung seiner fünfjährigen Tochter zu verdanken. Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ handelt von lauter vertikal denkenden Erwachsenen. Erst ein lateral denkendes Kind klärt sie darüber auf, dass der Kaiser nackt ist.

Sprunghaft und emotional

Berlin-Kritik aus dem beschaulichen Tübingen, Polizei-Anwandlungen wegen eines zufällig vorbeilaufenden Studenten: Kein Zweifel, Boris Palmer, der sprunghaft und emotional argumentierende Oberbürgermeister erfüllt den lateralen Typ des Denkens.

Hanebüchener Unsinn

So erfrischend und bisweilen ergiebig diese unorthodoxe Form des Denkens anmutet: In der Politik hat sich die analytische Vorgehensweise als die deutlich Verlässlichere bewährt. Mag das Kind in Christian Andersens Märchen mit seinem Ausruf auch einen lichten Moment gefunden haben, dürfte doch niemand daran denken, ihm gleich – statt des Kaisers – die Regierungsverantwortung zu übertragen. Denn nicht immer führt die Querdenkerei zu großen Erkenntnissen. Manchmal ist es auch bloß hanebüchener Unsinn.

"Rechtspopulistischer Pöbler"

Bei den Grünen werden nun Stimmen laut, Palmer möge die Partei verlassen. Ein „rechtspopulistischer Pöbler“ sei er, heißt es in einem offenen Brief. Wer so argumentiert, will Politik ohne Querköpfe und Störenfriede. Das ist gefährlich. Der St. Galler Philosoph Dieter Thomä hat über diesen Typus ein Buch geschrieben („Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds“, Suhrkamp). Der Störenfried, sagt er, nerve uns, indem er – wie sein Name schon sagt – den schönen Frieden stört.

Dieter Thomä hat das Phänomen des Störenfrieds erforscht. | Bild: Juergen Bauer

Allerdings könne es auch passieren, dass er uns bei aller Nerverei unversehens als „ganz charmanter Geselle“ erscheine. Und zwar dann, wenn der Frieden ein fauler ist: „In einem faulen Frieden bestärken wir uns alle ständig gegenseitig darin, wie toll wir sind. Wir ruhen uns auf unseren Errungenschaften aus und rosten gedanklich ein. Die uns Menschen gegebene besondere Gabe der Überprüfung des eigenen Lebens geben wir an der Tür zu unserem Wohnzimmer des Spießertums ab.“

Fauler Frieden

Es mag keine gute Idee sein, einem lateral denkenden Störenfried bundespolitische Verantwortung zu übertragen. Eine noch schlechtere Idee aber ist es, ihn aus der Partei zu werfen. Palmers Kritik ist eben keine stumpfe Pöbelei. Wer seine Beiträge auf Facebook liest, nimmt eine streitbare, aber sehr wohl differenzierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen wahr, von denen manche in der Tat nach faulem Frieden riechen.

Sozialdemokratisches Großreinemachen

Wo eine Partei landet, die ihre Störenfriede aussortiert statt aushält, zeigt die SPD. Neben zweifellos schwerwiegenden Fällen wie Thilo Sarrazin wurden seit der Jahrtausendwende auch vergleichsweise harmlose Querdenker wie Wolfgang Clement mit Ausschlussverfahren bedacht. Neun der letzten zehn prominenten Fälle von Ausschluss- und Ordnungsverfahren betreffen Sozialdemokraten. Darunter befinden sich auch jene hessischen Landtagsabgeordneten, welche 2008 die Wahl Andrea Ypsilantis zur Ministerpräsidentin verhinderten: Man kann geradezu von einer Ära des sozialdemokratischen Großreinemachens sprechen.

Bis zur Unkenntlichkeit weichgespült

Geholfen hat es niemandem. Nicht zur Vermeidung radikaler Kräfte am linken und rechten Rand. Nicht zur Beförderung unserer Diskurskultur. Und schon gar nicht einer Partei, die sich beim Großreinemachen bis zur Unkenntlichkeit weichgespült hat.