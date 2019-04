Täglich wird uns das Wort "Regionalisierung" in die Ohren gepustet. Wo die Welt immer komplizierter, wahnsinniger und unberechenbarer wird, rückt das Vertraute, die liebe kleine Heimat, nach vorn und schafft Vertrauen. So wird uns gesagt, dass wir unsere Tomaten, Zwiebeln und möglichst auch das Sprudelwasser, "aus der Region" kaufen sollen. Was wir auch tun. Da weiß man einfach, was man hat! Und weil auch die Fernseh-Sender von der allgemeinen deutschen Bodenständigkeit und Heimatseligkeit profitieren wollen, weil sie gegen Netflix sonst überhaupt keine Chance mehr haben, erzählen sie uns regionale Geschichten, am besten Krimis und nochmal Krimis.

Vieles hat sich geändert in den vergangenen 40 Fernsehjahren. War früher die Ermittlerwelt wohl geordnet, weil "Derrick" in Münchner Vorort-Villen ermittelte und Schimanski im Ruhrpott randalierte, wohnen wir heute einer regelrechten Provinzialisierung des Krimis bei. Das Dorf hat die anonyme Großstadt ausgestochen. In der Welt der Kuhglocken und der geheimnisvollen Tannenwälder tummeln sich heute die Verbrecher und ihre Opfer.

Überall in den Gebieten, von denen wir mal dachten, dort könne man seine Haustür auch nachts unbedenklich offenstehen lassen, werden jetzt Leichen gefunden oder alte Horror-Geschichten ausgegraben. Seit sich Klara Blum im Tatort Konstanz durch die Nebelschwaden des Bodensees tastete, ist dieses Gewässer eines der unsichersten ganz Deutschlands geworden. Man wundert sich, dass hier nicht jeden Tag eine Leiche ans Ufer geschwemmt wird.

Dass man auf Blums und Perlmanns Pionierarbeit aufbauen kann, zeigt das ZDF. Es schickt uns mit "Die Toten vom Bodensee" eine fast mystische Walpurgisnacht auf die Mattscheibe, die die Schreckhaften in der Region nachts um den Schlaf bringt. Denn wer sagt uns, dass nicht in der unmittelbaren Umgebung, jenseits unserer Gartenhecke, das Verbrechen haust und Leichen im Keller der Entdeckung harren?

Neuerdings geht es den Bewohnern des Schwarzwalds ähnlich wie den Menschen im Spreewald: Sie werden von phantasievollen Drehbüchern auf das hochkriminelle Potenzial ihrer Heimat hingewiesen. Im Südschwarzwald ist es das Team um einen bräsigen Kommissar, das diese schöne Gegend unsicher macht und die Zuschauer durch fast körperverletzende Langeweile quält. Genauso malträtiert müssen sich die Bewohner der dunkeln Täler vorkommen, denn sie erfahren jetzt endlich mal, wie sie sind: Verschlossen, tumb und abweisend. Schlechte Aussichten für Tourismus und Übernachtungszahlen.

Da fragt man sich, warum Landräte sich freuten, als sie erfuhren, dass die ARD in die Verbrechensbekämpfung im Hochschwarzwald investieren wolle. Mittlerweile ist eher Schweigen im Walde. Genau so wird es auch weiter nörlich bei Schiltach kommen, wo sich das ZDF mit einem Krimi eingenistet hat. Der natürlich "Die Toten vom Schwarzwald" heißt. Auch hier sind die Dinge nicht geheuer, lauern wie am See Neid, Missgunst und Mordgier.

Aber die Provinz bietet fürs Gruseln weiteres großartiges Potenzial! Wie wäre es mit Stoffen wie "Der Würger von Waldshut" oder "Der Ripper von Ravensburg"? Das lokale Verbrechen boomt! Und wir kabbern Chips dazu.