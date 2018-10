Jetzt hat das finnische Fieber auch den Jazzclub Konstanz erreicht. Seit zwei Jahren schon steht ein finnischer Dirigent an der Spitze der Südwestdeutschen Philharmonie – und nun bereicherte ein weiterer Finne das Konstanzer Kulturleben: Der Gitarrist Kalle Kalima stand als Artist in Residence im Mittelpunkt des Jazzherbstes – und spielte zum krönenden Abschluss des fünftägigen Festivals gemeinsam mit Streichern der Philharmonie ein Stück seines Landsmanns Eero Hämeeniemi.

Nun haben nordische Musiker im Jazz – mehr als in der klassischen Musik – bereits einen sehr guten Stand. Beim nordischen Jazz denkt man an weitgespannte Melodiebögen und meditative Ruhe und weniger an hektische Soli. Aber man sollte dem Klischee nicht allzu sehr vertrauen. Kalle Kalima jedenfalls zeigte beim Jazzherbst vor allem seine Vielseitigkeit, die sich gerade keiner bestimmten Vorstellung von nordischer Musik unterordnen ließ.

Es begann am Abschlussabend mit einer Improvisation zwischen ihm und dem Schlagzeuger Christian Illinger, SWR-Jazzpreis-Träger 2017. Zwei Seelenverwandte des Free Jazz trafen hier aufeinander, groovten sich allmählich auf einen gemeinsamen Energielevel ein und ließen ihrer Klangfantasie freien Lauf. Dazwischen blitzten immer mal wieder ein paar Grooves auf, tonalharmonische Schnipsel oder kurze Motive. Man lässt sie am besten wie Wolkenfelder und ohne Formerwartungen an sich vorüberziehen.

Das Bedürfnis nach Struktur und Spannung wurde dann vor allem im zweiten Teil des Abends gestillt, als der Radolfzeller Schlagzeuger Ralf Kleinehanding mit seinem Vibraphon dazustieß. Das Trio präsentierte Miniaturen von Kleinehanding, die die Musiker improvisierend zu einem angeregten und anregenden Klang- und Ton-Gespräch ausbauten. Hier trafen die Vorzüge der klassischen Musik auf die Vorzüge des Jazz: Das vorkomponierte Material liefert Struktur und Halt, und die improvisatorischen Freiräume schaffen die Möglichkeit, sich als Musiker selbst kreativ einzubringen und mit den Mitmusikern zu interagieren. Das macht dann auch den Zuhörern großen Spaß.

Klassik und Jazz trafen dann auch in den beiden Stücken aufeinander, die Kalle Kalima zusammen mit Streichern der Südwestdeutschen Philharmonie präsentierte – eine Komposition von ihm selbst und der „Kaskellä Blues“ des besagten Finnen Eero Hämeenniemi. Letzterer hat das Stück dem Gitarristen in die Finger komponiert. Es erwies sich als pfiffiger Dreisätzer, der im ruhigen Mittelteil tatsächlich recht bluesig daher kommt, darüber hinaus aber auch die Virtuosität und Konzentration aller Beteiligten herausfordert. Ein spartenübergreifendes Experiment, das sich als gewinnbringend herausstellte.

