Ein großer Traum ist geplatzt. Es ist der Traum vom gesellschaftlichen Aufstieg, davon, es aus eigener Kraft schaffen zu können. „Wer will, der kann“, so lautete noch bis vor Kurzem das Versprechen unserer freien Marktwirtschaft. Der Kasseler Soziologe und Angstforscher Heinz Bude sagt: Dieses Versprechen gilt nicht mehr. Es heiße jetzt vielmehr: „Wer nicht aufpasst, der rutscht.“ Das soziale Netz ist durchlässig geworden, die Erwerbsbiografie brüchig, statt der Festanstellung gibt es prekäre Jobs in Call-Centern oder bei Versand-Diensten. Alptraum statt Traum.

Wenn Menschen erkennen, dass sie unerreichbaren Träumen nachjagen, wird ihre Sprache wütend und gehässig. Sie beginnen, ihre Liebe statt auf Menschen besser auf Haustiere umzuleiten. Es kommt zu Spaltungen, aber auch zu Solidarisierungen.

Der amerikanische Traum

Das alles ist nicht neu und findet in der Literaturgeschichte deshalb schon seine Entsprechung. 1937 zum Beispiel schrieb der US-amerikanische Autor John Steinbeck seinen Roman „Von Mäusen und Menschen“: Er handelt von zwei Wanderarbeitern, die im Glauben an den großen amerikanischen Traum von Farm zu Farm ziehen, um sich immer wieder aufs Neue von knallhart kalkulierenden Landwirten ausbeuten zu lassen. Der eine, Lennie, ist bärenstark, geistig aber zurückgeblieben, muss immerzu Hunde oder Kaninchen streicheln. Der andere, Georg, ist nicht der Kräftigste, hat aber rhetorisches Geschick. Sie brauchen einander, um ihren Traum vom selbständigen Leben irgendwo auf einer eigenen Farm weiterträumen zu können. Auch wenn sie längst ahnen: Das wird nichts mehr, nicht in dieser Gesellschaft, nicht in diesem Wirtschaftssystem.

Georg (Ingo Biermann, links) und Lennie (Sebastian Haase) sind zusammen unterwegs. | Bild: Ilja Mess / Theater Konstanz

Am Theater Konstanz hat nun der aus Singen stammende Regisseur Didi Danquart den Roman auf die Bühne gebracht. Das ist nicht nur aus aktuellen, sondern auch aus strukturellen Gründen naheliegend: „Play-Novelette“ hat Steinbeck sein Werk genannt, eine Art dramatische Novelle, die sich wunderbar auch fürs Theater eignet.

Und so schlendern zwei Männer im Blaumann und mit Arbeitermütze über die Bühne des Stadttheaters. Georg (Ingo Biermann) und Lennie (Sebastian Haase): Das sind hier Gestalten aus einer vergangenen Zeit, aus einer Epoche, die weder Call-Center kannte noch Versand-Dienste. Ihr Ziel ist eine Fabrik, deren Baracken im blassen Aquarell auf der Bühnenrückwand sichtbar werden: Sieht aus wie ein amerikanisches Stahlwerk im 19. Jahrhundert. Oder soll der Berg da hinten der Hohentwiel sein?

Bezug zur Aktualität

Auf der Suche nach einem aktuellen Bezug, erklärt der Regisseur im Programmheft, sei er beim Schicksal der Gast- und Fremdarbeiter fündig geworden. Zu bemerken ist davon allenfalls etwas, als Georg und Lennie in ihrer Baracke den Arbeiter Kandic (Vladimir Pavic) kennenlernen: Bei Steinbeck heißt er Candy, hier spricht er mit osteuropäischem Akzent. Und natürlich gibt es Crooks (Robert Magasa), den schwarzen Arbeiter, an dem sich in Steinbecks Roman der Rassismus manifestiert.

Kandic (Vladimir Pavic, von links), Fritz (Raphael Westermeier), Karl (Thomas Fritz Jung) und Georg (Ingo Biermann) in der Arbeiterbaracke. | Bild: Ilja Mess / Theater Konstanz

Der aufbrausende Unternehmersohn Curley trägt den Namen Cornel (Florian Rummel), er ist ein Klischee-Dandy mit gegeltem Haar und Rolex am Handgelenk. Seine Frau Erika (Jana Alexia Rödiger) stolziert wie eine Barbie-Puppe durch die Arbeiterbaracke: So plakativ prallen in dieser Inszenierung die Gegensätze von Arm und Reich, Gut und Böse, Klug und Dumm aufeinander.

Georg (Ingo Biermann, von links), Crooks (Robert Magasa), Lennie (Sebastian Haase) und Kandic (Vladimir Pavic) schauen Erika (Jana Alexia Rödiger) zu, die wie eine lebende Barbie-Puppe durch die Baracke stolziert. | Bild: Ilja Mess / Theater Konstanz

Das Ganze wirkt wie ein Agitationsstück aus der Hochzeit des Klassenkampfs. Zu allem Überfluss ertönt auch noch die Hymne der DDR, später dann das Deutschlandlied. Wie sollen wir das verstehen? Vielleicht als Hinweis darauf, dass es in beiden deutschen Staaten Gastarbeiter gegeben hat?

Was steckt nicht alles an hoch aktuellen Themen in diesem Stück! Von vermeintlicher und tatsächlicher sexueller Belästigung über Fremdenfeindlichkeit bis zur übersteigerten Tierliebe als Frustventil. Es ist, als lege der Autor seinem Regisseur den Ball immer wieder auf den Elfmeterpunkt – doch statt zu verwandeln, singt der lieber „Auferstanden aus Ruinen“.

Crooks (Robert Magasa, links) und Lennie (Sebastian Haase) haben es nicht leicht. | Bild: Ilja Mess / Theater Konstanz

Das auf überholte Klischee-Bildung abzielende Regie-Konzept wirkt sich auch auf manche Rollen-Interpretation fatal aus. Sebastian Haase etwa verleiht dem begriffsstutzigen Lennie derart kindliche Züge, dass die Figur eine gefährliche Nähe zur Karikatur aufweist. Ähnlich ergeht es Robert Magasa in der Rolle des schwarzen Außenseiters Crooks. Ingo Biermann immerhin gelingt es trotz leichter (angesichts der Textfülle verzeihlicher) Unsicherheiten, Georgs rhetorische Versiertheit überzeugend zu erklären: Indem er stets für zwei denken und sprechen muss, gewinnt er an Souveränität und Selbstvertrauen. Vladimir Pavic stattet Kandic in schlüssiger Weise mit der Melancholie eines desillusionierten Arbeiters aus.

Es ließe sich vieles von John Steinbeck über unsere Gegenwart lernen. Leider nicht an diesem Abend.

