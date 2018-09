Wo bleibt eigentlich unser Messias? Der Heilsbringer, der uns von den Asylproblemen, der Fremdenfeindlichkeit und den Digitalisierungsängsten erlöst? Wir suchen und hoffen, rufen und bangen: Doch weit und breit ist niemand zu sehen. So bleibt uns nichts als Warten. Warten auf den Retter, den Allmächtigen – Gott selbst.

Glaube an Heilsbringer ist tief verankert

Der Glaube an eine Erlöserfigur ist in unserer abendländischen Kultur tief verankert. Gerade in schwierigen Zeiten offenbart er jedoch seine Tücken. Dann neigen wir dazu, allen Missständen dieser Welt bloß mit übellaunigen Kommentierungen zu begegnen statt mit mutigen Taten: Soll sich doch unser Heilsbringer drum kümmern, wenn er sich denn endlich mal blicken lässt!

Ein gigantisches Wartezimmer

Und so mutet diese Gesellschaft an wie ein gigantisches Wartezimmer. Man schimpft bei Facebook auf die politische Klasse, fordert auf Twitter Maßnahmen zum Klimaschutz oder gegen die Zuwanderung. Doch sich selbst politisch zu engagieren: Dieser Idee verfallen nur die wenigsten.

Spiegelbild unserer Identität

So gesehen dienen Samuel Becketts verlorene Seelen Estragon und Wladimir als Spiegelbild für unsere eigene Identität. Auch sie nämlich warten. Zwar nicht auf Gott. Aber auf Godot – ein Name, der die englische Bezeichnung des Göttlichen kaum zufällig in sich trägt. Und wie wir selbst, so warten auch sie vergebens.

Eine Schultafel als Landschaft

Im Konstanzer Stadttheater sehen wir sie auf einer grünen Wiese sitzen, die sich hinten zu einer Anhöhe erhebt. Allerdings mutet dieses Grün seltsam glatt an: so gar nicht wie eine Graslandschaft, sondern mehr wie eine Schultafel. Und statt Bäumen sind da nur zwei Blöcke zu sehen: weiß wie die Kreide, mit der unser Herr Lehrer seine Formeln an die Tafel schreibt. Das eine Stück liegt achtlos am Wegesrand. Das andere hängt wie ein mahnendes Ausrufezeichen von der Decke herab (Bühne: Christoph Nix und Marie Labsch).

Estragon (Peter Posniak) vertreibt sich die Zeit mit dem Schnüren seiner viel zu großen Schuhe. Wladimir (Andreas Haase) ergeht sich derweil in verzweifeltem Nachsinnen über ein theologisches Problem. Warum hat einer der beiden Verbrechern, die gemeinsam mit Jesus Christus gekreuzigt wurden, Eingang ins Himmelreich gefunden?

Zwei Versionen des Wartens

Zwei Männer, zwei Versionen des Wartens. Der eine ist jung, verspielt, verträumt. Ob Godot kommt oder nicht: Es ist ihm eigentlich gleich, am liebsten würde er gehen. Der andere steht dem Tod schon näher, ist verzweifelt, ja aggressiv. Godot, so heißt seine letzte Hoffnung. Sich ohne ihn einfach davon machen: ausgeschlossen!

Doch es ist nicht Godot, der kommt. Sondern bloß der Landbesitzer und Geschäftsmann Pozzo (Odo Jergitsch). Dickbäuchig in feinem Zwirn treibt er seinen Sklaven Lucky (Peter Cieslinski) am Strick vor sich her, nennt ihn mal Schwein, mal „Du da“, lässt sich Mantel bringen und Stuhl aufstellen. Estragon und Wladimir staunen: So sieht also ein Sklave aus! Darf man ihn anfassen? Oder gar was fragen? Na, bestimmt, sagt Wladimir: „Was soll schon passieren?“

Hoffnung und Angst

Das seiner Erlösung harrende Bürgertum bestaunt die Geknechteten unserer Zeit wie Tiere im Zoo. Unfähig zum Handeln, verdammt zum Warten: voller Hoffnung, aber auch voller Angst.

Der Intendant führt selbst Regie bei dieser Inszenierung unserer grotesken Wirklichkeit. Vor allem im ersten Teil findet er dafür wunderbar poetische Bilder. Der Wartesaal als Klassenzimmer, das Leben als einziger großer Unterricht. Wie Estragon und Wladimir an ihren Hausaufgaben erst wachsen und dann doch wieder scheitern, wie sie mit weißen Bändern Schriftzüge auf die Tafel zu bringen versuchen, die sich am Ende doch nur zu wirren Fallstricken verknoten: Das alles macht die ganze Absurdität unseres Hoffens und Strebens spürbar.

Gelehrtentum als Fassade

Als der tumbe Sklave Lucky unvermittelt zum akademischen Exkurs anhebt, fühlen sich die Freunde vollends überfordert. Mit Kreide malen sie Raketen und Teufelchen auf den Boden, Sprechblasen mit „Bla Bla“. In einer Gesellschaft, die ihrer Erlösung entgegensieht, bietet das Gelehrtentum bloß eine intellektuelle Fassade.

Der zweite Akt, der nichts anderes ist als eine Variation des ersten, gerät im Vergleich etwas unscharf. Nix lässt seine beiden traurigen Helden die Erlebnisse des Vortags wie in einem Charlie-Chaplin-Film noch einmal nacherleben, aus der Tafel ist inzwischen eine braune Fläche geworden. Die Lektion ist vorbei, was folgt ist Wiederholung. Und wer sich nicht den Strick nehmen will, dem bleibt nur das Warten. Warten auf Godot.

"Bleiben Sie kritisch"

Peter Posniak gefällt als trauriger Clown, unbedarft im äußeren Anschein und doch von Sehnsucht nach Lebenssinn getrieben. Andreas Haase bildet als eine Art Faust mit verzweifeltem Erkenntnisdrang den überzeugenden Gegenentwurf. Odo Jergitsch gibt einen herrlich selbstgefälligen Pozzo, und Peter Cieslinski einen in seiner willenlosen Folgsamkeit erschütternden Lucky.

Am Ende der Premiere wird der Regisseur wieder zum Intendanten: Christoph Nix betritt die Bühne, um Andreas Beilschmidt öffentlich zu verabschieden. Der technische Leiter geht nach 27 Jahren am Konstanzer Stadttheater in den Ruhestand. „Bleiben sie kritisch“, ruft er den Publikum zu: „Lassen Sie sich nicht alles gefallen, was wir so machen!“ Ein guter Rat. Wenigstens diesen Abend aber haben wir uns gerne gefallen lassen.

Weitere Vorstellungen: morgen und täglich vom 4. bis 7. sowie am 10., 13., 24., 26., 27. und 31. Oktober. http://www.theaterkonstanz.de

Blick hinter die Kulissen: Kostüme Am liebsten besorgen wir Deutschen unsere Kleidung beim Discounter – und sehen dabei gerne darüber hinweg, unter welch fragwürdigen Umständen sie produziert werden. Textilien aus echter Handarbeit sind teuer. Am Theater lässt sich erahnen, warum. Arbeitszeit: Für die Jacke des Landbesitzers Pozzo in der Konstanzer Inszenierung von „Warten auf Godot“ hat Gewandmeisterin Ursula Oexl-Menzel 40 Arbeitsstunden aufgebracht. Alles in allem eine komplette Arbeitswoche: für eine einzige Jacke!

Material: Das gute Stück, sagt Oexl-Menzel, bestehe aus Leinen. Benäht sei es mit Roshaar.

Arbeitsprozess: Bevor sie ans Werk geht, misst Oexl-Menzel erst den Schauspieler ab. Dann bereitet sie den Stoff vor, wäscht die einzelnen Teile, zeichnet den Schnitt und fügt später alles zusammen. Am Schluss gibt es die Anprobe: „Dabei wird gegenkontrolliert, noch einmal abgesteckt, dann final fertig genäht und abgebügelt."

Probleme: Viel schief gehen kann dabei nicht. Nur einmal seien zur Hauptprobe plötzlich etliche Kleidungsstücke spurlos verschwunden gewesen. Des Rätsels Lösung zeigte sich dann beim Entkleiden: „Einer der Schauspieler zog sich aus und zog sich aus und zog sich aus..." Er hatte alle Kostüme übereinander getragen. (brg)

