Im Spannungsfeld zwischen Rückblick auf eine 70-jährige Vergangenheit (und einen Festivalgründer, dessen Nazi-Vergangenheit gerade erst aufgearbeitet wird) und Aufbruch in eine Zukunft unter einer neuen Leitung stand die gesamte diesjährige Berlinale – und so passte die Preisverleihung, die am Samstagabend zum Abschluss der Filmfestspiele stattfand, ganz gut ins Bild. Der Goldene Bär für den Besten Film im Wettbewerb ging an „There Is No Evil (Sheytan vojud nadarad)“ des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof.

Weltpremiere am Freitag

Der zu weiten Teilen mit deutschen Mitteln produzierte Episodenfilm, der erst am Freitag seine Weltpremiere gefeiert hatte, erzählt in vier zusammenhängenden Geschichten vom System der Todesstrafe im Iran und den Menschen, die davon betroffen sind und ihm nicht entrinnen können. Dass dieses packende, engagierte Werk von der Jury unter dem Vorsitz von Jeremy Irons mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde – als dritter iranischer Film in den letzten zehn Jahren, nach Asghar Farhadis „Nader und Simin – Eine Trennung“ und „Taxi Teheran“ von Jafar Panahi – ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Nicht nur der Thematik wegen, sondern auch weil Regisseur Rasoulof aufgrund seiner regimekritischen Arbeit seit 2010 unter Hausarrest steht.

„Ein Film, der Fragen über unsere Verantwortung und Fragen im Leben stellt“, sagte Irons auf der Bühne des Berlinale-Palasts, bevor der Preis von Rasoulofs in Deutschland lebender Tochter und weiteren Mitstreitern entgegengenommen wurde. Er selbst darf den Iran weiterhin nicht verlassen; auf der Pressekonferenz am Anschluss an die Bärenverleihung kam er kurz per Videotelefonat zu Wort.

Ungewollt schwanger

Auch der Film, der den Großen Preis der Jury erhielt, quasi die Silbermedaille der Berlinale, behandelt letztlich ein (gesellschafts-)politisches Thema, das eigentlich keines mehr sein sollte. Die US-Regisseurin Eliza Hittman erzählt in ihrem beeindruckenden Drama „Never Rarely Sometimes Always“ von einer ungewollt schwangeren Jugendlichen, die auf einer mehrtägigen Odyssee aus der Provinz nach New York City reist, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen, die ihr als 17-Jährige in ihrem Heimatstaat nicht zusteht. Ein kleiner, bewegender und wichtiger Film, der jede Aufmerksamkeit verdient hat. Es blieb der einzige Preis im Wettbewerb für einen von einer Frau inszenierten Film, wobei immerhin der Goldene Bär für den besten Kurzfilm an „T“ von Keisha Rae Witherspoon ging.

Der Silberne Bär für die Beste Darstellerin ging – als erste deutschsprachige Darstellerin seit Birgit Minichmayr 2009 – an Paula Beer für „Undine“, die mythologisch aufgeladene Liebesgeschichte von Christian Petzold. Womöglich ein Preis, der auch geprägt ist von vorangegangenen Leistungen in „Frantz“, „Bad Banks“ oder „Transit“, die allesamt auch im Ausland in den letzten Jahren für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatten.

Elio Germano bester Darsteller

Als bester männlicher Darsteller wurde der Italiener Elio Germano geehrt. Im diesjährigen Berlinale-Wettbewerb war er gleich in zwei Hauptrollen zu sehen: den Silbernen Bären erhielt er als unter körperlichen wie seelischen Schmerzen leidender Maler Antonio Ligabue in „Volevo nascondermi“, während die zwischen Satire und Drama schwankende Vorstadtgeschichte „Favolacce“ der Brüder Damiano und Fabio D‘Inncenzo den Preis für das Beste Drehbuch erhielt.

Weitere Silberne Bären gingen an Hong Sang-soo aus Korea für „Domangchin yeoja“ für die Beste Regie und an die beiden Franzosen Benoît Delépine und Gustave Kervern, die in „Effacer l‘historique“ ausgesprochen humorvoll mit modernen Technologien und sozialen Netzwerken hadern. Einige von der Kritik gefeierte Filme, die in diesem nicht herausragenden, aber doch sehenswerten ersten Wettbewerb des neuen künstlerischen Festivalleiters Carlo Chatrian ebenfalls preiswürdig gewesen wären, gingen dagegen leer aus. Nicht zuletzt Burhan Qurbanis wuchtige Romanadaption „Berlin Alexanderplatz“ oder der wunderbar zarte Anti-Western „First Cow“ von Kelly Reichardt, die beide ihren Teil dazu beigetragen hatten, ein wenig Frische und Leichtigkeit in ein Programm zu bringen, das in den vergangenen Jahren allzu oft unter bedeutungsschwangerer Bleischwere litt.

Bogen um kontroverse Werke

Einen Bogen um kontroverse Werke machte die Jury, in der neben Irons auch unter anderem die deutsche Produzentin Bettina Brokemper, die Schauspielerin Bérénice Béjo und der US-Filmemacher Kenneth Lonergan saßen, übrigens nicht. Mit der Auszeichnung des legendären deutschen Kameramannes Jürgen Jürges (der schon mit Rainer Werner Fassbinder oder Wim Wenders arbeitete) für eine herausragende künstlerische Leitung ehrten sie den Film „DAU. Natasha“, der nicht nur Teil eines großangelegten Kunstprojektes ist, sondern auch in der Kritik steht, weil seinem russischen Regisseur Ilja Chrschanowski unter anderem sexuelle Nötigung, Machtmissbrauch und fragwürdige Arbeitsbedingungen vorgeworfen werden.