Der perfekte Mensch schwankt nicht in seinen Wünschen und Bestrebungen. Seine Empfindungen sind immer gleich und das Denken hat er sich abgewöhnt. Eine Vision aus den Laboren des Sillicon Valley? Keineswegs. Die Idee stammt aus einer Erzählung von 1890.

„Die Menschenfabrik„

„Die Menschenfabrik“ heißt sie, geschrieben hat das Werk Oskar Panizza, ein deutscher Arzt, der auch als Schriftsteller von sich reden machte. Der Verlag Hoffmann und Campe hat seinen in Vergessenheit geratenen Text wiederentdeckt. Die Lektüre dieses prophetischen Werks ist verstörend. Zwar hat es im 19. Jahrhundert so manche Auseinandersetzung mit den Vorboten der Moderne gegeben. E.T.A. Hoffmann etwa ließ in „Der Sandmann“ einen Automaten auftreten, der vom Menschen kaum zu unterscheiden ist. Doch Panizzas „Menschenfabrik“ geht über solche Vorgriffe auf moderne Technologien hinaus. Ja, es ist, als habe der Autor Digitalisierung, Gentechnologie und künstliche Intelligenz vorweggenommen.

Denkbar einfach

Die Handlung ist denkbar einfach. Ein einsamer Wanderer gelangt an ein großes, rätselhaftes Gebäude. Als er läutet, öffnet ihm ein kleines schwarzes Männchen. Es stellt sich ihm als Direktor einer Menschenfabrik vor. Und um jedes Missverständnis zu vermeiden, präzisiert das Männchen: „Wir machen Menschen, wie man Brot macht.“

Unzuverlässige Menschen

Nur: wozu? Eine befriedigende Erklärung bleibt aus. Das liegt auch daran, dass der Besucher den Direktor mit Fragen überschüttet: Was, wenn diese neuen Menschen uns im Kampf ums Dasein auf der Erde überlegen sind? Kann man sie für Fehler verantwortlich machen? Sind neue Gesetze notwendig? Der Direktor blockt die Fragen ab. Nur so viel: „Bei der Unzuverlässigkeit der meisten Menschen, der Zweifelsucht, der Schwierigkeit der Wahl des Berufs, dem Zaudern und Zögern auf allen Gebieten musste sich schließlich das Bedürfnis einstellen, Menschen zu haben, von denen man weiß, was sie sind.“

Menschen, von denen man weiß, was sie sind: Das treibt die Visionäre unserer Zeit an. Das Ziel vereint Programmierer von Algorithmen mit Forschern, die am Designerbaby arbeiten. Es geht ihnen um die Entzauberung des Menschen und seiner Welt, um die Eliminierung natürlicher Zufälle und Widersprüche. Das Ergebnis sind in ihrer Perfektion bizarre Wesen „mit vor Übermut strahlenden Augen und frischen, roten Backen“. Äußerlich bestens gelaunt und doch von seltsamer Schwermut.

Meißener Porzellan

In unserer Realität lässt sich diese Mimik schon mancherorts beobachten. In Panizzas mehr als 100 Jahre altem Roman dagegen findet der Spuk schließlich eine frappierend einfache Erklärung: Der Wanderer ist bloß in der Meißener Porzellan-Fabrik gelandet.

Oskar Panizza: Die Menschenfabrik.

Hoffmann & Campe, 64 Seiten, 7,99 Euro