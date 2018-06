von dpa

Launiger Krimi um Drogenhandel in der Provinz: "Schwaben-Stoff"

Bild: Emons

Die schwäbische Universitäts-Stadt Tübingen ist der Schauplatz des abwechslungsreichen Krimi-Debüts von Andreas Straub. Baden-Württemberg wird von einer Welle synthetischer Drogen überschwemmt. Tübingen scheint der Mittelpunkt des Handels zu sein, und eine Apotheken-Kette steht im Verdacht, dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Das Bundeskriminalamt schmuggelt den Undercover-Ermittler Tom Wenzel als Fahrer bei der Apotheker-Familie ein, der im Roman von seinen Ermittlungen und seinen privaten Eskapaden erzählt. Ihm begegnen einige skurrile Personen – wie eine spielsüchtige Großmutter, ein überengagierter Burschenschaftler, ein türkischer Döner-Verkäufer, der schwäbischer ist als alle anderen Schwaben, und mehrere Apotheker, die sich mit allen Mitteln gegenseitig bekämpfen. Wenzel berichtet mit einer ironischen Grundnote, die dafür sorgt, dass „Schwaben-Stoff“ bei allen kriminellen Taten immer unterhaltsam bleibt.

Andreas Straub: Schwaben-Stoff. Emons-Verlag, 304 Seiten, 11,90 Euro

Mysteriöse Todesfälle auf Helgoland: „Sturmfeuer“

Bild: HarperCollins

Die kleine Insel Helgoland mitten in der Nordsee wird in Tim Erzbergs Krimi „Sturmfeuer“ zum Schauplatz seltsamer Todesfälle. Es beginnt mit einer Segel-Regatta, bei der ein zehnjähriger Junge spurlos verschwindet. Noch während die groß angelegte Suche andauert, wird der Vater des Jungen tot am Fuß der Klippen gefunden. Ein Unfall und ein Selbstmord in derselben Familie so kurz hintereinander sind zumindest seltsam, aber Landeskriminalamt und Justiz halten die Möglichkeit für denkbar. Nicht jedoch die Polizistin Anna Krüger, die bereits in Erzbergs Krimi „Hell-Go-Land“ ermittelt hat. Auch in „Sturmfeuer“ verfolgt sie hartnäckig diverse Spuren, die in die Vergangenheit der Insel führen. Die Hintergründe für die beiden Todesfälle scheinen im Zusammenhang zu stehen mit der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs, als Helgoland zum Ziel zahlreicher britischer Bombenangriffe wurde und die ganze Inselbevölkerung ums Überleben fürchtete. Erzberg hat aus dieser besonderen historischen Situation einen spannenden Krimi entwickelt, der auch Nicht-Helgoländern ein Gespür für die Vergangenheit und Gegenwart des Lebens auf der Insel vermittelt.

Tim Erzberg: Sturmfeuer. HarperCollins, 384 Seiten, 15 Euro

Spannend und komplex: „Im Netz der Schuld“

Bild: Goldmann

Der Amerikaner James Patterson ist international einer der auflagenstärksten Schriftsteller. Mehrere seiner Thriller um den Polizeipsychologen Alex Cross wurden erfolgreich verfilmt. Gemeinsam mit seinem Autoren-Kollegen David Ellis hat Patterson bereits mehrere Romane veröffentlicht. Der neueste, „Im Netz der Schuld“, mischt geschickt die Genres Polizeiroman und Psychothriller. Im Mittelpunkt des Romans steht ein ehrgeiziger Polizist, der versucht hat, ein Bordell auszuheben, in dem prominente Politiker zu den Kunden gehörten. Eine junge Frau, die dort gearbeitet hatte, war ermordet worden und hatte den Polizisten auf die Spur gebracht. Aber dann wird der Polizist schwer verletzt mit einem Kopfschuss aufgefunden, neben ihm zwei tote Frauen. Auf einmal steht er selbst unter Mordverdacht, zumal er sich nicht daran erinnern kann, was sich abgespielt hat. Der Roman springt in vielen kurzen Kapiteln vor und zurück in der Zeit, um die Vorgeschichte der Tat ebenso zu zeigen wie das Bemühen der Polizei, die Fälle aufzuklären. Die vielen inhaltlichen Wendungen und die schnelle Erzählweise machen „Im Netz der Schuld“ zu einem spanenden, unterhaltsamen Krimi.

James Patterson und David Ellis: Im Netz der Schuld. Goldmann, 480 Seiten, 12 Euro

Spannender Polit-Thriller: „ROH“

Bild: Europa-Verlag

Einen Kriminalfall mit komplexen politischen Zusammenhängen hat Uli T. Swidler für seinen Thriller „ROH“ entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Kölner Streifenpolizist Carl Gruber. Als er einen Verdächtigen nach einem Raubüberfall verfolgt, gerät er in einen Hinterhalt und wird niedergeschlagen. Als er wieder aufwacht, ist der junge Türke, den er verfolgt hatte, mit Carls Dienstwaffe erschossen worden. Grubers Unschuld wird zwar offiziell festgestellt, aber dennoch ist seine Existenz weitgehend zerstört. Daher macht sich Gruber daran, auf eigene Faust die Hintergründe für die Tat herauszufinden. Dabei stößt er auf gleich mehrere radikale Gruppen, die das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Deutschland sabotieren wollen. Swidler hat dem Thema religiöser Fundamentalismus und politische Verbrechen einige interessante neue Aspekte abgewonnen und in eine spannende, wendungsreiche Handlung eingebaut.

Uli T. Swidler: ROH. Europa-Verlag, 416 Seiten, 17,90 Euro

