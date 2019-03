Genau genommen bescheren uns Klassiker nur Ärger. MeToo zum Beispiel: Wer wollte bestreiten, dass die Dramen von Goethe und Schiller ein fragwürdiges Frauenbild vermittelt haben? Kannte die Antike noch Heldinnen wie Antigone und Alkestis, spielen Frauen in Tragödien wie „Faust I“ oder „Wilhelm Tell“ allenfalls Nebenrollen. Stehen sie doch im Zentrum, handelt es sich um missgünstige Zicken („Maria Stuart“).

Gewalt salonfähig

Stoffe wie „Götz von Berlichingen“ und „Die Räuber“ haben das Mittel der Gewalt salonfähig gemacht. Mit Helden, die aus persönlicher Kränkung gleich zur Waffe greifen und Opfer in der Zivilbevölkerung als Kollateralschaden hinnehmen. Bei Goethe und Schiller gelten ihnen noch unsere Sympathien – „Sturm und Drang“ nennen wir verharmlosend ihre Epoche. Begegnen wir solchen Typen dagegen heute in der Realität, sehen wir Terroristen.

Bild: S.Then / Theater Basel

Am Theater Basel rückt Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson Schillers Räubern zu Leibe. Er hat dafür dem Autor gleich drei Denkmäler gebaut, der Dichter lebensgroß und ganz in Weiß auf hohen Sockeln. Weiß wie die Klassik – und vor allem natürlich wie die Unschuld – ist hier alles: von den marmornen Wänden über den edlen Flügel (Bühne: Wolfgang Menardi) bis zu den Kostümen der acht jungen Schauspieler, die sich hier mit Reclam-Heft an die szenische Deklamation des Stückes machen.

Wild und brutal

Sie tragen alle weiße Schiller-Masken, bis auf eine Akteurin im Häschenkostüm. Heißt es doch in Franz Moors Einstiegsmonolog, es sei „eine jämmerliche Rolle, der Hase sein müssen auf dieser Welt“. Während sie vorne das Schicksal des zweitgeborenen Sohnes beklagt, posieren ihre Kollegen vor Schillers Denkmal mit heroischen Gesten und weißen Gladiolen. „Trust“ steht in großen Lettern, gebildet aus Neonröhren, über der ganzen Szenerie: Wir sollen dem hehren Text vertrauen. So geht Klassiker-Verehrung.

Bild: S.Then / Theater Basel

Die acht auf der Bühne tun dies bald auf eigene Weise. Ihre eben noch salbungsvoll präsentierten Zeige- mutieren plötzlich zu aggressiv ausgestreckten Mittelfingern, Schillers Sturm und Drang verstehen diese Gesellen offenkundig als Einladung zu Chaos-Tagen. Schon bald sauen sie sich und ihr blütenweißes Wohnzimmer mit schwarzer Farbe ein, dass es nur so eine Freude ist.

Einer gibt den vermeintlich vom alten Moor verstoßenen Karl, brüllt: „Ich habe keinen Vater mehr, ich habe keine Liebe mehr!“ und freut sich merklich, daraus die Erlaubnis zum Morden und Brandschatzen ableiten zu können. Ein anderer klatscht sich als verzweifelter Vater Theaterblut ins Gesicht, als gäbe es kein Morgen mehr. Und irgendwann beginnen sie, einander zu erschießen. Da spritzen rote Fontänen aus scheinbar aufgeplatzten Schädeldecken und stürzen blutüberströmte Gestalten zu Boden: der Klassiker als Horrorshow.

Schreien und schlagen

Es wird geschrien und geschlagen, gewütet und zerstört. Früh haben wir verstanden: Anders als in so zahlreichen Sonntagspredigten behauptet, ist dieses kulturelle Erbe das Letzte, was uns vor der Barbarei zu bewahren vermag. Im Gegenteil sollten wir uns fragen, ob ein naiv demütiges Kunstverständnis diese nicht vielmehr befördert.

Noch wilder, noch brutaler

Das ist kein abwegiger Gedanke, allein: Auf der Bühne ist er nach zehn Minuten fix und fertig ausformuliert. Wir ahnen, dass es nurmehr noch wilder, noch brutaler, noch absurder werden kann – nicht aber erhellender.

Bild: S.Then / Theater Basel

Die immer neuen Exzesse ermüden mehr als zu schockieren. Und wenn Schauspieler auf ihren eben noch selbst verschütteten Flüssigkeiten ausrutschen, wieder und wieder, so mag man darin nur noch abgegriffene Bilder des Regietheaters sehen. Der Text wird dabei mal im Chor deklamiert, mal in bewusst quer besetzten Rollen. Franz trägt plötzlich ein Frauenkleid – Hauptsache, alles wird irgendwie mal auf den Kopf gestellt.

Herrliche Welt

Nur einmal wird es noch berührend: Wenn Karl, ganz mit weißer Farbe übergossen, nervös zuckend, taumelnd, sichtlich traumatisiert nach all den verübten Gewalttaten, schließlich zu Boden sinkt. Wie herrlich diese Welt doch sei, murmelt er verstört. Und was für ein hässliches Ungeheuer dagegen er selbst. Was würde er darum geben, in dieser Welt als gewöhnlicher Bettler wiedergeboren zu werden! Und ein einziger unschuldiger Mittagsschlaf: Welch ein Luxus wäre das!

Kein Mittagsschlaf

Für den Verbrecher gibt es keinen Mittagsschlaf mehr. Wer sich der Gewalt hingibt, hat seinen eigenen Frieden auf immer verloren. In dieser Einsicht zeigt sich für einen kurzen Moment die Kraft dieses großen Textes, als sei wie ein Blitz unversehens Schillers Genie in dieses diffuse Chaos eingeschlagen.

Bild: S.Then / Theater Basel

Am Ende hauen sie noch Schillers Büste mit einem Hammer in Stücke – wenn schon, denn schon. Zu Farbe, Blut und Schlamm gesellt sich jetzt auch Staub. Reinigungskräfte, die sich nach der Vorstellung dieses Saustalls annehmen dürfen, sind nicht zu beneiden.

"Trust" zu "Trost"

Obgleich das Wort „Trust“ sich inzwischen zu „Trost“ gewandelt hat, ist ein solcher nur schwer auszumachen. Anders als im Original nämlich kann hier keinem Mann geholfen werden. „Der Mensch entsteht aus Morast, watet eine Weile im Morast, und macht Morast“, lautet die aus dem vierten Akt zitierte Schlusserkenntnis. In der Tat: An Gelegenheiten, im Morast zu waten, besteht für die Schauspieler in Basel kein Mangel. Das Duschen nach der Vorstellung muss eine Wohltat sein.

Kommende Vorstellungen am 2., 5., 8., 11. und 13. April. Weitere Informationen im Internet auf http://www.theaterbasel.ch