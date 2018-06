von Olaf Neumann

Herr Schwenkow, Sie veranstalten seit 1978 Konzerte. Haben Sie das Gefühl, dass früher alles besser war?

Nein, das würde ich nicht sagen. Für Besucher von Konzerten war es früher sehr viel schlechter als heute. In den 70er- und 80er-Jahren fielen viele Konzerte aus, weil der Künstler krank war oder zu viel Southern Comfort getrunken hatte. Häufig auch, weil die Konzerte nicht gut genug verkauft waren. In den vergangenen 40 Jahren ist es uns allen gelungen, dahin zu kommen, wo ich immer hinwollte: Eine Eintrittskarte ist ein Versprechen. Wenn sich alle an das Versprechen halten, kann man sich das Ticket ein Dreivierteljahr im Voraus kaufen. Wenn nicht, haben wir Verhältnisse wie in den 70ern: zehn Prozent Vorverkauf, 90 Prozent Tageskasse, sobald klar war, der Künstler ist da, weil die Trucks hinter der Halle stehen.

Wie oft ist es damals vorgekommen, dass der Künstler nicht auftauchte?

Zwischen 15 und 20 Prozent der Konzerte fanden in den 70ern und frühen 80ern nicht statt. Jeder konnte Konzertveranstalter werden, deshalb musste man sich an viele Dinge nicht halten. Für einige war es billiger, das Konzert nicht stattfinden zu lassen und dem Künstler ein bisschen Gage zu geben.

Sind die Künstler heute professioneller?

In den 70ern standen links und rechts drei Lampen und hinten eine Marshallbox. Der Aufwand ist seitdem erheblich gestiegen, und wir haben häufig Kosten von einer Million Euro am Abend. Deshalb werden alle Konzerte und Tourneen versichert. Das funktioniert aber nur, wenn der Künstler sich diszipliniert verhält. Wir benötigen von ihm immer ein ärztliches Attest für die Versicherung.

Über viele Jahre ein gutes Team: die Rolling Stones (von links) Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ron Wood, dazwischen (Zweiter von links) Peter Schwenkow im Jahr 1998. | Bild: DEAG

1981 erwarben Sie die Nutzungsrechte für die Berliner Waldbühne. Welche Konzerte haben Sie dort veranstaltet?

Das erste wirklich ausverkaufte Konzert spielten Joan Baez und Bettina Wegner 1981. Es freut uns, dass wir jetzt die Abschiedstour von Joan Baez veranstalten. Die Rolling Stones 1982 auf die Waldbühne zu kriegen, war insofern schwierig, als dass die Band in den Augen der Genehmigungsbehörden dafür verantwortlich war, dass die Waldbühne 1965 auseinandergenommen wurde. Aber Mick und Keith haben alles heil gelassen. Man darf nicht vergessen, woher der Rock’n’Roll kommt: Er war Ausdruck einer Rebellion. Noch in den 80ern ging die Polizei bei vielen Konzerten in Hab-acht-Stellung. Es beruhigte sich erst Ende der 80er-Jahre.

Wieso haben Sie sich dieses Jahr gegen die Rolling Stones entschieden?

Mein erstes Rolling-Stones-Konzert war 1982, und seit 1998 habe ich fast all ihre Tourneen veranstaltet. Erfahrungsgemäß sind Wiederholungskonzerte immer sehr schwer zu verkaufen. Im Gegensatz zu den letztjährigen Konzerten der Band, die nach einem Tag ausverkauft waren, gibt es für Stuttgart und Berlin immer noch Karten. Ich glaube, unsere Entscheidung war richtig.

Haben Sie als Veranstalter heute weniger Stress und weniger Sorgen?

Ganz bestimmt weniger Stress. In den 80er-Jahren sind wir abends noch selber in die Metro gefahren, um das Essen auf der Cateringliste einzukaufen. Und am nächsten Morgen schmierten wir die Brötchen für die Aufbauhelfer. Das ist heute alles outgesourct.

2007 gastierte Barbra Streisand zum ersten und einzigen Mal in Deutschland. Womit konnten Sie die Diva überreden?

Ich kannte ihren Manager Marty Erlichman. Wir haben uns gut verstanden, aber er sagte, Barbra Streisand würde niemals in dem Land auftreten, das den Holocaust zu verantworten hat. Als sie ihre Europa-Tournee plante, bekamen wir den Zuschlag für das Konzert in Zürich. Ich bin dann noch mal in die Bütt gegangen und schlug eine Show in der Waldbühne vor, die 1936 zur Eröffnung der Olympischen Spiele gebaut worden ist. Zudem hatte ich den guten deutschen Volkswagen als Sponsor gewonnen. Über meine Chuzpe haben die sich so amüsiert, dass sie es in Erwägung zogen. Sie hat das Konzert dann tatsächlich gespielt an ihrem zehnten Hochzeitstag. Als Überraschungsgast flog ihr Ehemann James Brolin aus Amerika ein.

In Ihrem Geschäft wird viel Geld verdient, aber mit geringer Marge. Warum?

Unsere Margen sind in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Früher war ein Tournee ein Vehikel, um ein Album zu promoten. Aber dann ist Musik im Internet über viele Jahre nur noch gestohlen worden. Erst mit Downloads und Streaming wurde das Ganze legalisiert. Weil die Künstler mit Tonträgern nicht mehr so viel verdienen, gehen sie auf Tournee. Und damit müssen sie viel Geld verdienen. Deshalb lassen sie dem Veranstalter weniger Gewinn.

Kann man mit den Stars verhandeln?

Natürlich wird verhandelt. Das ist sehr häufig wie auf dem Basar.

Wie haben sich die Produktionskosten von Konzerten entwickelt?

Sie sind überproportional gestiegen. Nicht nur, weil man da 30 Lastwagen stehen hat, die aus- und eingeräumt werden müssen. Dazu kommen unendliche Probenzeiten, Transportkosten, steigende Hallenmieten, Werbungskosten, der ÖPNV, die Gema. Und die Künstlersozialkasse muss man auch für ausländische Künstler bezahlen. Das verteuert die Tickets insgesamt. Da darf man sich nicht wundern, dass eine Eintrittskarte manchmal 80 Euro kostet.

Zur Person Peter Schwenkow (64) ist einer der erfolgreichsten Konzertveranstalter der Welt. Bereits vor und während seines Studiums (Werbung und Kommunikationswissenschaften) organisierte er Konzerte. Die von ihm gegründete Deutsche Entertainment AG (Deag) feiert im Juni 2018 ihren 40. Geburtstag. Mit einem Jahresumsatz von etwa 200 Millionen Euro gehört sie weltweit zu den Giganten der Branche. Schwenkow ist verheiratet und hat fünf Kinder.

