Digital-Gurus wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg versprechen eine Welt ohne Krieg und Krankheit. Zukunftsforscher wie Ray Kurzweil sehen gar das ewige Leben in greifbarer Nähe. Und wenn es nach deutschen Denkern wie dem Philosophen Richard David Precht geht, dann haben wir zumindest bald ein bedingungsloses Grundeinkommen, das uns von der lästigen Pflicht des Arbeitens befreit. Mag es in unserer Zeit auch an Geduld mangeln, an Rücksicht und bisweilen an Mitgefühl – an einem fehlt es uns gewiss nicht: an Utopien.

Was Unsinn ist und was realistisch, werden wir erst in ferner Zukunft wissen. Manche Hoffnung unserer Tage allerdings erinnert fatal an die unerfüllt gebliebenen Utopien vergangener Zeiten. Der argentinische Autor Alberto Manguel hat sie nun in einem Band zusammengefasst. Eine Auswahl.

Kommunismus: Ihn hat die Mutter aller Utopien sich zum Ziel gesetzt – die Schrift „Utopia“, verfasst von Thomas Morus 1516. „Wo es noch Privatbesitz gibt“, heißt es darin, „wo alle Menschen alle Werte am Maßstab des Geldes messen, da wird es kaum jemals möglich sein, eine gerechte und glückliche Politik zu treiben.“ Die Gesellschaft, in der dies aufgehoben ist, gilt für Thomas Morus noch als Nicht-Ort (U-Topia – im Altgriechischen heißt Topos Ort, das U steht für die Verneinung). Jahrhunderte später sollen Marx und Engels daran gehen, ihn zu verwirklichen. Die Folgen sind bekannt: Das Modell scheitert.

Es ist doch ein lästiges Ding mit unserer Sexualmoral, denkt sich 1816 Charles Fourier. Warum macht sie uns ausgerechnet jene Freuden madig, mit der wir unseren Fortbestand sichern? Sein Vorschlag: Einfach weg mit ihr! In „Le Nouveau Monde Amoureux“ (Die neue Liebeswelt) beschreibt er eine Gesellschaft ohne Monogamie. Männer wie Frauen dürfen alle Arten sexueller Beziehungen ausprobieren. Weil niemand mehr seinen Partner belügen muss, herrscht Ehrlichkeit. Mit seiner Idee wird Fourier 1967 posthum zur Ikone der sexuellen Revolution. Viele Anhänger hat sie aber bis heute nicht. Religion: Gäbe es keine Religionen, so lautet eine beliebte These, dann hätten wir auch weniger Kriege. Étienne Cabet zieht daraus 1842 seine Lehren. In seinem Hauptwerk „Voyage en Icarie“ entwirft er eine Kolonie, in der zwar alle Religionen toleriert werden – allerdings erst ab dem 16. Lebensjahr. Wer sich in diesem Alter zum religiösen Leben entschließt, wird von einem Lehrer in sämtlichen Religionen unterrichtet. Eine davon darf er sich schließlich aussuchen. Auch wenn Cabets Versuch scheitert, diese Idee zu verwirklichen: Dass interreligiöse Bildung Konflikten vorbeugt, ist heute unbestritten.

Was sagen uns die Utopien vergangener Zeiten? Zum einen, dass manche Spinnerei eines Tages geeignet scheinen kann, die Welt zu verbessern. Zum anderen, dass wir selbst dann noch nicht rundum glücklich sein werden. „Wir haben uns immer, überall und zu jeder Zeit ausgemalt, dass ein besserer Ort existiert“, sagt Alberto Manguel. Daran wird auch ein bedingungsloses Grundeinkommen nichts ändern.

