Unser Nachwuchs sitzt entschieden zu selten vor dem Fernseher. Und daran ist niemand anderes schuld als wir, die übervorsichtigen Eltern.

Dumm, faul, fettleibig

Was haben wir uns nicht um das Wohl der Kinder gesorgt! Fernsehen, so erzählten uns ganze Kohorten von Pädagogen und Sozialforschern, mache dumm, faul und fettleibig. Wer es gut meine mit den Kleinen, der beschränke ihren Bildschirm-Konsum auf die abendlichen fünf Minuten mit dem Sandmännchen. Heute wären wir froh, sie ließen sich mit so einer Flimmerkiste wenigstens ansatzweise für gute Filme, spannende Reportagen oder wenigstens nur die Nachrichten interessieren.

Der Alltag sieht anders aus. Geglotzt wird direkt im Kinderzimmer, ein Fernsehgerät ist gar nicht vonnöten. Die Bilderflut kommt aus Laptops, Smartphones oder Tabletgeräten. Wer seinem Kind diese vorenthält, muss damit rechnen, dass es schlechte Noten schreibt oder die Klassenfahrt verpasst: Schließlich ist es ohne Zugang zur digitalen „Klassengruppe“ auf Nachrichtendiensten wie Whatsapp von jeder Information abgeschnitten.

Serien-Nachmittag statt Fußball-Training

An der Beschränkung dieses Zugangs beißen sich täglich Millionen Eltern die Zähne aus. Ob die Zeit vor dem Bildschirm gerade dem Referat gilt oder dem Streamingdienst Netflix lässt sich kaum ermitteln. Und schon manches vermeintliche Fußball-Training hat sich als Serien-Nachmittag mit Freunden entpuppt.

Jeder geht seiner eigenen Wege

Jetzt haben wir den Salat. Statt von der Tagesschau lassen sich unsere Kinder das Weltgeschehen von 17-jährigen Youtubern erklären. Oft genug gilt ihnen die dabei mitgelieferte Kommentierung als allein gültige Wahrheit. Und wo sich einst ganze Familien mit Chips und Getränken zu „Wetten, dass..?“ am Wohnzimmertisch versammelten, geht heute jeder seiner eigenen Wege.

Es ist nicht allein der Verlust an gemeinsamer Familienzeit oder das Fehlen seriöser Informationen. Beunruhigend ist vor allem, wie wenig Ahnung wir noch davon haben, was so alles in die Köpfe unserer künftigen Rentenzahler gelangt. Wer glaubt, seine Tochter vom inszenierten Sexismus einer Sendung wie „Germany‘s next Topmodel“ durch Fernsehverbot verschonen zu können, sieht sich früh eines Besseren belehrt: Die Folgen sind alle da oben abgespeichert in dem kleinen Köpfchen, mit jedem noch so blöden Spruch.

Bitte im Wohnzimmer!

Unsere Kinder sollten endlich wieder mehr fernsehen, und zwar bitte im Wohnzimmer, wo wir es auch mitbekommen. Bevorzugte Programmempfehlungen: 3Sat, Arte oder auch Phoenix.