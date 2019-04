von Michael Auer

Nein, ein Wettbewerb war es nicht, aber wie man der Publikumsgunst entnehmen konnte, gab es einen eindeutigen Sieger beim jüngsten Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie: Robert Schumann! Für seine Sinfonie waren alle bestens präpariert: das souverän aufspielende Orchester, der führende und fordernde Dirigent Ari Rasilainen und schließlich auch die Zuhörer, die jetzt die Ohren spitzten und sich keinen Takt entgehen lassen wollten. „Eigenwillig“ lautete das Motto des Konzertabends, ja, die Programmzusammenstellung war es, aber bei Schumann versammelte man sich am Ende in großer Eintracht und teilte die Freude und den Genuss.

Karikatur des Militärischen

Es begann in Kammerorchesterbesetzung mit köstlichen Appetithappen. „Zwei Märsche und ein ländliches Intermezzo“ von Francis Poulenc standen auf dem Programm, für die Musiker und ihren Chefdirigenten ein leichter Einstieg. Man meinte zunächst eine Polka von Johann Strauß vor sich zu haben, doch die frechen Harmonien gaben dem Ganzen schnell eine parodistische Note. Im zweiten Marsch ging es dann noch dreister zu: Scharfe Dissonanzen, die aber nicht erschreckten sondern eher belustigten, und der 5/4-Takt, der jede Kompanie schnell auf dem Gleichschritt geworfen hätte, zeigten deutlich, dass Poulenc den Marsch 1937 nicht mehr ernst nimmt, sondern ihn als Symbol des Militärischen karikiert. Mauricio Kagel hat später in ähnlicher Absicht auch Märsche komponiert und sie mit dem Zusatz versehen: „um den Sieg zu verfehlen“. Poulenc erweist sich hier offenbar als „Bruder im Geiste“.

Verzweifelte Cleopatra

Und unangepasst ging es weiter. Mit Hector Berlioz und der Scène lyrique „Der Tod der Cleopatra“ – eine Art Psychogramm der ägyptischen Königin nach ihrer Niederlage gegen Octavian und kurz vor ihrem selbst gewählten Tod durch eine Giftschlange. Berlioz verfasste eine hochdramatische Erzählung in französischer Sprache, in der Cleopatra ihre Verzweiflung, ihren trotzigen Entschluss, aber auch ihr bisheriges Leben ausbreitet, und reichte die Komposition 1829 als Wettbewerbsstück für den begehrten Rompreis ein.

Es war und bleibt ein Jugendwerk, unangepasst, bisweilen schrill, voller Überraschungen und Brüche und mit dem permanenten Mut zur Überraschung. Kein Wunder, dass der 26-jährige Berlioz die strengen Juroren nicht überzeugen konnte und in diesem Jahr den Rompreis verpasste.

Die Mezzosopranistin Zandra McMaster gab den Emotionen der Cleopatra eine musikalische Gestalt. | Bild: Veranstalter

Die Mezzosopranistin Zandra McMaster konnte auf ihre reiche Erfahrung vertrauen, die sie auf den großen Bühnen der Welt gesammelt hatte, war in allen Lagen präsent und gab den Emotionen der Cleopatra Gestalt, von der Verzweiflung und Zerissenheit mit fast geflüsterten Passagen bis zu den gewaltigen Ausbrüchen, die das Konzil bis in die hintersten Reihen ausfüllten. Nur hätte man gerne gewußt, worüber sich Cleopatra so maßlos aufregt. Eine Textvorlage wäre hilfreich gewesen, ihrem ganzen Seelenerguß zu folgen.

Ari Rasilainen nahm das Orchester bisweilen zurück, um auch die zarteren Passagen des Vokalparts nicht zu überdecken, konnte aber nicht verhindern, dass sich die Orchestergruppen selbst manchmal etwas in die Quere kamen. Den stärksten Eindruck hinterließ das Ende der Szene: die noch pochenden Herzschläge in den Kontrabässen, die hörbar ermattenden Klänge, die seufzend verhauchte Stimme der Sängerin und – sinnstiftend dazu – ihr Niedersinken, das Sterben simulierend – große Oper auf der Konzilsbühne!

Die 2. Sinfonie von Robert Schumann (hier ein zeitgenössisches Porträt) war Höhepunkt des Philharmonie-Konzerts. | Bild: DPA

Der Höhepunkt aber folgte nach der Pause mit Schumanns zweiter Sinfonie. Das eröffnende Trompetensignal hatte nichts von Herrschaftsgehabe, die Streicher zelebrierten dazu beinahe sakral anmutende Friedensgefühle, es herrschte eine gespannte Ruhe voller Erwartung, die dann auch prompt im schnellen Kopfsatz virtuos erfüllt wurde. Darauf der Tanzsatz, welch genialer Einfall, dieses Thema, das wie perlender Sekt aus der Flasche entweicht und seine sprudelnde Eleganz bis zum Schluss erhält.

Dass der dritte Satz zu den schönsten langsamen Sätzen der gesamten Orchesterliteratur gehört, auch das konnte die Philharmonie unter Beweis stellen. Strahlendes C-Dur im Finale, hier wie zu Anfang ein Marsch, der aber auf geniale Weise feierlichen Ernst und verspielte Turbulenz verbindet. Das schien auch die Musiker zu begeistern, was sich wiederum auf die Zuhörer übertrug. Reichlich Beifall aus vollem Haus.

Weitere Aufführungen: Samstag, 6. April, 19 Uhr, Stadthalle Singen; Sonntag, 7. April, 18 Uhr, Konzil Konstanz. Infos und Tickets:

http://www.philharmonie-konstanz.de