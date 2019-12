von Hans Kumpf

Am frühen Morgen des 7. Dezember 2019 ist der Jazztrompeter Herbert Joos im Alter von 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in einer Klinik in Baden-Baden gestorben – ein herber Verlust für die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg und auch weit darüber hinaus.

Joos wurde am 21. März 1940 in Karlsruhe geboren. Im Modern Jazz Quintett Karlsruhe, das eine stilistische Wendung vom Westcoast-Jazz bis hin zum Free Jazz unternahm, machte er sich in den 60er-Jahren einen klangvollen Namen – zumindest bei Insidern.

An vielen Projekten beteiligt

Als der Bassist die Gruppe verließ, waren es nur noch vier: Fourmenonly. Später beteiligte sich Joos, der inzwischen seinen Hauptwohnsitz nach Stuttgart verlegt hatte, an vielerlei Projekten, besonders in Österreich – markant dabei das Vienna Art Orchestra von Matthias Rüegg.

Es blieb stets das Typische an der Instrumentenbehandlung von Joos: eine präzise Artikulation, keine Spur von Schlamperei und Herunternudeln, eine weiche Tongebung – kein Blechbläser, der mit einem vordergründigen strahlenden Glanz eine Show abzog. Joos war kein Trompeter im engeren Sinn: Als sein Hauptinstrument galt das ohnehin schmiegsamere Flügelhorn.

Joos liebte das Detail, das Feingesponnene, das Nuancierte. Das zeigte sich nicht nur bei seinen Kompositionen und seinem Spiel – sondern auch bei seinen Grafiken, die er quasi im Nebenberuf erstellte. Fein gestrichelt porträtierte er besonders gern Jazzkollegen.

1984 wurde Joos mit dem Jazzpreis des Südwestfunks ausgezeichnet, im Januar 2017 überreichte ihm Baden-Württembergs Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski in Stuttgart den mit 10.000 Euro dotierten Sonderpreis für sein Lebenswerk. „Seine Kompositionen zeichnen sich durch eine ganz eigene Magie und einen besonderen Klang, einen unverkennbaren, warmen, sinnlichen und vielfältigen Ton aus“, sagte sie damals.

Der Jazzmusiker Herbert Joos im Jahr 2017, aufgenommen mit seiner Trompete in seiner Wohnung in Stuttgart. | Bild: Bernd Weissbrod / dpa

Joos war 20 Jahre lang Dozent bei den Konstanzer Sommerkursen für Jazz. Der Konstanzer Saxofonist und Klarinettist Bernd Konrad, emeritierter Jazz-Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, erinnert daran, dass er mit Joos 50 Jahre lang kooperieren konnte: „Mit Herbert verband mich eine lange musikalische Freundschaft, wahrscheinlich die längste in meinem Musikerleben“, so der 71-Jährige.

„Herbert war ein phänomenaler Trompeter, der Meilensteine in der Kunst des Trompetenspielens gesetzt hat“, so Konrad weiter. „Sein Ton war sein Geheimnis: luftig und leicht und mit einem Gefühl, das das Innerste zum Schwingen bringen konnte.“