von Saska Biehler

Unter der Regie von Elmar F. Kühling hat im Singener Theater „Die Färbe“ die Komödie „Liebe, Sex und Therapie“ gerade Premiere gefeiert. Es handelt sich dabei um die deutsche Fassung eines Theaterstücks des Briten Tony Dunham.

Komplexe Beziehung

Nachdem bereits in der vorletzten Spielzeit „Schnüffler, Sex und schöne Frauen“ des Wahlkölners ein großer Publikumserfolg war, gibt es dort nun erneut ein Bühnenwerk des Autors zu sehen. Dunham wirft diesmal einen Blick auf die komplexe Beziehung zwischen Mann und Frau mit all ihren Komplikationen. Kaum ein Klischee wird von ihm ausgelassen.

Blondine und Taugenichts

Im Zentrum des Geschehens steht das Liebesleben des Pärchens Ulli und Christine (gespielt von Reyniel Ostermann und Neuzugang Kira Plaß). Die attraktive Blondine ist erfolgreich in ihrem Beruf und verdient die Brötchen. Er dagegen beschäftigt sich seit gefühlten Ewigkeiten mit seiner Dissertation, wenn er nicht erfolglos versucht, einen Kriminalroman zu schreiben. Ostermann passte hervorragend in dieses Bild. Als verträumter Taugenichts weiß er alle Vorurteile gegenüber dem Mann in sich zu vereinen. Die Rolle des Schwarzen Peters füllte er damit auf jeden Fall voll aus.

Aus diesem Ungleichgewicht ergeben sich dann auch die ersten Probleme des Paares, denn mit dieser Rollenverteilung ist der Langzeitstudent keineswegs zufrieden. Dennoch weiß er die Vorteile daraus durchaus zu genießen. Während sie am Morgen früh zur Arbeit muss, schläft Ulli gemütlich aus und vergisst schon mal einkaufen zu gehen. Auch wenn er das vor ihr natürlich vehement verleugnet.

Hoffnung eines Möchtegernautors

Christine ist ebenfalls unglücklich mit der Situation. So sehr, dass sie ständig und an allen Orten in Tränen ausbricht. Vor Ulli kann sie die Gründe dafür jedoch nur schwer formulieren, sehr zu dessen Verzweiflung. Als das dann auch noch eine Flaute im Schlafzimmer zur Folge hat, muss eine Lösung her. Dass eine Psychotherapie die Hormone seiner „Chris“ wieder beruhigt, ist die große Hoffnung des Möchtegernautors.

Christine (Kira Plaß) und Ulli (Reyniel Ostermann) in „Liebe, Sex und Therapie“. | Bild: Bruno Bührer

Damit fangen die Probleme des Paares jedoch erst richtig an, denn Psycho-Sexual-Therapeutin Vera (Milena Weber) ist selbst erklärte Feministin und durchaus nicht so neutral, wie man sich das bei ihrer Profession erwarten würde. Weber gibt als Therapeutin einen starken Gegenpart zu Ostermann. Wenn ihre semi-professionellen Analysen dann doch immer wieder in persönliche Abneigungen abgleiten, kann es gar passieren, dass Nietzsche für seine Thesen über die Frau als Arschloch beschimpft wird.

Exzessive Körperbehaarung

Oder aber sie erzählt über den primitiven Mann mit exzessiver Körperbehaarung und dem Zeugungsakt als Mittel der Unterdrückung. Ein Monolog, der einen glatt an Jack Lemons legendäres Zitat aus „Manche mögen‘s heiß“ denken lässt, als er vor der Monroe von „haarigen Biestern, die alles antatschen müssen“ spricht. Mit einem Augenzwinkern nahm sie sich so gekonnt der aktuellen Feminismus-Welle an. Dass Ostermann in der Rolle des Ulli schließlich auch auf der Therapieliege Platz nehmen muss, ist da noch sein kleinstes Übel.

Nah am Geschehen

Der Reiz dieser Beziehungskomödie besteht vor allem darin, dass einem als Zuschauer die gezeigten Alltagskonflikte selbst nur allzu bekannt vorkommen. Schmunzelnd musste man sich und seinen Partner in dem ein oder anderen Dialog wiedererkennen. Gerade in der intimen Wohnzimmer-Atmosphäre des Theaters kam das besonders gut zur Wirkung. Das durch Peter Simon gestaltete Bühnenbild beförderte diesen Effekt noch. Wenn gerade keine Psychotherapie stattfand, spielte sich der Großteil der Handlung in dem Raum einnehmenden Doppelbett ab. Die Zuschauer saßen dadurch so nah am Geschehen dran, dass sie fast schon mit im Bett lagen. Und dort ging es zeitweise ganz schön zur Sache, die Flaute musste sich schließlich erstmal entwickeln.

Die Grenze zwischen Andeutungen und Unverblümtheiten war dabei stets sehr schmal. Immerzu wurde mit dem Bruch eben dieser gespielt. So druckst Christine in ihrer ersten Therapiestunde herum, was denn nun eigentlich das Problem sei, bis Vera schließlich heraus platzt: „Der Geschlechtsverkehr, sag das doch ruhig.“ Das ist nur einer von vielen Momente. Zu zimperlich darf man für Dunhams Werk nicht sein. Sind die Kommentare der Therapeutin aus dem Off in psychologisch-distanzierten Floskeln gehalten, so werden die Gespräche in den Therapiesitzungen dafür umso offenherziger, je weiter das Spektakel voranschreitet.

„Love and Marriage“

Dass die Szenenwechsel eingeleitet wurden durch Hits wie Frank Sinatras „Love and Marriage“ oder Tom Jones „Sex Bomb“ untermalte den parodistischen Charakter des Ganzen zusätzlich. Die Lacher des Publikums waren gesichert und so kam die Pause nach der ersten Spielhälfte gefühlt auch viel zu früh.

Unnötige Eile

Für die zweite Hälfte wäre dann dafür etwas mehr Zeit wünschenswert gewesen. Wo die Dialoge zuvor gemütlich hin und her plänkelten, musste die Handlung nun sehr viel schneller voran springen und war dadurch zum Teil nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Das war insofern schade, da der Anfang sehr stark vorgelegt hatte. Zumal es sicher niemanden gestört hätte, noch eine Weile länger lachen zu können. So war diese Eile sicher nicht nötig gewesen.

Trotzdem handelte es sich um eine gelungene Umsetzung von Kühling, die einen unterhaltsamen Abend garantieren konnte. Die kleinen Schwächen in der Handlung konnten durch eine stimmige Inszenierung und gute schauspielerische Leistung ausgeglichen werden.

Weitere Vorstellungen bis Ende Juni jeweils Mi. bis Sa. täglich um 20.30 Uhr.