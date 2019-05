Politiker, die Österreichs Wasser ins Ausland verkaufen wollen, Journalisten zum Abschuss freigeben und eine idyllische Alpendemokratie sukzessive in eine Diktatur verwandeln wollen: So etwas Verrücktes gibt es doch nur im wirklichen Leben? Oh nein, das gibt es auch in der Literatur!

Wasser ins Ausland

Bereits Monate vor der Affäre um den FPÖ-Parteichef und ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat der österreichische Autor Franzobel den Kriminalroman „Rechtswalzer“ herausgebracht, der manches aktuelle Ereignis in frappierender Weise vorwegnahm. Zum Beispiel: das Ansinnen, Österreichs Wasser ins Ausland zu verkaufen. Genau das hatte Strache in jenem fatalen Videoauftritt geäußert.

Das Buch spielt im Jahr 2024, eine rechte Partei namens Limes hat die Herrschaft übernommen. Alles nicht weiter schlimm, denkt sich der Wiener Getränkehändler Malte Dinger, der gerade seinen Sohn zur Schule gebracht hat. Wer anständig seine Steuern zahlt und sich nicht beim Schwarzfahren erwischen lässt, hat wenig zu befürchten und kann sich über die sinkende Ausländerkriminalität freuen.

Bald fliegen Fäuste

Doch genau da fängt das Leid schon an. Als der Fahrkartenkontrolleur vor ihm steht, blickt Malte in ein leeres Portemonnaie. Die Monatskarte ist weg! Muss wohl die Ehefrau gestern entwendet haben, ein ärgerliches Missgeschick. Nach seinen Personalien gefragt, behilft sich der Getränkehändler mit einer kleinen Notlüge. Erst fliegt die auf, dann fliegen Fäuste: So schnell kann man wegen eines vergessenen Fahrscheins auf der Wache landen.

Handfeste Haft

Ist der Rechtsstaat erst einmal geschleift, kann so eine vorläufige Festnahme aus nichtigen Gründen schon mal in eine handfeste Haft übergehen. Bald ist klar: Der Mann soll zu Lebzeiten nicht mehr die Freiheit erleben, aus welchen dunklen Motiven auch immer.

Innerlich verbrüht

Vielleicht hat ja der grausige Kriminalfall in einem Wiener Appartement damit etwas zu tun. Dort findet Kommissar Groschen eine nackte Leiche, gefesselt, mit Gartenschlauch im Anus. Offenbar mit heißem Wasser innerlich verbrüht. Wer tut so etwas?

Groschens Ermittlungen führen nach Untergrutzenbach. Und hier wird es jetzt abenteuerlich. Der Bürgermeister, natürlich von der Limes-Partei, spricht frei heraus über die Schmiergelder des lokalen Bauunternehmer-Clans. Dessen Patriarch ist verstorben. Die Witwe hat sich über seinen Tod mit einem Gigolo vom Balkan hinweggetröstet, bei dem es sich um das Mordopfer handelt.

Der österreichische Autor Franzobel (52, eigentlich Franz Stefan Griebl) schreibt mit Wut über die aktuelle Politik seiner Heimat. | Bild: Arne Dedert

War er in Wahrheit ein Heiratsschwindler? Hatte er es auf das angeblich im Keller versteckte Gold abgesehen? Welche Rolle spielen die misstrauischen Töchter der Frau und welche der Deal mit Saudi-Arabien, wohin bald schon Österreichs Wasser über extrem schmale Hochleistungsleitungen gepumpt werden soll?

Früh verwirrt

Der Leser ist früh mindestens so verwirrt wie der erfahrene Kommissar. Dabei steht eins fest: Der österreichische Wahnsinn aus Korruption, Rechtspopulismus und Walzerseligkeit muss seinen Höhepunkt selbstverständlich in der Wiener Staatsoper finden. Dann nämlich, wenn wieder mal Opernball ist und all die dubiosen Baulöwen, Politganoven und Winkeladvokaten im Dreivierteltakt ihre täglichen Schweinereien hochleben lassen.

Spürbare Wut

Das alles ist mit einer spürbaren Wut über die aktuelle Politik geschrieben. Wenn sich neben Getränkehändler Malte Dinger auch der frühere Anchorman des österreichischen Fernsehens, Lex Arminius, auf der Anklagebank wiederfindet, dann ist damit selbstverständlich ORF-Moderator Armin Wolf gemeint. Auch das ist so ein Fall von Hellseherei: Denn dem realen Armin Wolf wurden tatsächlich von der FPÖ Konsequenzen angedroht. Und wenn die Unternehmerwitwe vom Theater in der Josefstadt schwärmt, das unter der Limes-Führung endlich wieder Theater „wie im 19. Jahrhundert“ spiele, „von der Moderne völlig unbeleckt“, dann spielt das natürlich auf die totalitäre Kulturpolitik im heutigen Ungarn an. Manchmal macht sich Franzobel sogar nicht mal mehr die Mühe, reale Personen zu verfremden. Alexander Gauland von der AfD erscheint – inzwischen „steinalt“ – auf dem Opernball.

Wer so zornig, wuchtig und mit viel Mut zur Übertreibung über aktuelle Entwicklungen schreibt, hat damit eine tragikomische Farce im Sinn. Leider will sie nicht recht zünden.

Mehr banal denn erhellend

Das liegt daran, dass viele Klischees in ihrer Übertreibung mehr banal denn erhellend wirken. Rechtsanwälte grinsen schmierig mit „makellos weißen Zähnen“. Einsame Ehefrauen suchen sich umgehend neue Männer. Und wenn Rechtspopulisten über Humanität sprechen, dann finden sie diese natürlich „primitiv und vulgär“.

Unglaubwürdig und konstruiert

Dialoge und innere Monologe wirken unglaubwürdig und konstruiert. Weder mit dem armen Malte Dinger noch mit Kommissar Groschen mag sich der Leser identifizieren. Dennoch: Dass Franzobel manch prophetische Vorwegnahme geglückt ist, muss man ihm lassen. Wollen wir hoffen, dass die Wirklichkeit nicht noch mehr davon bestätigt.

Franzobel: Rechtswalzer. Verlag Paul Zsolnay

Wien, 2019, 416 Seiten, 19 Euro