Manche Dinge sind eigentlich undenkbar. Völlig ausgeschlossen. Und doch gibt es manchmal selbst die unwahrscheinlichsten Ausnahmen, so etwa die, von der Spike Lee nun in „BlacKkKlansman“ erzählt. Basierend auf einer wahren Begebenheit und dem Buch „Love, Hate and the Undercover Investigation of a Lifetime“ mit den Erinnerungen von Ron Stallworth bringt er dessen Geschichte auf die Leinwand: die eines afroamerikanischen Polizisten, dem es Ende der 70er Jahre gelang, den Ku-Klux-Klan zu infiltrieren.

Im Film verkörpert John David Washington, Sohn von Hollywood-Star Denzel Washington, den sympathischen Cop mit Riesenafro und cooler Lässigkeit. Anfangs tritt er seine Stelle im Polizeirevier in Colorado Springs an, wird aber für Arbeit im Aktenarchiv abgestellt. Doch Stallworth will nicht zwischen den Ordnern verstauben und hat eine Idee für eine Undercover-Ermittlung: Er nimmt über eine Annonce telefonisch Kontakt zum Ku-Klux-Klan auf und gibt den weißen Rassisten-Hardliner so überzeugend, dass er in einer Zeremonie zum Mitglied ernannt werden soll. Den riskanten Einsatz vor Ort übernimmt sein jüdischer Kollege Flip Zimmerman (Adam Driver).

Mit dieser Geschichte verarbeitet Lee, einst Gallionsfigur des New Black Cinema und Regisseur engagierter politischer Werke wie „Malcolm X“, zwar ein düsteres Thema, trotzdem gibt es dabei viel zu lachen. Denn für den afroamerikanischen Filmemacher ist Stallworths Geschichte der Stoff für eine gruselige Komödie, in der aber noch etwas Platz für eine Liebesgeschichte ist und die immer wieder auch nachdenkliche Momente hat – etwa wenn es um die gespiegelten Identitätsfragen des von Driver gewohnt stark und nuanciert gespielten Polizisten Zimmerman geht, der im Zuge seines Undercover-Engagements über seine Religion und seine jüdischen Wurzeln nachgrübelt.

Mit all den unterschiedlichen Tonlagen ist „BlacKkKlansman“ wahrscheinlich der beste Spike-Lee-Joint seit vielen Jahren – und hat dennoch einige Schwächen. Während er sich etwas zu lang im lässigen Schlenderschritt fortbewegt, könnte er satirisch deutlich fester zubeißen. Lee geht mitunter auch nicht sonderlich subtil vor. Vor allem die Rassisten und Neo-Nazi-Gestalten des Ku-Klux-Klan hätten auch smarter karikiert werden können. Sieht man von Topher Grace ab, der in der Rolle des Anführers David Duke eine unbehagliche Unheimlichkeit ausstrahlt, sind die KKK-Mitglieder Trottel und Vollidioten unterschiedlichen Kalibers.

Trotz aller Albernheiten, Gags und komischen Spitzen ist in „BlacKkKlansman“ immer spürbar, dass Lee einmal mehr aufgebracht, ja regelrecht wütend über die aktuelle Lage in den USA ist und mit dem Film sein Publikum aufrütteln will. Auch wenn er aus den 70ern erzählt, schlägt er hier ganz deutlich den Bogen zum rassistischen, rechten Wahnsinn der Gegenwart, zum aufbrodelnden Hass und zur Gewalt des rechtsradikalen Aufmarschs in Charlottesville. Wiederholt spielt er daher auch auf Donald Trump an, dessen rechtspopulistische Stimmungsmache den Rassismus in den USA schürt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt vergiftet. Anfangs geschieht das noch mit Alec Baldwin, in dessen Auftritt sich seine Trump-Parodie aus „Saturday Night Live“ spiegelt, später dann ganz direkt mit Doku-Material des US-Präsidenten, dessen Amtsübernahme viele Menschen vor wenigen Jahren noch für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten haben.

Land: USA

Regie: Spike Lee

Darsteller: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace

Länge: 135 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: Unterhaltsame, nicht immer genügend bissige Satire – und Lees Reaktion auf Hass und Rassismus in den Trump-USA.

„America First ist kein neuer Slogan“ Für den Regisseur Spike Lee (61), Mitbegründer des New Black Cinema der Achtzigerjahre, war es wichtig, dass „BlacKkKlansman“ in den USA noch im August in die Kinos kommt. Der Grund: Die heftigen Ausschreitungen in Charlottesville vor einem Jahr. Warum ist der Ku-Klux-Klan eigentlich nicht verboten? Man glaubt, dass der Kampf gegen sie bereits gewonnen sei. Man hat begonnen, Statuen ihrer Helden zu entfernen, wie die des Konföderierten-Generals Robert Edward Lee, der sich für die Aufrechterhaltung der Sklaverei einsetzte. Als nächstes muss endlich die von Christoph Kolumbus in New York entfernt werden. Glauben Sie, dass Ihre Filme im Kampf gegen Rassismus etwas bewirken können? Ich weiß es nicht, aber ich würde es mir wünschen. Ich glaube jedoch, dass sie dazu beitragen, dass man verstärkt darüber diskutiert und das weltweit, und nicht nur in Amerika. Das Thema Migration ist ein globales Thema geworden wie man an der Französin Marine Le Pen sehen kann oder am Brexit. „America First“ ist übrigens ein Slogan, der nicht neu ist. Die amerikanischen Nazis haben ihn in den 1930er Jahren benutzt. Ihr Film kam in den USA am 10. August in die Kinos – kurz vor dem Jahrestag der heftigen Ausschreitungen bei einer rechtsextremen Kundgebung in Charlottesville mit einer Toten und vielen Verletzten. War das nun Zufall oder Absicht? Wir wollten auf keinen Fall mehr warten. Der Film musste im August gezeigt werden und nicht im September. Denn ein Jahr nach den gewaltsamen Ausschreitungen werden die Rechtsextremen höchstwahrscheinlich zurückkommen. Man kann nur hoffen, dass dieses Mal die Polizei dabei ist. Angesichts des gesellschaftspolitischen Kontextes war es höchste Zeit für den Film. Sie mischen Ihren Filmen immer eine kräftige Dosis Humor unter. Glauben Sie, dass dadurch das Thema Rassismus besser vermittelt wird? Viele Regisseure arbeiten mit Humor und Ironie wie zum Beispiel Stanley Kubrick. Ich denke, das richtige Gleichgewicht ist dabei wichtig. Fragen: Sabine Glaubitz, dpa .

