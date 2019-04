von Jessica Stiegelmayer

Dieses Buch steckt voller Erlebnisse. Warum also nicht mit einem beginnen? Berlin, Sommerhitze, hippes Café. Sophie Passmann schaut dem Modeblogger Carl Jakob Haupt bei der Fruchtsaftschorle zu. Sie war pünktlich, er kam zu spät. Eineinhalb Stunden. Sagt er: Gestern Abend sei es etwas länger geworden, wie das halt manchmal so laufe. Aber egal, jetzt sei er ja da.

Also, wie sehe er, Haupt, das mit dem Feminismus? Und er erklärt: „Ich glaube natürlich schon, dass diese ganze Debatte, die wir führen, aus einer gewissen Langeweile heraus kommt, weil aktuell unser aller Leben total unspannend ist und genau gar nichts passiert.“

Feminismus als Luxusproblem

Das war so einer der Momente, in denen Sophie Passmann tief Luft holen musste. Und sie, 25, Moderatorin, Autorin, über 77.000 Twitter-Follower, notiert: „Feminismus als Luxusproblem der Postmoderne, das ist endlich mal was Neues. Es wird nie langweilig mit alten weißen Männern.“ Nun hat die Feministin ein Buch publiziert: „Alte weiße Männer – Ein Schlichtungsversuch.“

15 Männern saß sie gegenüber, Politikern und Medienmachern, auf einer Terrasse am Berliner Wannsee oder auf der Picknickdecke im Englischen Garten in München. Hat geredet und noch mehr reden lassen. Und immer wieder diese Frage gestellt: „Sind Sie ein alter weißer Mann?“

Sophie Passmanns Buch "Alte weiße Männer – ein Schlichtungsversuch" ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen (288 Seiten, 12 Euro). | Bild: Kiepenheuer & Witsch

Also einer dieser ewig Gestrigen, die sich immer überlegen fühlen und für ihre Privilegien blind sind, die Diskriminierung nicht kennen und Wandel als Bedrohung sehen.

Junge, aufmüpfige Frauen, die später in Aufsichtsräten, Chefetagen oder auf Ministerposten sitzen wollen? Das sei ja alles ganz nett, sagen alte weiße Männer, Gleichberechtigung, ja ja. Aber früher habe das doch auch gut geklappt, warum sollte sich denn jetzt alles ändern?

Keine Lust auf Veränderungen

Und überhaupt, wer eine mächtige Position innehat, brauche halt auch Erfahrung, das kann nicht jeder. Es werde schon seinen Grund haben, wenn einer da steht, wo er eben steht. Aber, liebe Frauen, das mit der Emanzipation im Kleinen macht ihr schon ganz toll.

„Der alte weiße Mann ist eher ein Typus Mensch“, meint Blogger und Journalist Sascha Lobo. Was ihn ausmache? „Dass sich alles um ihn herum dreht.“

Jetzt aber ein kleiner Ausflug in die Politik. Ein großer weißer Mann, kurz vor seinem 69. Geburtstag, liegt im Clinch mit Angela Merkel. Der Asylstreit zwischen CDU und CSU spitzt sich zu, da droht der Bundesinnenminister mit seinem Rücktritt. „Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat, so scheint es, ein Problem damit, sich von Frauen dominieren zu lassen. | Bild: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Hätte Horst Seehofer das auch gesagt, wenn in diesem Moment ein Mann Kanzler gewesen wäre? „Ich glaube, dass Horst Seehofer ganz erhebliche Probleme damit hat, von einer Frau dominiert und dirigiert zu werden“, findet – nein – nicht Sophie Passmann, sondern Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann. Und Lobo sagt: „Der klassische alte weiße Mann hat große gesellschaftliche Macht, die er nicht nur wahrnimmt, sondern für selbstverständlich hält.“

Männer, die ihre Macht missbrauchen, insbesondere gegenüber Frauen – die gibt es nach wie vor, das zeigte die #MeToo-Debatte. In ihr ging es am ende nicht nur um Sex, sondern um Macht.

Weiter im Gespräch: Lobo, „kluger Mann“ – findet Sophie Passmann. Weiß, dass sein Erfolg nicht allein mit seinem Können zusammenhängt, sondern schlicht auch mit seinem „Dasein als Mann“. Und doch fürchtet er sich nicht davor, dass ihm eine Frau etwas wegnehmen könnte. Er ist einer von den Guten, ein männlicher Feminist.

Der Journalist, Blogger und Buchautor Sascha Lobo gehört eher zur Kategorie männlicher Feminist. | Bild: Friso Gentsch / dpa

Von ihnen gibt es einige in Passmanns Buch. Claus von Wagner ist ein Paradebeispiel. Ja, früher hat der Kabarettist auch sexistische Witze gemacht, heute scheint ihm das immerhin ziemlich unangenehm zu sein. Er habe eben jetzt eine Tochter und darüber nachgedacht, wie die Welt ihr später begegnen wird.

Ach ja, dieses Argument höre sie oft, kommentiert Passmann. „Irgendwann ist eine Frau in mein Leben getreten, die mir wichtig ist, dadurch stellte ich fest, dass Frauen auch Menschen sind. Das war vielleicht aufregend!“

Was gut ist und was schlecht

Sie kann das unglaublich gut, solche Muster, Strukturen und Narrative aufdecken – herrlich ironisch oder auch zynisch. Manchmal lässt sie die Männer sich auch einfach selbst zerlegen. Passmann stellt zwar keine bahnbrechenden Thesen auf und sagt vieles, was andere schon vor ihr sagten. Aber sie hört zu, ohne wild um sich zu schlagen.

Nur, und das ist das größte Problem ihres Buchs: Sie macht es sich mit den Gesprächspartnern zu einfach. Wirklich viel Gegenwind kommt nicht. Wer schlichten will, muss sich aber an Extreme trauen. Wo sind sie, die klassischen alten weißen Männer? Und vor allem: Wo sind die Frauen?

Frauen, die vielleicht auch in eine andere Richtung gehen als die Autorin, nicht aus wohlhabendem Elternhaus stammen, Mitte 20 und weiß sind. Mit ihnen allen müsste Passmann sprechen, um zu schaffen, was sie selbst von den Männern erwartet: sich richtig verunsichern zu lassen.