Diese fünf Männerstimmen bringen das Musik-Erleben in Aufruhr. Die Initiatoren des Bodenseefestivals fragten bei Sabine Schürnbrand vom Allensbacher Kulturbüro einen besonderen Termin aus der Reihe Jazz am See in der Gnadenkirche an. Die Entscheidung für das sardische Vokalensemble Cuncordu e Tenore de Orosei, das traditionelle sardische Vokalmusik pflegt, erwie sich als Glücksfall. Da es zusammen mit dem niederländischen Jazz-Cellisten Ernst Reijseger spielte, passte es auch in den Bodenfessfestival-Schwerpunkt Benelux.

Eigentlich sind sie ein Trio mit den Stimmen Bassu (Bass), Contra (Bariton), Mesuvoche (Altstimme) und dem Vorsänger (Voche). Aber weil ihr Programm „The Face of God“ nicht nur alte sakrale Gesänge („a cuncordu“) birgt, sondern auch weltliche Lieder („a tenori“), teilen sich zwei Herren die Vorsänger-Rolle. Von Ferne klingt die Deklamation des Vorsängers auf – sogleich denkt man an karge Hochebenen, auf denen sardische Schäfer ihre Tiere weiden und rufen.

Singend ziehen sie zum Altar, nutzen auch im weiteren Programm immer wieder einmal Raumklänge, indem sie von verschiedenen Orten in der Kirche singen. Dem Vorsänger antworten Bariton und Bass, erst dann fällt die Altstimme ein – tief aus Brustkorb und Kehle klingen die kraftvollen Stimmen, die ein schlichtes polyphones System mit mitschwingenden Obertönen bilden – ursprünglich basierend auf einfachen Tierrufen von Schafen und Ochsen und Naturgeräuschen von Wind und Wasser.

Genau daraus entfaltet sich die mystische Wirkung, verleiht der Gesang, der die Linie durch zahlreiche Koloraturen verziert, tiefe Ruhe und religiöse Versenkung. Von Mund zu Mund wird der traditionelle Gesang, der mittlerweile zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, weiter gegeben. Auch sehr junge Sarden pflegen ihn schon. Der Körper trägt die Vibrationen. Durch gegenseitige Umarmungen „hören“ sie mit dem ganzen Körper, schirmen nur mit einer Hand ein Ohr von der Nachbarstimme ab.

So sieht es aus, wenn Sarden ihren traditionellen Gesang pflegen. | Bild: Veronika Pantel

Die archaische Kraft der religiösen liturgischen Gesänge, Marien-Hymnen und Prozessions-Lieder, die überbordende Lust an rhythmisch-fesselnden Spring-Tänzen oder gefühlvollen Liebesliedern überträgt sich sofort auf das begeisterte Publikum.

Cellist Ernst Reijseger, von Klassik, Jazz, Neuer Musik, Folk und Ethno geprägt, fügt sich nahtlos ein: Außer den Basistönen steuert er Zwischenparts bei, lässt sein Instrument singen und in hohen Flageoletts wimmern, zupft die Saiten wie beim Gitarrenspiel, nutzt den Korpus als Schlagwerk oder betätigt mit den Füßen eine Kiste, die Bordune wie beim Dudelsack hervorbringt. Oder er lädt drei der Sänger ein, zur Maultrommel zu greifen. Nicht nur die magischen Schattenbilder der Abendsonne, die durch die Kirchenfenster scheint, auch das Nah und Fern der Naturklänge wie Wind-Wispern oder Blätterrauschen füllen den Raum mit berührender Kraft.

Stehend gespendeten Applaus erlebt man nicht so oft in der Gnadenkirche, hier führt er zu Zugaben: Einem fröhlichen, im Gleichklang gesungenen Lied und einem Cello-Solo, das – mit dem Schalk im Nacken – sogar die Glockenschläge der Kirche persiflierend mit einbezieht. Dieser besondere Musik-Abend wirkt lange intensiv nach!