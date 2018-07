von Frank Armbruster

Diese Geschichte, das ist klar, ist nicht zu toppen. Der Auftritt von Alexander Gerst am Ende des Kraftwerk-Konzerts auf der Open-Air-Bühne vor dem Neuen Schloss in Stuttgart dürfte nicht nur einmalig in der Historie der Jazz Open bleiben, sondern Pop-Geschichte schreiben. Dass sich da plötzlich ein Astronaut aus 400 Kilometern Höhe in das Konzert einklinkt und beim Stück „Spacelab“ mit seinem Tablet-Computer mitspielt, dürfte auch die Hartgesottenen unter den 7000 Besuchern in Erstaunen versetzt haben. Es war das Sahnehäubchen auf einem Festival, das als das stimmigste und erfolgreichste in seiner Geschichte gelten kann.

Fast alle Konzerte dieser Jubiläums-Jazz-Open – zum 25. Mal fanden sie in Stuttgart statt – waren ausverkauft, mit 45.000 Besuchern gab es einen neuen Rekord. Das hat viel damit zu tun, dass die Veranstalter nach Jahren des Experimentierens für alle Stilrichtungen passende Spielorte gefunden haben. Die große Open-Air-Bühne auf dem Schlossplatz war den massentauglichen Pop-Konzerten vorbehalten. Hier ging es vor allem um gute Laune, und so begann die große Party mit der britischen Band Jamiroquai, die das spielte, was man von ihr erwartet hat: tanzbaren Funk ohne weitere Überraschungen. Es ging weiter mit einem umjubelten Auftritt von Jamie Cullum und Joss Stone, dann gab Kraftwerk sein Konzert. Gitarrist Lenny Kravitz lieferte sauberen Rock, das Festival endete mit einem Heimspiel der berühmtesten Söhne Stuttgarts, der Fantastischen Vier.

Die schönste Bühne des Festivals steht im Hof im Alten Schloss. Zauberhaft die Stimmung an den lauen Sommerabenden, wenn bei Anbruch der Dunkelheit die Galerien in sanftem Rot illuminiert wurden. Hier versammelte sich, was in der Jazz-Szene Rang und Namen hat: klassisch und dezent Gregory Porter mit seinem samtigen Bariton, experimentell die Gitarren-Legende Pat Metheny. Stanley Clarke erinnerte mit seinem furiosen Auftritt an die wilden Jazzrock-Zeiten der 1980er-Jahre, der smarte Till Brönner wickelte mit seinem wohltemperierten Westcoast-Jazz nicht nur die Damen um den Finger. Cooler geht es kaum.

Das eigentliche Herz der Jazz Open freilich schlägt im Jazzclub Bix, wo auch in diesem Jahr das musikalisch überragende Konzert stattfand. Der Saxofonist Chico Freeman spielte mit seiner Band vor einer zwar überschaubaren, aber begeisterten Schar von Fans. So ist das: Die Zahl der Zuhörer steht manchmal im umgekehrten Verhältnis zur Qualität der Musik. Eine Erfahrung, aus der die Veranstalter Lehren gezogen haben.

