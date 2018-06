Viel mehr Norden geht nicht. Eine Ouvertüre, die von der Landschaft der Hebriden inspiriert ist, das Violinkonzert eines Finnen und schließlich noch die Symphonie eines Dänen – im Abo-Programm der Südwestdeutschen Philharmonie ging es dieses Mal hoch hinauf. Auch die holländische Solistin Isabelle van Keulen passte da gewissermaßen ins Bild. Am Pult stand allerdings nicht der finnische Chefdirigent der Philharmonie, sondern mit Marcus Bosch ein Schwabe. Aber manchmal erschließen sich die Schönheiten der Fremde ja erst aus der Distanz. Jedenfalls dürfte manch einer nach diesem Konzert neugierig geworden sein auf den dänischen Komponisten Carl Nielsen, dessen 4. Symphonie hier erklungen war.

Man hört sie eher selten hierzulande. Wobei „Schönheit“ eigentlich das falsche Wort ist, um die Musik zu beschreiben. Sie widerspricht so ganz und gar dem Klischee des nordischen Schwelgens in Melancholie und Weite, wie es Sibelius’ Violinkonzert erfüllt. Aber sie ist wohl auch weniger von nordischen Landschaften inspiriert, sondern entstand unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Und genauso schroff klingt sie auch.

Dramaturgisch gesehen ist sie wie auf den Kopf gestellt. Sie beginnt media in res im Forte. Eine Einleitung spart sich Nielsen und zieht gleich den ersten Höhepunkt vor. Erst später wird es ruhiger. Aber auch dann noch prägt eine Art kalkulierter Unberechenbarkeit das Stück. Ständig konfrontiert der Komponist den Hörer mit neuen Ideen. Blechbläser, die sich Wagner nicht bombastischer hätte ausdenken können, stehen nackten solistischen Passagen gegenüber. Nielson nutzt barocke Fugentechnik genauso wie Choralhaftes. Modale Klangwelten wechseln mit triumphaler Tonalität. Aus dem zweiten Satz macht Nielsen eine vordergründig harmlose Holzbläseridylle. Aber immer wieder brechen sich dissonante Explosionen Bahn, oder es liefern sich – wie im lezten Satz – die Pauken ein Duell.

Marcus Bosch ist da in seinem Element. Kürzlich erst hat er mit der Philharmonie im Konstanzer Münster Bruckners Sechster ein Update verpasst. Auch Bruckners symphonische Architektur gilt ja bisweilen als eher blockhaft montiert anstatt logisch entwickelt. In gewisser Weise trifft das auch auf Nielsens Symphonie zu, auch wenn sie stilistisch bunter klingt. Unter Boschs Dirigat aber, das aus dem Vollen schöpft, fügt sich schließlich alles Heterogene doch noch logisch zusammen.

Schon Mendelssohns „Hebriden-Ouvertüre“ war Bosch mit Elan angegangen. Das Orchester brauchte einen Moment, um sich auf das zügige Tempo einzustellen, dann aber entwickelte sich eine schwungvoll musizierte Ouvertüre, die keine Wünsche offen ließ. Das Orchester und sein Erster Gastdirigent sind, so der Eindruck, inzwischen bestens aufeinander eingespielt.

Nicht ganz so reibungslos funktionierte das Violinkonzert von Jean Sibelius, wo Bosch zwischen Orchester und Solistin stärker vermitteln musste. Isabelle van Keulen entwickelte ihren Solopart aus einer entrückten Klangwelt heraus, die aber zunehmend geerdet wird. Im Grunde ist das Konzert eine Mischung aus virtuosem Schaustück und traumverlorener nordischer Klanglandschaftsmalerei. Van Keulens Ton ist entsprechend rau, wie das nordische Klima. Der Klang steht hier stets im Mittelpunkt, weniger die perfekte Intonation. Von einer ganz anderen Seite zeigte sich van Keulen schließlich noch in der Zugabe, wo sie die Aria aus Bachs Goldbergvariationen spielte – filigran, mit aller Verzierungskunst. Alte Musik kann sie also auch.

Weiterer Termin: Sonntag, 10. Juni, 18 Uhr

.Einen Mitschnitt der Hebriden-Ouvertüre aus dem Philharmonie-Konzert finden Sie hier: www.sk.de

Das letzte Aboprogramm Mit den Konzerten am 15. Juni, 19.30 Uhr, und 17. Juni, 18 Uhr, im Konzil geht die Abo-Saison der Südwestdeutschen Philharmonie zu Ende. Auf dem Programm steht unter anderem eine Gegenüberstellung zweier „Peer Gynt“-Vertonungen. Die eine, bekannte, stammt von Edvard Grieg. Die andere von dessen fünfzig Jahre jüngerem Landsmann Harald Sæverud. Außerdem erklingt Camille Saint-Saëns 3. Violinkonzert. Solistin ist die Schweizerin Esther Hoppe. Am Pult steht Ari Rasilainen. Karten: Tel. 07531 900-150 oder: www.philharmonie-konstanz.de. (esd)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein