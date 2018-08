von Doris Burger

„Das Bahnbrechende kann man heute oft nicht mehr nachvollziehen“, sagt Markus Hug in seiner Einführung im Haus auf der Alb. Dazu zeigt er fahrradfahrende Frauen und Automobile, vor über hundert Jahre unerhört provokante Erscheinungen.

Heute dreht sich nach beidem keiner mehr um, wir hätten viel zu tun. Auch die Bauhaus-Architektur und ihre Formensprache in Wohndesign und Grafik sind uns inzwischen so geläufig, dass kaum noch nachzuvollziehen ist, was die Zeitgenossen so aufwühlte. Was bitte soll an Flachdächern und weißen Kuben revolutionär sein? So spaziert man durch die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe, von Bauhaus-Gründer Walter Gropius Ende der 1920er Jahre als Ausstellung Neuen Bauens errichtet, und wundert sich.

Was damals als Armenviertel und „Jammerstock“ verrufen war, ist heute ein begehrtes Wohnviertel. Bewerber stehen bei der Genossenschaft Schlange, um eine der praktischen und bis heute preisgünstigen Wohnungen oder eines der schmalen Reihenhäuser mieten zu können. Innenstadtnah, mit bester Verkehrsanbindung und dennoch ruhig. Im früheren Waschhaus, einer innovativen Einrichtung mit Waschmaschinen und bis in die 1960er Jahre gemeinschaftlich genutzt, planen heute Architekten neue Gebäude.

Auch der Weissenhof in Stuttgart, die zweite große Bauhaus-Siedlung im Süden, erregt heute eher Bewunderung denn Abscheu. Zumal seit die beiden von Le Corbusier geplanten und selbst eingerichteten Häuser 2016 zum UNESCO-Welterbe geadelt wurden.

Als Urlaub noch unüblich war

Ein weiteres Beispiel zeigt das „Haus auf der Alb“ in Bad Urach, inzwischen Tagungszentrum der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Markus Hug leitete es seit der Renovierung und Wiedereröffnung 1992, seit kurzem ist er im Ruhestand und selbst nur noch Gast im Haus. Doch er kennt die Geschichte wie kein Zweiter.

Konzipiert wurde das Haus auf der Alb als Erholungsheim für einfache Kaufleute. Bereits 1910 hatte Joseph Baum, ein Textilfabrikant aus Wiesbaden „ein soziales Problem des Kaufmannstandes“ erkannt und beschrieben: schlechte Wohnungen, düster und eng, lange Arbeitszeiten und dadurch bedingte Krankheiten wie „Haltungsschäden, Augen- und Nervenleiden, Erschöpfungssyndrome“. Erst 1895 war der Sonntag als einheitlich arbeitsfrei festgelegt worden, Urlaub noch keineswegs Usus. Denn er erfordert ein Mehr an Zeit und vor allem an Geld, das die wenigsten aufbringen konnten.

Urlaub war damit eine völlig neue Idee für den unteren Mittelstand. Den Unternehmern wurde sie mit dem Leitspruch: „Erholte Angestellte leisten mehr“, versucht schmackhaft zu machen. Fortschrittliche Arbeitgeber investierten in der Folge in die Erholungsheime und erhielten dafür Belegungskontingente.

Das Haus passt sich dem Gelände an

Nach dem Weltkrieg hatte sich der Geschmack gewandelt, und auch der Etat war geschrumpft. Da kam der Stuttgarter Architekt Adolf Gustav Schneck zum Zug. Er baute modern, licht, transparent – und weit weniger aufwändig. Dazu dem Gelände perfekt angepasst, um kostspielige Erdarbeiten zu vermeiden.

Was von außen schlicht aussieht, entwickelt Raffinesse im Inneren. Der große Speise- und Tagungsraum öffnet sich mit umlaufender Fensterfront zur hügeligen Landschaft, die breiten Hebefenster lassen sich noch heute mit zwei Handgriffen öffnen, wie Markus Hug demonstriert. Zunächst war Schneck Sattler und Polsterer, und so entwarf er nicht nur die gesamte Anlage mit den perfekt platzierten Seitenflügeln und dem kleinen Aussichtsturm, sondern auch die Möbel fürs Haus. Selbst der Flügel im Tagungsraum stammt vom Architekten.

Man staunt über die Betten, die als Zugeständnis an den heutigen Gast durch Nachbauten ersetzt wurden, länger und unten offen ist das jetzige Modell. Ebenso über die „Nachtkästle“, wie Hug sie nennt, die unter Denkmalschutz stehen. Die Zimmer sind mit integriertem Waschabteil funktional eingerichtet und für heutige Verhältnisse klein.

Eine Hochschule zum Wohlfühlen

Das Beispiel der Bauhaus-Architektur im Land ist die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Baubeginn war 1953, der

Entwurf stammt vom Schweizer Architekten und Bauhauslehrer Max Bill. Bereits 1968 wurde die Hochschule wieder geschlossen, doch schon in den frühen 70er Jahren wurde das Ensemble unter Denkmalschutz gestellt: als eine der ersten Sichtbetonbauten Deutschlands.

Unscheinbar auch hier von außen, doch von großer Qualität im Innern. Die „Verkehrsflächen“ nahmen ein Drittel der Gesamtfläche ein, was weite Flure voller Licht ergab. Grauer Terrazzoboden, Wände aus weiß gestrichenem Backstein, dazu Fichtenholz. Fantastische Blickachsen im Gebäude, verschiedene Ebenen, die raffiniert verbunden sind. Eine Hochschule, in der man sich sofort wohlfühlt. Unterrichtet wurde nach den Prinzipien des Bauhauses.

Das Handwerk und natürlich die Funktionalität wurden groß geschrieben: Und so entstand en passant der „Ulmer Hocker“. Drei Teile aus preiswertem Nadelholz, die schmalen, mittig vertieften Kuven aus beständiger Buche, dazu ein raffiniert eingepasster Besenstil für die Stabilität. Alles perfekt geformt und geschliffen. Für 11 Mark kam er aus der Holzwerkstatt und war in jedem Ulmer Studentenhaushalt zu finden: als Hocker, als Regal oder auch als Nachttisch. Im Museum der Hochschule ist er wieder zu kaufen: inzwischen für 140 Euro oder geölt für 150 Euro. Ein stolzer Preis. Doch ein wahrlich nachhaltiges Design – und praktisch bis heute.

