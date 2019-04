Bilder haben eine größere Macht als die Politik. Niemand weiß das so gut, wie die Politiker selbst. Daher geht es bei Staatsbesuchen und Staatsempfängen vor allem um die Inszenierung von Bildern und deren Symbolen. Einander die Hand zu schütteln, kann ein Zeichen des Friedens sein – es kann aber auch, so wie Donald Trump es praktiziert, zu einem Kräftemessen werden, bei dem es um Männlichkeit, aber auch um politische Macht geht. Wer hat hier wen im Griff? Wer nachgibt, könnte möglicherweise auch bei politischen Verhandlungen schneller einknicken.

Bilder vermitteln solche Botschaften in Sekundenschnelle und ohne lange Erklärungen. Daher nutzen Politiker sie gerne. Schon als der amerikanische Präsident Richard Nixon 1972 die Volksrepublik China besuchte, versuchte auch er die historische Bedeutung dieser diplomatischen Annäherung in wohl gesetzten Bildern festzuhalten.

Wenn Feinde zu Freunden werden

In den Memoiren von Henry Kissinger kann man nachlesen, wie detailliert die Ankunft Nixons am Flughafen in Peking geplant war. „Der Präsident sollte bei den ersten Begegnung mit Chou En-lai allein auf den Bildschirmen erscheinen“, heißt es dort. Schließlich wurde der historische Moment live in die amerikanischen Haushalte übertragen. Und damit dabei nichts schief ging, blockierte ein Bodyguard den Mittelgang der Air Force, damit nach Nixon niemand zu früh aus dem Flugzeug aussteigen konnte.

Nixon landet 1972 in Peking. Die Bilder von Ankunft und Handschlag mit dem chinesischen Premierminister Chou En-lai wurden im Fernsehen live übertragen. | Bild: AFP

So stand dem Bild vom historischen Handschlag buchstäblich niemand im Wege. Auf derselben Reise entstanden auch Bilder von Nixon und dem fast achtzigjährigen Mao Tse-tung oder Bilder, wie sich Nixon und Chou En-lai beim Bankett zuprosten. Fast könnte man meinen, die beiden Erzfeinde würden sich aufrichtig mögen.

Eine Oper über den Chinabesuch

All diese Bilder greift auch die Oper „Nixon in China“ auf, die der amerikanische Komponist John Adams auf ein Libretto von Alice Goodman komponierte und die 15 Jahre nach dem historischen Ereignis uraufgeführt wurde. Wenn „Nixon in China“ nun in Stuttgart erneut auf die Bühne kommt, geht es allerdings nicht mehr um eine korrekte Rekonstruktion des Chinabesuchs. Regisseur Marco Štorman stellt die Nixon-Bilder in den Kontext anderer ikonografischer Bilder und schafft – wenn auch eher auf abstrakter Ebene – Bezüge zur Gegenwart.

Wenn Štormans Nixon in Peking ankommt, rammt er erst mal eine amerikanische Fahne in den Boden, so als sei er gerade auf dem Mond gelandet (Bühne: Frauke Löffel). Und auch sein weiteres Verhalten lässt nicht gerade Feinfühligkeit für die fremden Sitten erkennen. Fast unmöglich, dabei nicht an den aktuellen amerikanischen Präsidenten zu denken, obwohl die Bühnenfigur keine direkten Ähnlichkeiten mit ihm hat (Kostüme: Sara Schwartz). Und übrigens auch nicht mit Nixon.

Wenn Nixon (Michael Mayes) in Peking ankommt, rammt er erst mal die amerikanische Fahne in den Boden, so als sei er gerade auf dem Mond gelandet. | Bild: Matthias Baus

Schon bei der Uraufführung ist es nicht allein darum gegangen, die realen Vorgänge detailgetreu abzubilden. Zwar handelte sich das Stück die fragwürdige Etikette einer „CNN-Oper“ ein. Und tatsächlich setzt die Oper mit der Ankunft der Amerikaner in Peking quasi dokumentarisch an, blendet aber in ihrem Verlauf immer weiter ins Psychologische über, zeigt die Menschen hinter den Bildern – und wie hier zwei Kulturen aufeinandertreffen, die einfach nicht zueinander finden.

Sie bleiben sich fremd

Vor allem Letzteres vermittelt Marco Štormans Inszenierung eindrücklich. Alles Händeschütteln und Zuprosten täuscht nicht darüber hinweg, wie fremd sich die Beteiligten bleiben. Mit der betont jovialen Art Nixons (Michael Mayes) scheinen die Chinesen wenig anfangen zu können. Mit steinerner Miene steht Chou En-lai (Jarrett Ott) da und lässt Nixons gespielten Überschwang an sich abperlen. Und der zynische Philosoph, als der sich Mao (Matthias Klink) entpuppt, passt ohnehin nicht in Nixons Bild. Umgekehrt haben Nixon und seine Frau Pat (Katherine Manley) wenig Sinn für den propagandistischen Symbolgehalt des Balletts „Das Rote Frauenbatallion“, mit dem sich Mao und seine Frau Chiang Ch’ing (Gan-ya Ben-gur Akselrod) wie Sektenführer inszenieren.

In dem Ballett "Das Rote Frauenbatallion" inszenieren sich Mao (Matthias Klink) und seine Frau (Gan-ya Ben-gur Akselrod) wie Sektenführer. Im Hintergrund Jarrett Ott (Chou En-lai) und Michael Mayes (Richard Nixon). | Bild: Matthias Baus

Štormans Bemühen, die Inszenierung keinesfalls zu dokumentarisch aussehen zu lassen, ist Stärke und Schwäche zugleich. Stärke, weil eine Art Bio-Pic auf der Opernbühne schnell langweilen würde. Und Schwäche, weil Štormans Vermeidungsstrategie zu einem Grad an Abstraktion führt, die manche Szene allzu um die Ecke gedacht wirken lässt. Da geht die Unmittelbarkeit verloren.

Eine neue Tonsprache – suggestiv und bühnentauglich

Diese allerdings ist ohnehin vor allem der Musik von John Adams zuzuschreiben. Sie ist suggestiv und auf ganz eigene Art bühnentauglich. Der Komponist beerbt die Minimal Music eines Philipp Glass, begreift deren Philosophie der betont monotonen, psychedelisch wirkenden Repetitions-Schleifen allerdings als bloße, verfügbare Technik, um sie für andere, nämlich neo-romantische Ausdrucksformen nutzbar zu machen. So hat Adams eine neue Tonsprache entwickelt, ohne Neue Musik im engeren Sinne zu sein.

Das hat ihm in den Achtzigerjahren Vorwürfe von verschiedenen Seiten eingebracht – von minimalistischen Puristen ebenso wie von denen, die in der effektsicheren Musik zu viel Populismus witterten. Doch mit dreißig Jahren Abstand muss man Adams zugestehen: Bei aller Opulenz und Klangmalerei ist seine Musik immer auch komplex und vielschichtig. Und nicht zuletzt steckt sie voller rhythmischer Fallstricke.

Denen allerdings weiß das Staatsorchester unter Leitung von André de Ridder souverän auszuweichen. Zusammen mit dem Opernchor und dem versierten Solistenensemble sorgt es für einen insbesondere musikalisch eindrücklichen Opernabend, mit dem Stuttgart einmal mehr als Haus der zeitgenössischen Musik glänzen kann.

Weitere Aufführungen: 12. und 20. April; 3., 9. und 11. Mai. Infos und Tickets:

http://www.staatsoper-stuttgart.de