Für die Berliner Mauer sieht es neuerdings schlecht aus. Jedenfalls für jene Version, die eine Gruppe von Künstlern an prominenter Stelle aufstapeln wollte. Geplant war, sie am Boulevard Unter den Linden zu errichten, wobei das Kronprinzenpalais eingeschlossen werden sollte. Viele Prominente fanden diese Idee großartig, auch wenn die Anwohner protestierten. Komisch: Alle Befürworter des Bauwerks wohnen nicht innerhalb des gemauerten Gevierts, sondern außerhalb. Sie wohnen in Berlin-Dahlem, in Bochum oder auch in München.

Jetzt bekommt das Projekt kaber eine behördliche Genehmigung. Dabei rumort es in der Bevölkerung, dass die Mauer auch ihre Vorzüge hatte. Dass Ostdeutsche und Westdeutsche sich noch lieber hätten, wenn sie wieder fein getrennt wären. Dass man sich an Weihnachten Pakete schicken würde mit Postkarten, auf denen steht: Liebe Brüder und Schwestern.

Nähe heißt nicht Sympathie

Diese schönen Worte sind verschwunden. Seit dem Mauerfall haben wir Nähe, und Nähe schafft nicht unbedingt Sympathie. Warum nicht ein klitzekleines Mäuerchen mit vielen Blumentöpfen und ohne Schussanlagen, das von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald den Pflock einhaut? Die Grenzkontrollen wären dann nicht so grimmig wie früher, als die Sitzbank aus dem VW Käfer herausgerissen wurden. Der Grenzsaum würde waffenlos blühen, eine wertvolle Öko-Nische für seltenes Getier, das nach 1989 vertrieben wurde wegen dem Nationalen. Es wäre eine Linie des Friedens.

Mit anderen Worten: Der Osten wäre wieder für sich. Ein eigener Staat mit eigener Kanzlerin. Mit Trabis statt Toyotas. Natürlich wäre dieser Westwall durchlässig. Man wird alles durchwinken, solange das neue Deutschland-Ost noch nicht in der EU ist. Die Wessis werden gerne gen Osten fahren, weil sie wissen, dass sie abends wieder zu Hause sind. Und umgekehrt gilt dasselbe. Staaten sind wie Verwandtschaftsbesuche: Selten macht wertvoll.

Neuer Schwung für die Nation

Der müde gewordenen Nation würde das Mäuerchen neuen Schwung geben. Neckermann wird dann Sprachreisen nach Sachsen anbieten. Die schulische Abschlussfahrt führt nicht mehr nach Paris, sondern ins Erzgebirge; die Schüler sind in einer sächsischen Familie untergebracht. „Deutschland – deine Dialekte“ wird zum Renner aller Programme der Volkshochschulen. Im Gegenzug buchen Ostbürger eine Bildungsreise nach Köln. Unter der Überschrift „Multikulturell im Alltag – eine Chance“ werden Menschen von der Mecklenburger Seenplatte spielerisch in den interkulturellen Dialog eingeführt. Sie warten darauf.

Dann wäre da noch die Sache mit dem Geld. Der Soli würde natürlich geschleift. Einst wurde er als Kummerpfennig eingeführt, um dem Osten auf die Beine zu helfen. Inzwischen sind die Straßen zwischen Greifswald so glatt wie in der Schweiz.

Und Berlin? Die Hauptstadt käme endlich wieder zu sich selbst. Berlin war nie liebenswert lässiger als vor der Wende. Das sagen alle, die vor 1989 in der hochsubventionierten Metropole hausten. Vielleicht kämen dann ein paar verunsicherte Touristen weniger an die Spree. Doch die Berliner hüben und drüben werden den neuen Limes lieben. Sie wären endlich dort, wo auch Berliner am liebsten sind: für sich und in der Laube.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein