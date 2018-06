von Jeremias Heppeler

Gute Pop-Musik erzeugt oft Filme im Kopf. Im Idealfall reichen schon wenige Töne, um den Hörer dank seines eigenen Erinnerungs-Apparats in andere Realitäten zu transportieren. Bayuks Debüt besitzt diese Kraft in Reinform: Wenn etwa in „Old June“ zu Beginn die vermeintlich dysfunktionalen Klatsch-Passagen einsetzen und im Hintergrund melancholische Streicher-Samples herumtropfen, dann findet man sich als Hörer umgehend in einen seltsamen Fantasie-Welt wieder.

Das Album „Rage Tapes“ pendelt zwischen total reduzierten, nur dezent elektrifizierten Indie-Nummern („Shot Me“) und hoch komplexen, unzählige Schichten übereinander faltenden Pop-Hymnen („Haaappiiiiiiiiiiiiiinneeeezz“ oder „Phantom Track“) – und doch ergibt sich homogenes Gesamtbild von geradezu magnetischer Anziehungskraft.

Der Grund dafür liegt in der Entstehungsgeschichte von Bayuks Musik: Manche Songs sind zehn Jahre alt, Bayuk (der eigenlich Magnus Hesse heißt) schrieb sie als Teenager mit gebrochenen Herzen auf der Bettkante. Normalerweise lässt man solche Kompositionen peinlich berührt im Mülleimer verschwinden, hier aber werden sie zur Spur, zum elementaren Verweis auf das eigene Ich, ohne ihre Melancholie zu ernst zu nehmen oder aber sie lächerlich zu machen.

Bayuks Album "Rage Tapes" bietet Hardcore-Pop. | Bild: Rage Tapes / Believe Digital / Soulfood

Entscheidend ist die Leichtigkeit, mit der Bayuk sein Album geschmiedet hat. Wenn er etwa im wunderbaren „The Beasts Have Arrived“ singt „Please don't die before my eyes“ (Bitte stirb nicht vor meinen Augen), könnte das auch in Richtung prätentiöse Schwermut abdriften, doch aufgrund der beinahe verspielten Struktur des Songs kann man beim Hören nur breit grinsen.

