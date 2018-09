Vielleicht übt das Vergangene über die Gegenwart mehr Macht aus, als wir glauben. Der in Wien praktizierende Psychiater Dr. Robert Lenobel zum Beispiel hat ein Leben lang auf seine jüdischen Wurzeln nicht viel Acht gegeben. Der Tod seiner Großeltern mütterlicherseits im Konzentrationslager, der Selbstmord seiner Großeltern väterlicherseits nach ihrem Überleben des Holocausts: Das alles hat nicht viel mit ihm zu tun. Oder vielmehr: Es soll nicht viel mit ihm zu tun haben. Dabei ist er schon von Berufs wegen an Familiengeschichten interessiert. Bloß betrifft das jene seiner Patienten. Nicht die eigene.

Noch konsequenter als Dr. Lenobel versucht dessen Schwester Jetti dem Schatten ihrer eigenen Geschichte zu entkommen. Alle paar Jahre, davon ist sie überzeugt, lässt sich eine Identität völlig neu konstruieren. Mit der Jetti von gestern soll die von heute nichts gemein haben. Und die Jetti von morgen ist hoffentlich ein ganz anderer Mensch als die von heute.

Flucht vor der Vergangenheit

In seinem neuen Roman „Bruder und Schwester Lenobel“ spielt der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier am Beispiel dieser beiden Protagonisten zwei Variationen der Vergangenheitsflucht durch. Auf der einen Seite steht der am Aufarbeitungs-Diskurs der 60er- und 70er-Jahre geschulte Intellektuelle. Sein Menschenbild ist ein rationales mit Tendenz zum Zynismus: Selbst als Psychiater unterwegs, mag er an die Existenz einer menschlichen Seele nicht glauben. Auf der anderen Seite steht die pragmatische Schwester, die mit dem Verkauf einer Kunstsammlung von dubioser Herkunft dem Bruder überhaupt erst sein Studium ermöglicht hat. Jetti lässt sich von Emotionen treiben, stürzt sich von einer Liebschaft in die nächste, jede Beziehung steht gleich für ein neues Leben.

Und welches Modell funktioniert nun besser, um eine schwierige, bisweilen auch traumatische Vergangenheit zu verdrängen? Immer derselbe Mensch bleiben oder sich ständig neu erfinden? Das Leben analysieren oder aber es im Gegenteil genießen?

Michael Köhlmeiers neuer Roman "Bruder und Schwester Lenobel" ist im Hanser-Verlag München erschienen (544 Seiten, 26 Euro). | Bild: Hanser-Verlag

Das intellektuelle Modell jedenfalls offenbart schon früh seine Schwächen. Dr. Lenobels Ehefrau nämlich sieht sich gerade als Nicht-Jüdin dazu berufen, ihrer empfundenen historischen Verantwortung gerecht zu werden – aus ganz und gar intellektuellen Gründen. Mit Eifer stürzt sie sich deshalb in die Erforschung des Holocaust. Dabei verklärt sie problematische Figuren wie den litauisch-israelischen Aktivisten Abba Kovner zum Helden. Kovner hatte geplant, als Vergeltung für die Verbrechen der Nazis das Trinkwasser deutscher Großstädte zu vergiften.

Angesichts einer solch naiven Form des Intellektualismus sieht sich Dr. Lenobel doch noch genötigt, sich mit seiner jüdischen Familienherkunft befassen. Und mehr noch: Als er sich aus heiterem Himmel in eine seiner Patientinnen verliebt, gerät auch sein zynisch-rationales Menschenbild vollends ins Wanken. Er erkennt, dass er seine Frau zwar als Partnerin geschätzt, tatsächlich aber nie geliebt hat.

Lebensentwurf stößt an Grenzen

Doch auch Jetti muss lernen, dass ihr pragmatischer, am Heute orientierter Lebensentwurf spätestens dort an seine Grenzen stößt, wo andere höheren Idealen entgegenstreben. Als sie ihrer jüngsten Eroberung wieder überdrüssig wird und sie sich mit dem üblichen Sprüchlein („Ich glaube, wir beide sind an unser Ende gelangt.“) von dem Mann loszusagen versucht, da mutiert der Freund plötzlich zum Stalker. Er lauert ihr an ihrer Wohnungstür auf, haut wutentbrannt das neue Auto in Stücke und lässt sich selbst dann noch nicht abwimmeln, als er krankenhausreif geprügelt wird: Diese Vergangenheit wird Jetti nicht mehr so leicht los wie in früheren Fällen.

Köhlmeier erzählt das mit staunenswerter Detailgenauigkeit und untrüglichem Blick für die menschlichen Abgründe. Indem er den Schriftsteller Sebastian Lukasser als Bindeglied zwischen seinen zur Vereinzelung neigenden Figuren einfügt (dieser Charakter tritt in vielen Romanen Köhlmeiers auf), porträtiert er sich stellenweise selbst, etwa in einem wunderbar ironischen Rückblick auf den Verriss seines „Kalypso“-Romans durch das „Literarische Quartett“ Ende der 90er-Jahre. Lukasser ist nicht nur Beobachter, sondern aktiv Handelnder und Erzählender – vieles spricht dafür, dass die zu jedem Anfang eines neuen Kapitels eingestreuten Märchen auf ihn zurückgehen.

Der Sohn tritt das Erbe an

Am Ende ist es Dr. Lenobels behäbigem Sohn vorbehalten, so etwas wie ein Erbe dieses gescheiterten Ringens um Identität anzutreten. Hanno heißt er und lässt damit wohl nicht zufällig an den unglücklichen jüngsten Spross der Familie Buddenbrook denken.

Lenobel selbst ist da schon nach Jerusalem ausgewandert (mit seinem unangekündigten Verschwinden lässt Köhlmeier den Roman auch beginnen). Die Frage nach seiner Identität beantwortet er wie folgt: Sähe er sich als Jude wegen seines Blutes, so wäre er ein Rassist. Bezeichnete er sich als Jude wegen seiner Religion, so wäre er ein Lügner. Und definierte er sich als Jude, allein weil seine Großeltern und so viele andere verfolgt worden sind, so müsste er ein Hochstapler sein. „Also bleibt mir nichts anderes, als mich ex negativo zu definieren: Ich bin ein Jude, wie er im Buche steht, nämlich all das, was er nicht ist und nicht sein will.“ Es ist immer die Gesellschaft, die dem Einzelnen seine Identität aufzwingt. Selten ist dieses Phänomen eindrucksvoller beschrieben worden als in Köhlmeiers Roman.

Der Autor Michael Köhlmeier, geboren 1949 in Hard (Vorarlberg), lebt als Schriftsteller

in Hohenems (Vorarlberg) und Wien. Köhlmeier wurde ab Anfang der 1970er-Jahre mit Hörspielen und kürzeren Prosatexten bekannt. Seit Anfang der 1980er-Jahre ist ein umfangreiches Romanwerk entstanden. Mit „Abendland“ (2007) landete er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Köhlmeier ist seit 1981 mit der Autorin Monika Helfer verheiratet, das Paar hat vier Kinder – Tochter Paula starb jedoch 2003. Köhlmeier erhielt zahlreiche Preise, unter anderem 2008 den Bodensee-Literaturpreis. Der 68-Jährige schaltet sich immer wieder in politische Debatten ein – zuletzt erregte er Aufsehen, als er Österreichs Regierungspartei FPÖ Antisemitismus und Rassismus vorwarf.

