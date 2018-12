Kann Musik heroisch sein? Und wenn ja, wie klingt das dann? Die Südwestdeutsche Philharmonie hat ihr Abo-Konzert kurz vor Weihnachten unter das Motto "heroisch" gestellt. Geschuldet ist der Titel natürlich Beethovens dritter Symphonie, der "Eroica", dem zentralen Programmpunkt des Abends. Und wenn man der (um es gleich vorweg zu nehmen: fulminanten) Interpretation durch Marcus Bosch folgte, stellte sich diese Frage etwas anders: was verstehen wir überhaupt unter einer heroischen, gar heldenhaften Musik?

Für Bosch schien zumindest eines klar: Eine heroische Musik ist nicht automatisch pompös oder gar pathetisch. Dafür nimmt er den ersten Satz zu zügig. Eine napoleonisch geschwellte Brust hat da keinen Platz. Zumal Bosch von Anfang an jeden einzelnen Instrumentaleinsatz, jede Geste sehr genau gestaltet und so ein komplexes und abwechslungsreiches Gefüge schafft mit zahllosen Auf- und Abschwüngen. Diese Musik ist dramatisch, kräftig, federnd, sie ringt mit sich. Man kann in dem leidenschaftlichen Kampf ein Wesensmerkmal des Helden sehen. Man könnte aber auch sagen: Diese Musik ist insgesamt zu nahe am Menschen, um heldenhaft zu sein. Gerade das macht sie so spannend.

Marcus Bosch, Erster Gastdirigent der Philharmonie, hielt in der "Eroica" den Motor permanent am Laufen. | Bild: Thomas Niedermüller

Das setzt sich im zweiten Satz fort, dem Trauermarsch, der oft als Antithese zum ersten Satz gesehen wird. Auch hier menschelt es bei Bosch: in die Trauer, in die Todesmusik mischt sich immer wieder eine gehörige Portion Groll – die die abgrundtiefe Verzweiflung, die im Hauptthema liegt, nur umso stärker wirken lässt.

Mit dem leichtfüßigen dritten und dem potpourriartigen vierten Satz setzt Bosch seine Linie ungebrochen fort. Er hält den Motor permanent am Laufen. Langeweile kommt in dieser immerhin rund 55-minütigen Symphonie an keiner Stelle auf. Und es ist einfach toll zu sehen und zu hören, mit welcher Leidenschaft die Orchestermusiker dem Dirigenten folgen. Das Publikum dankt es mit lautstarkem Applaus.

Viel Beifall gab es auch für den jungen Solisten des Abends, den 30-jährigen Brasilianer Fabio Martino, der Beethovens 3. Klavierkonzert interpretierte. Resolut steigt er ins Konzert ein, zeigt bald aber auch ein paar sanftere Farben. Er braucht eine gewisse Zeit, um sich einzuspielen, brilliert dann aber auch immer wieder mit perlendem Zierwerk.

Der brasilianische Pianist Fabio Martino interpretierte Beethovens drittes Klavierkonzert. | Bild: ©GermaniaHeibe

Dass (wie in der Kadenz) ein bisschen Show auch mit zum Spiel gehört, hat er offenbar früh verinnerlicht. Ob man damit einem Beethoven-Klavierkonzert gerecht wird, ist letztlich die Frage, die an diesem Abend offen bleibt. Der Mittelsatz gerät allzu getragen. Martino spielt ihn eher wie einen Rachmaninow, sehr gefühlig mit vielen Rubati, die hier aufgesetzter klingen als sie sollten. Welch fulminanter Virtuose in dem jungen Kerl steckt, machte dann vor allem die Zugabe deutlich: Alberto Ginasteras "Danza del Gaucho Matrero" ist ein atemloser Ritt durch ein Sperrfeuer wilder Dissonanzen. Man würde, denkt man sich da, Fabio Martino gerne mal als Interpreten neuerer Musik hören.

Zwischen dem 3. Klavierkonzert und der 3. Symphonie gibt es einige Verbindungen. So steht das Klavierkonzert c-Moll in der parallelen Molltonart zum Es-Dur der "Eroica". Aber auch die beiden Widmungsträger – Prinz Louis Ferdinand von Preußen (Klavierkonzert) und Fürst Lobkowitz (Eroica) – waren miteinander befreundet. Ergänzt wurde das Programm passend dazu mit Arnold Schönbergs "Ode an Napoleon Bonaparte" für Sprecher, Klavier und Streichorchester. Passend deswegen, weil Beethoven, so erzählt man es sich zumindest, seine Eroica ursprünglich Napoleon hatte widmen wollen, es dann aber doch sein ließ, nachdem sich dieser selbst zum Kaiser gekrönt und damit in Beethovens Augen diskreditiert hatte.

Auch Schönbergs im amerikanischen Exil komponierte Ode ist eher eine Anti-Ode. Schönberg nutzte für dieses Melodram ein Gedicht des englischen Dichters Lord Byron – wie Beethoven ein von Napoleon Enttäuschter. Und es ist wohl kein Zufall, dass Schönberg diese Thematik in einer Zeit aufgriff, in der er sich als von den Nazis verfemter Komponist selbst von seiner Heimat enttäuscht hatte abwenden müssen. Über Byrons Text schrieb er: "Lord Byron, der vorher Napoleon sehr bewundert hatte, war durch seine einfache Resignation so enttäuscht, dass er ihn mit schärfstem Hohn überschüttet: und das glaube ich in meiner Komposition nicht verfehlt zu haben."

Das ist ihm in der Tat gelungen. Und erstaunlich ist auch, mit welcher Entschlossenheit die Streicher der Philharmonie diese eher ungewohnte Klangwelt beschreiten, die so erfreulich zugänglich wirkt. Der Tenor Bonko Karadjov rezitiert dabei den Text, der in seiner poetischen Ausformung nicht leicht zu verstehen ist. Da wäre die Bereitstellung einer Übersetzung eine gewissermaßen heldenreiche Handreichung gewesen.

