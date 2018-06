Das Zürcher Landesmuseum atmet die Sehnsucht nach Vergangenheit. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Ritterburg erbaut: eine Art Mittelalter-Disneyland als Gegenentwurf zur beginnenden Moderne mit ihrer Beschleunigung, Elektrifizierung und der damit verbundenen Überforderung des Menschen.

Kraftwerk ist das Gegenteil. Wie keine andere Band haben sie bereits in den Siebzigerjahren die Glücksverheißungen des Kapitalismus thematisiert. Mochten andere auch von Krieg und Frieden singen, von der Liebe oder dem Erwachsenwerden: Kraftwerk ging es um Autobahnen und Schnellzüge, um Computer, Roboter und Raumschiffe. Ihre elektronische Musik war frei von allen menschlichen Unwägbarkeiten, so steril wie ein moderner Operationssaal, so zuverlässig wie ein VW-Käfer.

Heute wirkt das Museum als Konzertort selbst museal, die darin am Samstagabend auftretende Band dagegen so aktuell wie nie. Setzt der Konzertbesucher die am Eingang gereichte 3-D-Brille auf, fliegen ihm von der Bühnenrückwand her gleich auch schon die Zahlen unserer allgegenwärtigen Algorithmen um die Ohren. „Nummern“ heißt das 1981 veröffentlichte Stück zu dieser Inszenierung, das uns im unerbittlichen Metrum elektronisch gesteuerter Prozesse geradewegs ins digitale Zeitalter führt: Dann steht vorne in großen Lettern „Computerwelt“ geschrieben, womit natürlich mehr gemeint ist als der Song allein. Nämlich eine Gegenwart, in der Konzertbesucher sich mehr auf das Filmen mit ihren Smartphones konzentrieren als auf das Bühnengeschehen selbst.

Man muss diesen so künstlichen, antiseptischen Sound gar nicht mögen, um an diesem Abend Gefallen zu finden, nicht die so präzise errechneten Beats und nicht die so nüchterne Präsentation der vier nahezu regungslos an ihren Stehpulten agierenden Bandmitglieder: Allein schon wie ihre raffinierte Dramaturgie die Tiefen unserer digitalen Wirklichkeit durchdringt, ist ein Faszinosum. „Finanzamt und das BKA, haben unsere Daten da“, singen sie, dazu flackern Begriffe wie „Reisen“ und „Medizin“ auf – stammt das wirklich aus den frühen Achtzigern? „Computerliebe“ handelt vom Rendezvous am Bildschirm, in „Spacelab“ fliegen wir an jenen Satelliten vorbei, die unsere tägliche Autonavigation steuern, in „Spiegelsaal“ erleben wir den Narzissmus unserer Facebook-Kultur.

Wenn der Trans-Europa-Express elegant vorübergleitet, dann werden die Dogmen der Moderne mit Händen greifbar: Schnelligkeit, Sicherheit, Komfort, das ist es, wonach wir streben. Zwei Gleise, die sich schier endlos durch die Landschaft ziehen, genügen, um dieses Versprechen einzulösen. Und es gehört zu den genialen Momenten dieses Abends, wenn nur kurze Zeit später Notenlinien in Nahaufnahme zum Mitlesen erscheinen, die Kameraperspektive sich dann aber allmählich weitet, bis sich der Notentext seinerseits schier endlos durch die Landschaft windet – wie ein Trans-Europa-Express oder eine Fahrzeugschlange auf der Autobahn. Auch Musik dient uns zur Orientierung, zur Selbstvergewisserung in einer chaotischen Welt.

Sieht man einmal vom Titel „Radioaktivität“ ab, der seit seinem Erscheinen 1975 mit jeder neuen Atomkatastrophe um einen Textbaustein erweitert wird, so enthalten sich Kraftwerk jeder konkreten Gesellschaftskritik. Weder feiern sie unsere Zeit der Mechanisierung und Digitalisierung, noch verurteilen sie diese. Sie beschreiben sie.

Das aber tun sie so hellsichtig, so eindrucksvoll, dass wir schlagartig bislang verborgene Strukturen erkennen, Zusammenhänge zwischen Kunst und Technik, Klang und Zahl, Gefühl und Berechnung. Mal ist das zum Staunen, mal zum Gruseln und dann auch wieder zum Genießen: Wer die Gegenwart bewusst erlebt, sich mit ihren Möglichkeiten und Gefahren auseinandersetzt, der durchlebt in dieser vermeintlich so unterkühlten Musik alle denkbaren Emotionen.

Auf die Spitze getrieben wird die Ambivalenz aus Fortschrittsglaube und Zukunftsangst, wenn sich die vier Bandmitglieder Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz und Falk Grieffenhagen zur Zugabe plötzlich als lebende Roboter präsentieren. Sind sie es noch? Sind sie es nicht? Bei Vorstellung der Single „(Wir sind …) Die Roboter“ 1978 waren sie es persönlich. Auf der Bühne im Zürcher Landesmuseum hat man seine Zweifel, so mechanisch muten ihre Bewegungen an. „Wir laden unsere Batterie, jetzt sind wir voller Energie“, singen sie. Das hört sich wie eine Drohung an.

Die Band Kraftwerk wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet. Bekannt wurde die Band durch ihre zahlreichen Instrumentalstücke sowie ihren schon bald ausschließlich elektronischen Sound. Vor allem mit dem Album "Autobahn" (1974) wurden sie zum Wegbereiter des Elektropop, "Computerwelt" (1981) galt als Vorläufer des Techno. Gruppen wie Depeche Mode und Ultravox haben sich an Kraftwerk orientiert, die New York Times nannte die Band einmal "die Beatles der elektronischen Tanzmusik". (brg)

