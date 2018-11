von Doris Burger

Frau Enzensberger, wie sind Sie aufs Bauhaus gekommen?

Ich werde oft gefragt, ob ich Architektur studiert habe. Das habe ich nicht. Trotzdem habe ich mich schon immer für Architektur und Kunst interessiert. Da kommt man irgendwie um die Moderne nicht herum und ist dann auch schnell beim Bauhaus. In Deutschland ist das Bauhaus in vielerlei Hinsicht einzigartig, es war aber auch eine der wenigen Universitäten, an denen man eine Art Campus-Atmosphäre finden konnte.

Sie haben umfangreich im Bauhaus-Archiv recherchiert. Haben Sie dort Belege für die Herabsetzung von Studentinnen gefunden?

Das ist ja sehr gründlich erforscht: Es gibt Fachliteratur darüber, mehrere Bücher über die Frauen am Bauhaus, und da spielt diese ungleiche Behandlung eine große Rolle. Es gibt zum Beispiel einen Brief von Gunta Stölzl (Textildesignerin und Meisterin am Bauhaus, Anmerkung der Redaktion), in dem sie sich darüber beschwert, nicht denselben Titel und dasselbe Gehalt wie ihre männlichen Kollegen zu haben. Um diese einzelnen Belege zu finden, muss man also gar nicht ins Archiv, das haben Akademikerinnen und Akademiker dankenswerterweise schon für uns gemacht.

Sie sind keine Akademikerin? Aber Sie haben doch studiert?

Ich habe einen Bachelor in Film und Filmwissenschaften. Aber ich bin keine Kunsthistorikerin.

Die Autorin Theresia Enzensberger macht das Bauhaus zum Schauplatz ihres Romans "Blaupause" über die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern. | Bild: Rosanna Graf / Carl-Hanser-Verlag

Die herrschende Meinung war – und ist es teils bis heute noch, dass Frauen nicht räumlich denken könnten. Das war aber wohl nur einer der Gründe, weshalb sie gerne in die Weberei abgeschoben wurden?

Offiziell hieß es, alle dürfen am Bauhaus studieren, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft. Zum ersten Semester bewarben sich dann aber sehr viele Frauen, und davon waren Gropius und die anderen Meister wohl doch überfordert. Die Frauen wurden ermuntert, in die Weberei zu gehen, die als „natürliche“ weibliche Domäne empfunden wurde. Das Handwerk des Webens wurde im Vergleich mit anderen Künsten nicht als gleichwertig angesehen. Die Ermunterungen zeigten Erfolg, die meisten Frauen folgten den Empfehlungen und zwischenzeitlich hieß die Weberei sogar „Frauenklasse“.

Ist Ihnen in Ihrer Ausbildung Ähnliches begegnet? Beim Film muss man ja auch dreidimensional denken.

Ich persönlich hatte sehr viel Glück, mir sind in meinem Leben oft Frauen begegnet, die eine Mentoren-Rolle eingenommen haben, auch im Studium. In einem bestimmten Milieu ist der Diskurs um Geschlechterdifferenzen in den USA schon etwas weiter als in Deutschland. Trotzdem weiß ich natürlich, dass jedes Milieu auch sexistisch sein kann. Wenn zum Beispiel diskutiert wird, wieso so wenige Frauen auf der Shortlist eines Buchpreises sind, hört man schon mal, dass sie wohl schlechtere Bücher schreiben. Das ist natürlich Blödsinn.

Eine Frage zu Ihrer Hauptfigur Luise. Sie verliebt sich schnell und verhütet schlecht. Warum ist sie unter diesen Umständen nicht schwanger geworden?

Mir ist aufgefallen, dass ich bis dahin sehr selten etwas über die Verhütungsmethoden der Zeit gelesen habe, deswegen wollte ich das recherchieren. Das ist eine historische weibliche Perspektive, etwas, womit sich Frauen im Alltag ständig beschäftigt haben, was aber fast nie dargestellt wurde. Die Essigspülungen, die ich in meinem Buch beschreibe, waren natürlich nicht hoch effektiv, aber es ging mir mehr darum, das Prozedere und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu beschreiben, als Luise eine realistische Chance zu geben, nicht schwanger zu werden ­– vielleicht hatte sie ja einfach Glück.

"Blaupause" von Theresia Enzensberger (256 Seiten, 22 Euro ) spielt in Weimar und Dessau. | Bild: Carl-Hanser-Verlag

„Theresia Enzensberger wurde 1986 in München geboren“, steht im Klappentext des Buchs. War das wirklich an Weihnachten, wie Sie einmal in einem Text für „Die Zeit“ bekannten?

Ja, an Weihnachten.

In derselben Kolumne kommt eine dicke Erkältung vor, die ebenso Ihren Vater wie Ihre Mutter erwischt hat. Erzählen Sie uns etwas über Ihre Mutter?

Eigentlich spreche ich ungern über meine Familie – das ist ja mein Privatleben.

Manche Menschen verknüpfen Ihr Buch mit der MeToo-Debatte um sexuellen Missbrauch. Was sagen Sie dazu?

Vielleicht liegt es daran, dass ihnen die Existenz des Sexismus, den ich in meinem Buch beschreibe, so selbstverständlich erscheint. Wieder geht es hier um die Perspektive: Ein heterosexueller weißer Mann liest über Diskriminierung und staunt vielleicht, er kann sich das gar nicht vorstellen, er erlebt das jedenfalls nicht. Und auf der anderen Seite kennt jede Frau Situationen der Diskriminierung. Aus Erfahrung. Wenn wir also so etwas lesen, staunen wir nicht, im besten Fall finden wir etwas Tröstliches daran, dass wir nicht die einzigen sind, denen es so geht. Deswegen ist es wichtig, aus der weiblichen Perspektive zu berichten, generell aus Perspektiven, von denen die Welt noch nicht alles gehört hat – Perspektiven also, die nicht weiß, heterosexuell und männlich sind. MeToo war ja am Ende des Tages auch eine Sammlung von Erfahrungsberichten, von Perspektiven also.

Sie sind ja selbst in der Film-Branche. Wann wird Ihr Buch verfilmt?

Das wäre doch ein schöner Film, nicht wahr? Es gab ein paar Gespräche, aber es hat sich nicht rechtzeitig zum 100. Bauhaus-Jubiläum etwas Konkretes ergeben. Aber wer braucht schon ein Jubiläum, richtig?

Zur Person Theresia Enzensberger (32) stammt aus München, wo sie auch aufwuchs. Die Tochter von Hans Magnus Enzensberger studierte Film und Filmwissenschaft in New York, bevor sie 2011 nach Berlin zog. 2014 gründete Enzensberger das „Block“-Magazin, das 2016 bei den Lead Awards als bestes Newcomer-Magazin des Jahres ausgezeichnet wurde. Als freie Journalistin schreibt die 32-Jährige unter anderem für die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ und für die Wochenzeitung „Die Zeit“.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein