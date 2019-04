Da habe ich doch kürzlich in unserer Rubrik „Gegenlicht“ behauptet, Männerchöre würden sich Frauen gegenüber verschließen. Chöre, die aus hundert Prozent Männern bestehen – das ist doch der Beweis praktizierter Frauenfeindlichkeit. Wenig später trudelte ein Brief in der Redaktion ein. Der Shanty-Chor Konstanz, ein astreiner Männerchor, lud mich zum Mitsingen ein. Ich war baff und entzückt zugleich. Eine solche Einladung kann man – als Frau – natürlich nicht ausschlagen.

Meinung Männerchöre ohne Frauen – ein klarer Fall von Diskriminierung von Elisabeth Schwind

Kurz vor der Chorprobe überkommen mich dann doch die Zweifel. Was, wenn irgendein mieser männlicher Trick dahinter steckt? Wenn die mich nur in irgendwas hineinlocken wollen? Soll ich vielleicht doch das Pfefferspray …? Vorsichtshalber werfe ich mal einen Blick auf die Homepage des Shanty-Chors. Eigentlich sehen die älteren Herrschaften auf den Fotos recht friedlich aus. Also kein Pfefferspray.

Auf einen Schlag fünf Prozent Frauen

Auf der Homepage sind alle Sänger namentlich aufgelistet. Fast zwanzig Mann, aufgeteilt in erste und zweite Tenöre, erste und zweite Bässe. Ergo würde ich die Frauenquote mit einem Schlag auf 5 Prozent heben. Sie läge zwar wohl noch immer hinter der auch nicht gerade erheblichen Frauenquote in den Führungsetagen deutscher Privatunternehmen, aber trotzdem wären 5 Prozent ein guter Anfang, finde ich.

Die Wirtschaftsfrauen vor Augen frage ich mich, wie ich mich zu meiner Mission kleiden soll. Dort, wo die Frauenquoten noch ausbaufähig sind, scheint es ja üblich zu sein, umso offensiver weibliche Mode-Attribute wie schmale Röcke und hohe Absätze auszuspielen, so als ließe sich der magere Frauenanteil durch die Betonung des Femininen doch noch ein bisschen anfüttern.

Andererseits: Ein Shanty-Chor singt Seemannslieder. Gedanklich befindet er sich ständig auf hoher See. Mag sein, dass der eine oder andere Seemann auch ein Stiletto bei sich trägt, aber eher nicht unterm Schuh. Also lasse ich auch das weg. Ich entscheide mich für eine neutrale Jeans, Pulli drauf, Stiefeletten drunter, und mache mich auf den Weg.

Der Shanty-Chor Konstanz gründete sich als südlichster Seemannschor Deutschlands. | Bild: Sabine Tesche

Der Shanty-Chor Konstanz probt in einer Schule. Walter Weltin, Vereinsvorstand, steht am Tor und begrüßt alle Chormitglieder namentlich und mit Handschlag. Sobald alle an Bord sind, wird das Tor abgesperrt. In der Schule muss der Chor immer mal wieder mit Räumen vorlieb nehmen, die halt gerade frei sind. Dann müssen die Seemänner etwa in der zugigen Aula oder auf kindgerechten Stühlchen Platz nehmen. Das ist zwar nicht ganz stilecht, aber ein Seemann kennt ohnehin keinen Komfort, also hält sich das Murren in Grenzen.

Überrascht und fast schon enttäuscht bin ich aber über den unaufgeregten Empfang, den mir der Chor bereitet. Der Chorleiter Ilja Werner sortiert mich kommentarlos in den 1. Tenor, wo man mir bereitwillig Platz macht. Kein Wort darüber, dass ich wohl die erste Frau hier im Chor bin. Irgendwann wird mir klar, dass ich weniger als Quotenfrau wahrgenommen werde als vielmehr als Südkurier-Redakteurin. „Das hier ist die Frau Schwind und sie schreibt was über den Chor“, werde ich schließlich vorgestellt. Ach so ist das.

Die Seemänner und die Mädchen

Da bin ich fast schon dankbar über die mahnenden Worte eines Tenors, der mir zu bedenken gibt, dass man als Frau in einem Shanty-Chor mit dem klarkommen muss, was dort gesungen wird. Immerhin gehe es häufig um Mädchen, die auf die Seemänner in den Häfen warten. Ich gebe meinerseits zu bedenken, dass ich mich ja auch als Frau auf ein Mädchen im Hafen freuen könnte, entnehme aber der Antwort, dass die Texte so wohl nicht gemeint sind.

Das erste Lied, das wir singen, heißt „Seemann, deine Heimat ist das Meer“, eine echte Fernwehballade: „Deine Liebe ist dein Schiff/ Deine Sehnsucht ist die Ferne/ Und nur ihnen bist du treu/ Ein Leben lang.“ Damit kann ich leben als Frau. Und das Singen macht Spaß, vor allem mit der Unterstützung der Combo aus Akkordeon, Bass, Gitarre und Schlagzeug.

Video: Sabine Tesche

Ich kenne mich nicht so gut aus mit Schlagern, aber später stelle ich fest, dass der Titel schon in den Fünfzigerjahren von eine Frau gesungen worden ist, von Lolita. Und danach nicht nur von Freddie Quinn, sondern auch von Andrea Berg. Na also.

Die Musikgeschichte ist nicht gut gegendert

Ich denke an die Stücke, die wir früher im Chor gesungen haben, etwa die Trink- und Liebeslieder aus der Renaissance. Da hab ich als Frau auch schon Frauen besungen oder zum Tanz aufgefordert: „Herzallerliebstes Mädel, hör an mein Liedel hell / Der Landsknecht unterm Fenster, ist dir ein gut Gesell.“ Eigentlich sind wir Chorsängerinnen es gewohnt, die männliche Perspektive einzunehmen, selbst wenn es gemischtchörige Besetzungen sind. Die Musikgeschichte ist nicht besonders gut gegendert. Aber noch trauriger wäre es, wenn wir all die schönen Stücke von Orlando di Lasso, John Dowland oder Hans Leo Haßler nicht mehr singen würden.

„Lili Marleen“ ist ebenfalls ein Männerstück – auch wenn wir es vor allem von Lale Andersen und von Marlene Dietrich kennen. Trotzdem singt da eigentlich ein Soldat von seinen Treffen mit Lili Marleen vor der Kaserne unter der Laterne. Es war das Durchhaltelied im Zweiten Weltkrieg, und so gesehen ist es doppelt unkorrekt, wenn ich mich dafür jetzt ans Mikro stelle.

Video: Sabine Tesche

Es war die Idee des Notenwarts Peter Bley, mich bei "Lili Marleen" als Solistin einzusetzen. Vielleicht hatte er sich meine Stimme tatsächlich als Damenbass vorgestellt, so wie ich es in meinem Text angedeutet hatte. Ich muss aber zugeben, dass das ins Reich der alternativen Fakten gehört – für eine Marlene-Dietrich-Stimme müsste ich erst noch sehr viel rauchen. Wir singen das Stück nun etwa eine Quarte höher als sie. Aber das ist auch für unsere Seemänner die bessere Stimmlage.

Mission geglückt

Nach der Probe fragt mich einer der Herren, ob ich denn nun wiederkomme. Das zu wissen sei wichtig für die Anrede. "Schließlich duzen wir uns hier alle." Das lasse ich vorerst noch offen, aber ich habe den Eindruck, der Chor könnte zumindest mit fünf Prozent Frauenanteil ganz gut leben. Insofern darf die Mission als geglückt gelten.

Streng genommen bin ich allerdings gar nicht die einzige Frau im Shanty Chor, jedenfalls nicht, wenn man die Combo mitrechnet. Da spielt nämlich eine Akkordeonistin mit.

In der Combo des Männerchors spielt eine Frau Akkordeon: Ute Pfeiffer | Bild: Tesche, Sabine

Wie es ihr so geht, alleine unter Männern, frage ich sie. Passt schon, ist sinngemäß die Antwort. Das Bier im Anschluss an die Chorprobe lässt sie zwar in der Regel aus, aber dafür findet sie es gut, wenn ihr einer der Männer das schwere Akkordeon die Treppe hoch trägt. Manchmal hat es auch Vorteile, in der Minderheit zu sein.